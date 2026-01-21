Lời xin lỗi của HLV Kim Sang-sik và những lý giải về thất bại

TPO - Giấc mơ vào chung kết giải U23 châu Á 2026 tan vỡ sau thất bại nặng nề trước U23 Trung Quốc, HLV Kim Sang-sik đã gửi tới người hâm mộ lời xin lỗi từ đáy lòng, đồng thời thừa nhận diễn biến trận đấu không theo kế hoạch.

"Tôi rất tiếc vì không thể giành chiến thắng nên tôi rất tiếc. Tôi xin gửi lời xin lỗi sâu sắc tới người hâm mộ Việt Nam vì kết quả hôm nay, và cũng xin cảm ơn các cổ động viên đã cổ vũ không ngừng trên khán đài, cũng như các cầu thủ đã chiến đấu hết mình tới những giây phút cuối cùng trong tình thế chơi thiếu người. Các bạn đã vô cùng vất vả rồi", HLV Kim Sang-sik buồn bã nói.

Chiến lược gia người Hàn Quốc cũng cho biết, ông và toàn đội đang vô cùng buồn bã vì thất bại. Mặc dù vậy, hành trình tại VCK U23 châu Á 2026 vẫn chưa kết thúc. "Trước mắt vẫn còn trận tranh hạng ba với U23 Hàn Quốc. Chúng tôi sẽ lại bắt tay vào chuẩn bị thật tốt, tập trung tối đa để chiến thắng ở trận đấu này", ông khẳng định.

HLV Kim Sang-sik cũng thừa nhận "đã có kế hoạch cho trận đấu nhưng các diễn biến trên sân khiến mọi thứ đảo lộn". Ông tiết lộ: "Ban đầu tôi tính đưa Đình Bắc vào sân vào giữa hiệp hai. Thế nhưng chấn thương nghiêm trọng của Hiểu Minh buộc tôi phải điều chỉnh, để cậu ấy vào sân ngay đầu hiệp hai. Rồi sau đó, hai nhận bàn thua liên tiếp khiến các cầu thủ đánh mất sự tự tin, dẫn tới các tình huống tiếp theo không tốt".

"Đó là bóng đá", ông nói, "U23 Việt Nam đã có những điều chỉnh cho trận bán kết và tôi biết U23 Trung Quốc cũng vậy. Tôi tin mình và các cầu thủ có thể đối phó tốt với điều đó. Tiếc rằng nó lại không xảy ra. Đây là lỗi của tôi với tư cách HLV của đội".

HLV Kim Sang-sik cũng bình luận, rằng kể từ những trận đầu tiên cho đến bán kết, U23 Việt Nam luôn phải đối đầu với những đội có sức mạnh thể chất vượt trội. "Nếu chỉ đặt riêng từng cầu thủ, chúng tôi không có gì quá nổi bật. Nhưng khi tất cả kết hợp với nhau, U23 Việt Nam có tinh thần tập thể và sự gắn kết để đương đầu với các đối thủ và đi xa nhất có thể. Vì vậy, tôi hài lòng về màn trình diễn của các học trò, đồng thời tìm kiếm sự cải thiện để đội bóng trở nên tốt hơn sau giải này".