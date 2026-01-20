Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Đời sống

Google News

Cầu thủ Tiến Linh bỗng dưng gặp rắc rối vì tin giả về Đình Bắc và U23 Việt Nam

Linh Lê
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - Trong những ngày U23 Việt Nam thi đấu và nhận được sự quan tâm lớn của dư luận, nhiều thông tin thất thiệt đã xuất hiện trên mạng xã hội. Đáng chú ý, tiền đạo Nguyễn Tiến Linh bất ngờ bị lôi vào một câu chuyện hoàn toàn không có thật.

Cụ thể, trên một số nền tảng mạng xã hội lan truyền hình ảnh và nội dung cho rằng Tiến Linh có phát ngôn chê bai đàn em Đình Bắc, thậm chí “dạy dỗ” cầu thủ trẻ về chuyên môn. Những thông tin này nhanh chóng thu hút sự chú ý, tạo ra nhiều tranh cãi trái chiều trong cộng đồng người hâm mộ.

616831380-1436084904541528-5161338001354087537-n.jpg
Tin giả lan truyền trên mạng xã hội.

Tuy nhiên, đây hoàn toàn là nội dung bịa đặt, được tạo ra bằng hình ảnh chỉnh sửa, thậm chí sử dụng công nghệ AI để gán phát ngôn cho Tiến Linh. Trên thực tế, chân sút sinh năm 1997 không hề đưa ra bất kỳ nhận xét nào như vậy và cũng không có phát ngôn gây tranh cãi liên quan đến các cầu thủ U23 Việt Nam.

Việc Tiến Linh bị "nhét chữ vào miệng" khiến không ít người hâm mộ bức xúc. Nhiều ý kiến cho rằng các tin giả kiểu này không chỉ ảnh hưởng đến hình ảnh, uy tín cá nhân của cầu thủ mà còn dễ gây hiểu lầm, làm xấu đi bầu không khí đoàn kết của bóng đá Việt Nam.

615169977-1531059245398432-7061362579141819127-n.jpg

Đây không phải lần đầu các tuyển thủ Việt Nam trở thành nạn nhân của tin thất thiệt trên mạng xã hội. Trước đó, nhiều cầu thủ khác cũng từng bị gán phát ngôn, thêu dệt câu chuyện đời tư hoặc chuyên môn nhằm câu tương tác, gây nhiễu loạn thông tin.

Từ vụ việc của Tiến Linh có thể thấy, người hâm mộ cần tỉnh táo hơn khi tiếp nhận thông tin trên mạng xã hội, đặc biệt là những nội dung chưa được kiểm chứng từ nguồn chính thống. Việc lan truyền tin giả không chỉ gây tổn hại cho cá nhân cầu thủ mà còn ảnh hưởng tiêu cực đến hình ảnh chung của bóng đá Việt Nam.

coverfb-9866.jpg
Linh Lê
#Tiến Linh #U23 Việt Nam #tin đồn #Đình Bắc #bóng đá Việt Nam #bán kết U23 Việt Nam vs U23 Trung Quốc #bóng đá #cầu thủ Tiến Linh

Cùng chuyên mục