Nhà vô địch châu Phi kiện lên CAS để đòi lại ngai vàng

TPO - Liên đoàn bóng đá Senegal (FSF) vừa đệ đơn kháng cáo lên Tòa án Trọng tài Thể thao quốc tế (CAS) để chống lại quyết định tước danh hiệu vô địch Cúp châu Phi mà họ phải nhận từ Liên đoàn bóng đá châu Phi (CAF).

Trong trận chung kết CAN Cup 2025 vào ngày 18/1 vừa qua, Senegal đã thắng Morocco 1-0 và đăng quang. Nhưng 2 tháng sau họ bất ngờ bị CAF xử thua 0-3. Tất cả xuất phát từ tình huống cuối trận khi trọng tài cho đội chủ nhà Morocco được hưởng phạt đền.

Các cầu thủ Senegal bất bình. Họ rủ nhau ra ngoài sân doạ bỏ thi đấu. Đội khách chỉ trở lại sau 14 phút, chấp nhận để đối thủ thực hiện cú đá penalty. Trên chấm 11 mét, Brahim Diaz đã thực hiện hỏng. Để rồi trong hiệp phụ, Senegal ghi bàn quyết định để giành chiến thắng 1-0.

Vấn đề gây tranh cãi là sau 2 tháng, hội đồng kỷ luật của cơ quan quản lý bóng đá châu Phi đã thay thế kết quả đó bằng chiến thắng 3-0 dành cho Morocco. CAF khẳng định theo luật, một đội tuyển nếu cố tình bỏ trận sẽ bị xử thua 0-3. Và họ đã áp dụng đúng luật để tước danh hiệu của Senegal.

Các cầu thủ Senegal gây áp lực với trọng tài

Không chấp nhận thiệt thòi, Liên đoàn bóng đá Senegal vừa đệ đơn lên CAS. Phát biểu về quy trình khiếu nại, chủ tịch Moussa Mbaye của FSF nhấn mạnh: "Đây là một quy trình pháp lý bài bản mà chúng tôi vừa chính thức khởi xướng. Trong thời gian tới, dư luận chắc chắn sẽ phải tiếp nhận rất nhiều thông tin thất thiệt và những tin đồn vô căn cứ. Dẫu vậy, chúng tôi hy vọng người hâm mộ sẽ giữ sự kiên nhẫn và chỉ tin tưởng vào những thông cáo chính thức từ phía Senegal.

Chúng tôi tuyệt đối không hành động dựa trên cảm xúc nhất thời. Mọi bước đi đều sẽ được thực hiện một cách cực kỳ bình tĩnh và sáng suốt để bảo vệ tối đa quyền lợi chính đáng của bóng đá Senegal".

“Một Hội đồng Trọng tài của CAS sẽ được chỉ định xem xét vấn đề này. Sau đó, chúng tôi sẽ lên lịch điều trần”, CAS xác nhận thụ lý vụ việc. Các luật sư của FSF sẽ có mặt ở Paris, Pháp để bắt đầu quá trình đấu tranh. Chính phủ Senegal trước đó cũng kêu gọi điều tra việc CAF loại bỏ danh hiệu của Senegal.

Có thể nói vụ việc này sẽ tiếp tục dai dẳng, khiến CAS đau đầu chẳng khác nào bê bối nhập tịch của bóng đá Malaysia.