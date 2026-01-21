Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

Google News

Lời xin lỗi của HLV Kim Sang-sik và những lý giải về thất bại

Thanh Hải
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Giấc mơ vào chung kết giải U23 châu Á 2026 tan vỡ sau thất bại nặng nề trước U23 Trung Quốc, HLV Kim Sang-sik đã gửi tới người hâm mộ lời xin lỗi từ đáy lòng, đồng thời thừa nhận diễn biến trận đấu không theo kế hoạch.

afc-u23-asian-cup-2026-match-38-7123.jpg

"Tôi rất tiếc vì không thể giành chiến thắng nên tôi rất tiếc. Tôi xin gửi lời xin lỗi sâu sắc tới người hâm mộ Việt Nam vì kết quả hôm nay, và cũng xin cảm ơn các cổ động viên đã cổ vũ không ngừng trên khán đài, cũng như các cầu thủ đã chiến đấu hết mình tới những giây phút cuối cùng trong tình thế chơi thiếu người. Các bạn đã vô cùng vất vả rồi", HLV Kim Sang-sik buồn bã nói.

Chiến lược gia người Hàn Quốc cũng cho biết, ông và toàn đội đang vô cùng buồn bã vì thất bại. Mặc dù vậy, hành trình tại VCK U23 châu Á 2026 vẫn chưa kết thúc. "Trước mắt vẫn còn trận tranh hạng ba với U23 Hàn Quốc. Chúng tôi sẽ lại bắt tay vào chuẩn bị thật tốt, tập trung tối đa để chiến thắng ở trận đấu này", ông khẳng định.

HLV Kim Sang-sik cũng thừa nhận "đã có kế hoạch cho trận đấu nhưng các diễn biến trên sân khiến mọi thứ đảo lộn". Ông tiết lộ: "Ban đầu tôi tính đưa Đình Bắc vào sân vào giữa hiệp hai. Thế nhưng chấn thương nghiêm trọng của Hiểu Minh buộc tôi phải điều chỉnh, để cậu ấy vào sân ngay đầu hiệp hai. Rồi sau đó, hai nhận bàn thua liên tiếp khiến các cầu thủ đánh mất sự tự tin, dẫn tới các tình huống tiếp theo không tốt".

"Đó là bóng đá", ông nói, "U23 Việt Nam đã có những điều chỉnh cho trận bán kết và tôi biết U23 Trung Quốc cũng vậy. Tôi tin mình và các cầu thủ có thể đối phó tốt với điều đó. Tiếc rằng nó lại không xảy ra. Đây là lỗi của tôi với tư cách HLV của đội".

HLV Kim Sang-sik cũng bình luận, rằng kể từ những trận đầu tiên cho đến bán kết, U23 Việt Nam luôn phải đối đầu với những đội có sức mạnh thể chất vượt trội. "Nếu chỉ đặt riêng từng cầu thủ, chúng tôi không có gì quá nổi bật. Nhưng khi tất cả kết hợp với nhau, U23 Việt Nam có tinh thần tập thể và sự gắn kết để đương đầu với các đối thủ và đi xa nhất có thể. Vì vậy, tôi hài lòng về màn trình diễn của các học trò, đồng thời tìm kiếm sự cải thiện để đội bóng trở nên tốt hơn sau giải này".

Xem trọn vẹn Vòng Chung kết U23 Châu Á 2026 trên TV360 tại https://tv360.vn. Trải nghiệm mượt mà trên đa nền tảng, tua lại - xem lại, miễn phí data 4G/5G Viettel.

Thanh Hải
#VCK U23 châu Á 2026 #giải U23 châu Á #U23 Việt Nam #tin U23 Việt Nam #đội hình U23 Việt Nam #U23 Việt Nam dự U23 châu Á 2026 #lịch thi đấu VCK U23 châu Á #lịch thi đấu U23 Việt Nam #U23 Việt Nam vs #HLV Kim Sang-sik #HLV Kim Sang-sik U23 Việt Nam #đối thủ U23 Việt Nam #kết quả U23 Việt Nam #kết quả bán kết VCK U23 châu Á 2026 #bán kết VCK U23 châu Á 2026 #U23 Việt Nam 0-3 U23 Trung Quốc #kết quả U23 Việt Nam 0-3 U23 Trung Quốc #highlights U23 Việt Nam 0-3 U23 Trung Quốc

Xem thêm

Cùng chuyên mục