Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Khám phá

Google News

Đêm nay không khí lạnh về miền Bắc, Hà Nội mưa lúc nào và giảm nhiệt ra sao?

Thục Hân
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh mạnh, từ mai một số nơi đã rét đậm rét hại rồi. Thậm chí, Hà Nội có thể có rét kèm mưa. Cụ thể thì ở Hà Nội, trời chuyển rét và có khả năng mưa vào thời điểm nào, nhiệt độ giảm ra sao?

Hà Nội vẫn đang rất ẩm, một số nơi đã có mưa. Như đã đề cập trong bản tin trước, Hà Nội nhiều mây cả ngày hôm nay, 20/1, nhiệt độ cảm nhận cao nhất trong ngày vào buổi chiều khoảng 24 - 25oC, là giảm nhẹ so với cùng thời điểm hôm qua.

temp-jan20-1400.jpg
Nhiệt độ cảm nhận ở một số khu vực tại miền Bắc chiều nay, 20/1. Ảnh: Zoom Earth, OpenStreetMap, ICON.

Trong khi đó, không khí lạnh từ phía Bắc đang tiếp tục di chuyển xuống phía Nam và dự báo sẽ về đến khu vực Lạng Sơn vào khoảng tối đến đêm nay. Trong đêm nay đến rạng sáng mai, dự báo không khí lạnh bắt đầu ảnh hưởng đến Hà Nội.

Đợt không khí lạnh này về có thể gây mưa rải rác ở miền Bắc. Nên cũng trong khoảng đêm nay đến rạng sáng mai, Hà Nội có thể có mưa. Khả năng mưa ở Hà Nội là không cao, nếu có chỉ là mưa nhỏ, diện hẹp, nhanh tạnh, nhưng tất nhiên sẽ hơi phiền nếu mưa và gió mùa Đông Bắc cùng xuất hiện đúng lúc nhiều người ra ngoài sau trận bán kết U23 châu Á đêm nay. Vì vậy, nếu đội tuyển U23 Việt Nam vượt qua vòng bán kết và người dân “đi bão” - theo cách gọi thông thường - thì nên mặc áo chống thấm nước và có mũ.

rain-jan20-night.jpg
Mô hình ECMWF của châu Âu dự báo mưa ở một số khu vực tại miền Bắc, bao gồm Hà Nội, vào đêm nay (những con số trong hình là lượng mưa trong khoảng 3 giờ, tính theo mm). Ảnh: Ventusky, ECMWF.

Hiện tại các mô hình chưa thống nhất về mức độ rét ở Hà Nội vào ngày mai, 21/1. Có những mô hình cho là ban ngày ở mức rét, nhiệt độ cảm nhận khoảng 17oC, từ chiều tối mới giảm nhanh. Nhưng có mô hình lại dự báo ngày mai Hà Nội rét đậm luôn, nhiệt độ cả ngày đều dưới 15oC.

Thực tế thì khi trời đang ấm và ẩm thế này mà chuyển gió, nhiệt độ giảm thì dù là trên hay dưới 15oC đều dễ gây cảm giác rất rét, nên ngày mai người dân ra ngoài nên mặc ấm, giữ ấm đường hô hấp.

Dự báo nhiệt độ ở Hà Nội sẽ tiếp tục giảm trong ngày 22/1, trời rét đậm.

ft1473.jpg
Thục Hân
#nhiệt độ Hà Nội #thời tiết Hà Nội #thời tiết miền Bắc #gió mùa Đông Bắc #không khí lạnh #không khí lạnh Hà Nội #bao giờ Hà Nội lạnh #Hà Nội có rét đậm không #bao giờ Hà Nội rét đậm #không khí lạnh miền Bắc bao giờ về #không khí lạnh về có mưa không #bao giờ Hà Nội mưa #khi nào Hà Nội rét đậm

Xem thêm

Cùng chuyên mục