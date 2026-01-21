Trung vệ tuyển U23 Trung Quốc: 'Các cầu thủ U23 Việt Nam đã coi nhẹ chúng tôi'

TPO - Sau trận bán kết U23 châu Á 2026, trung vệ Liu Haofan đã đưa ra những tuyên bố về màn so tài giữa U23 Việt Nam và U23 Trung Quốc. Cầu thủ này không ngần ngại khẳng định rằng các cầu thủ Việt Nam đã đánh giá thấp đội bóng của anh.

Liu Haofan (5) ăn mừng chiến thắng cùng đồng đội

“U23 Việt Nam coi nhẹ và đối xử với chúng tôi như một đội yếu", anh nói. "Ngược lại, chúng tôi coi các đối thủ đều là đội mạnh. Thành tích giữ sạch lưới không chỉ nhờ vào hàng phòng ngự hay thủ môn Li Hao. Đó là nỗ lực của cả những tiền đạo như Wang Yudong hay Behram Abduweli, và mỗi thành viên trong đội".

Trước U23 Việt Nam, Liu Haofan đã cùng các đồng đội kiềm tỏa mọi “ngòi nổ” của đối phương. Những cầu thủ áo đỏ có rất ít không gian để chơi bóng khi bị áp sát. Cuộc chiến thể lực dần dần nghiêng về phía Trung Quốc, những người to khỏe và có sức tì đè tốt hơn. Trận thắng U23 Việt Nam 3-0 một lần nữa thể hiện cho việc U23 Trung Quốc đang thực hiện rất tốt những chiến thuật triệt tiêu sức mạnh của đối thủ. Họ đã làm điều đó trước Australia, Uzbekistan và giờ là U23 Việt Nam.

Liu Haofan tiếp tục nói về trận đấu, anh cho rằng trong nhiều thời điểm, U23 Việt Nam đã mất tập trung. “Trước trận đấu, người ta dự đoán đây sẽ là một trận đấu rất khó khăn, giống như trận gặp U23 Uzbekistan. Tuy nhiên, ngay từ đầu hiệp 2, đối thủ có vẻ đã mất tập trung, và chúng tôi đã tận dụng điều đó để giúp trận đấu trở nên dễ dàng hơn. Chúng tôi đã lên kế hoạch thi đấu trước trận, và huấn luyện viên đã nói cho chúng tôi biết mọi thứ”.

Liu Haofan cũng được hỏi về kỳ vọng về việc giành chức vô địch U23 châu Á 2026. Trước mắt anh và các đồng đội chỉ còn lại đối thủ U23 Nhật Bản. Tuy nhiên, trung vệ này chưa dám nghĩ đến đỉnh cao vinh quang.

“Hãy cứ từ từ, hãy nỗ lực từng phút một và đừng nghĩ đến bất cứ điều gì khác ngoài sân bóng. Quan trọng nhất là đội bóng vẫn giữ sạch lưới cho đến thời điểm hiện tại”, Liu Haofan nhấn mạnh.