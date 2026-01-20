Trọng tài trận U23 Việt Nam gặp U23 Trung Quốc: Tỷ lệ thổi penalty cao thế nào?

HHTO - Vị trọng tài chính bắt trận bán kết U23 Việt Nam - U23 Trung Quốc ở giải U23 châu Á 2026 là một gương mặt quen thuộc: Ông Alexander George King (người Australia). Mặc dù có tỷ lệ rút thẻ vàng thấp hơn trung bình nhưng tỷ lệ thổi phạt đền của ông lại cao hơn đáng kể. Điều này có ý nghĩa thế nào với trận đấu?

Trong trận bán kết giải U23 châu Á 2026 giữa U23 Việt Nam và U23 Trung Quốc, trọng tài chính là ông Alexander George King (Australia), một gương mặt không xa lạ ở các giải đấu lớn của AFC (Liên đoàn Bóng đá châu Á).

Với các trận đấu loại trực tiếp thì sự nghiêm khắc của trọng tài luôn là điều được nhiều khán giả quan tâm, vì một tấm thẻ, hay đặc biệt là một quả penalty đều có thể là yếu tố làm thay đổi cục diện trận đấu, cũng là thay đổi thành tích của các đội.

Trọng tài Alexander George King. Ảnh: TPO.

Vậy trọng tài King có tỷ lệ thổi phạt thế nào?

Theo Sofascore, ông King đã bắt chính 197 trận, rút 742 thẻ vàng, 46 thẻ đỏ, từng thổi 63 quả phạt đền - thông tin được đăng trên báo Thanh Niên. Như vậy, tỷ lệ rút thẻ của ông là 3,76 thẻ vàng và 0,23 thẻ đỏ mỗi trận.

Còn theo trang Football Observatory (Đài quan sát Bóng đá), thì ở các giải thuộc AFC, trung bình các trọng tài rút 3,82 thẻ vàng và 0,18 thẻ đỏ mỗi trận.

Có thể thấy ông King có tỷ lệ rút thẻ vàng thấp hơn một chút so với mức trung bình trong khu vực nhưng tỷ lệ rút thẻ đỏ lại cao hơn khá nhiều.

Các cầu thủ U23 Việt Nam tập luyện. Ảnh: Tedtran TV.

Ngoài ra, ở các giải của AFC, số quả penalty trung bình thường là 0,2 - 0,25 quả/trận, theo nhiều nguồn tin tổng hợp. Con số này tương tự ở một số giải lớn khác, như giải bóng đá ở Anh (0,23 quả penalty/trận). Còn tỷ lệ thổi phạt đền của trọng tài King là 0,32 quả penalty/trận. Gọi là cao vọt lên thì không phải, nhưng cũng là cao hơn đáng kể, nhất là khi xét đến mức độ quan trọng của những quả penalty trong một trận đấu.

Có thể thấy ông King bắt rất “chặt”, với tỷ lệ rút thẻ đỏ và thổi phạt đền cao hơn mức trung bình. Vì vậy, trong suốt trận đấu, các cầu thủ đều cần đặc biệt cẩn thận ở những tình huống phòng ngự, tranh chấp trong khu vực 16m50.

Trận bán kết giữa U23 Việt Nam và U23 Trung Quốc sẽ diễn ra lúc 22h30’ tối nay, 20/1.