Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

Google News

Báo Trung Quốc: Đây là 'cú tát' cho những ai hoài nghi U23 Trung Quốc

Hương Ly
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Sau trận thắng 3-0 của U23 Trung Quốc trước U23 Việt Nam, truyền thông quốc gia tỷ dân không tiếc lời ca ngợi HLV Antonio Puche.

afc-u23-asian-cup-2026-post-match-16.jpg

Sau trận bán kết U23 châu Á 2026, Sohu viết bài dài để phân tích lý do U23 Trung Quốc thắng đậm U23 Việt Nam. Trang báo Trung Quốc nhấn mạnh đối thủ đã bị khắc chế hoàn toàn, sau những điều chỉnh từ HLV Puche. Và trong những điều chỉnh đó, bước ngoặt đến từ cách U23 Trung Quốc thay đổi cách tiếp cận trận đấu.

"Trước bán kết, U23 Trung Quốc chỉ ghi một bàn sau 4 trận. Lối chơi của chúng ta gây nên nhiều tranh cãi, bị Dong Fangzhuo chỉ trích thậm tệ. Nhiều người nhận định không thể trông đợi gì ở thế hệ này của bóng đá Trung Quốc. Song, họ không thể ngờ U23 Trung Quốc vừa có chiến thắng mãn nhãn. Đó là cú tát cho những ai hoài nghi U23 Trung Quốc", Sohu viết.

"Trước trận, đối thủ đã quen với một U23 Trung Quốc chơi phòng ngự phản công. Sự điều chỉnh lối chơi của HLV giúp U23 Trung Quốc chơi chủ động hơn, từ đó ngăn cản phong cách tấn công liều lĩnh của U23 Việt Nam. Sự thay đổi chiến thuật từ HLV Puche là dũng cảm, đầy tự tin và mang lại kết quả tuyệt vời", Sohu chia sẻ tiếp.

Báo Trung Quốc chỉ ra một trong những điều chỉnh của HLV Puche là xếp Kuai Jiwen và Xiang Yuwang đá chính. Từ đầu giải, 2 cầu thủ này không thường xuyên đá chính vì U23 Trung Quốc ưu tiên cầu thủ khỏe hơn. Trước U23 Việt Nam, Jiwen và Yuwang có cơ hội khi đội nhà cần tối đa sức mạnh tấn công. Sau đó, quyết định táo bạo tiếp theo của HLV Puche là xếp ngôi sao Wang Yudong ngồi dự bị.

afc-u23-asian-cup-2026-post-match-15.jpg
HLV Puche giúp U23 Trung Quốc lần đầu vào chung kết U23 châu Á.

"U23 Trung Quốc đã triển khai đội hình rất khác so với các trận từ đầu giải, khiến U23 Việt Nam bối rối. Điều U23 Trung Quốc hướng tới là kiểm soát thế trận thay vì chơi rình rập phản công. U23 Việt Nam đã đột ngột thay đổi cách chơi từ hiệp một và họ bị dồn vào thế phải phòng ngự", Sohu phân tích tiếp.

Đó là thực tế diễn ra ở trận bán kết, U23 Trung Quốc đã cầm bóng trội hơn, tấn công áp đảo và tung ra tổng số pha dứt điểm gấp đôi U23 Việt Nam. Từ đầu hiệp 2, U23 Trung Quốc sớm mở tỷ số từ phút 47, do đó mở ra thế trận thuận lợi theo đúng ý đồ của họ. Phút 52, Yuwang, một trong những "bài tẩy" của U23 Trung Quốc ghi bàn nhân đôi cách biệt. Đến phút 90+8, ngôi sao của họ, Yudong vào sân từ ghế dự bị, ghi bàn ấn định tỷ số 3-0.

Khi đối chiếu màn trình diễn của U23 Trung Quốc trước U23 Việt Nam so với vòng bảng, thầy trò HLV Puche lột xác hoàn toàn. U23 Trung Quốc tiến vào chung kết U23 châu Á 2026 gặp U23 Nhật Bản. Trong khi đó, U23 Việt Nam không thể tái hiện kỳ tích Thường Châu 2018, song hành trình của HLV Kim Sang-sik vẫn đáng được khen ngợi vì đã đánh bại U23 Saudi Arabia và U23 UAE.

Xem trọn vẹn Vòng Chung kết U23 Châu Á 2026 trên TV360 tại https://tv360.vn. Trải nghiệm mượt mà trên đa nền tảng, tua lại - xem lại, miễn phí data 4G/5G Viettel.

Hương Ly
#u23 việt nam #tin u23 việt nam #kết quả u23 việt nam

Xem thêm

Cùng chuyên mục