Cầu thủ Tiến Linh bỗng dưng gặp rắc rối vì tin giả về Đình Bắc và U23 Việt Nam

HHTO - Trong những ngày U23 Việt Nam thi đấu và nhận được sự quan tâm lớn của dư luận, nhiều thông tin thất thiệt đã xuất hiện trên mạng xã hội. Đáng chú ý, tiền đạo Nguyễn Tiến Linh bất ngờ bị lôi vào một câu chuyện hoàn toàn không có thật.

Cụ thể, trên một số nền tảng mạng xã hội lan truyền hình ảnh và nội dung cho rằng Tiến Linh có phát ngôn chê bai đàn em Đình Bắc, thậm chí “dạy dỗ” cầu thủ trẻ về chuyên môn. Những thông tin này nhanh chóng thu hút sự chú ý, tạo ra nhiều tranh cãi trái chiều trong cộng đồng người hâm mộ.

Tin giả lan truyền trên mạng xã hội.

Tuy nhiên, đây hoàn toàn là nội dung bịa đặt, được tạo ra bằng hình ảnh chỉnh sửa, thậm chí sử dụng công nghệ AI để gán phát ngôn cho Tiến Linh. Trên thực tế, chân sút sinh năm 1997 không hề đưa ra bất kỳ nhận xét nào như vậy và cũng không có phát ngôn gây tranh cãi liên quan đến các cầu thủ U23 Việt Nam.

Việc Tiến Linh bị "nhét chữ vào miệng" khiến không ít người hâm mộ bức xúc. Nhiều ý kiến cho rằng các tin giả kiểu này không chỉ ảnh hưởng đến hình ảnh, uy tín cá nhân của cầu thủ mà còn dễ gây hiểu lầm, làm xấu đi bầu không khí đoàn kết của bóng đá Việt Nam.

Đây không phải lần đầu các tuyển thủ Việt Nam trở thành nạn nhân của tin thất thiệt trên mạng xã hội. Trước đó, nhiều cầu thủ khác cũng từng bị gán phát ngôn, thêu dệt câu chuyện đời tư hoặc chuyên môn nhằm câu tương tác, gây nhiễu loạn thông tin.

Từ vụ việc của Tiến Linh có thể thấy, người hâm mộ cần tỉnh táo hơn khi tiếp nhận thông tin trên mạng xã hội, đặc biệt là những nội dung chưa được kiểm chứng từ nguồn chính thống. Việc lan truyền tin giả không chỉ gây tổn hại cho cá nhân cầu thủ mà còn ảnh hưởng tiêu cực đến hình ảnh chung của bóng đá Việt Nam.