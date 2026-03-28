Vì sao trọng tài là công tác quan trọng bậc nhất của Tiền Phong marathon?

Vĩnh Xuân
Phùng Quan
TPO - Sáng 28/3, Liên đoàn điền kinh Việt Nam đã tổ chức tập huấn lớp trọng tài làm nhiệm vụ tại giải Vô địch quốc gia Marathon-báo Tiền Phong lần thứ 67. Đây là công tác được BTC giải đặc biệt quan tâm bởi có ý nghĩa đảm bảo sự thành công, chất lượng giải đấu.

TTK Liên đoàn điền kinh Việt Nam Nguyễn Mạnh Hùng tại buổi tập huấn trọng tài giải Vô địch quốc gia Marathon-báo Tiền Phong lần thứ 67

Phó chủ tịch Liên đoàn điền kinh Việt Nam kiêm Tổng trọng tài giải Vô địch quốc gia Marathon-báo Tiền Phong lần thứ 67, ông Nguyễn Trung Hinh cho biết trong định hướng phát triển, Liên đoàn điền kinh chú trọng xây dựng đội ngũ trọng tài trình độ chuyên môn cao, đặc biệt trọng tài trẻ.

"Giải năm nay đặc biệt có cự ly marathon nam và nữ sẽ tính vào thành tích Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ X. Chính vì vậy công tác trọng tài phải đảm bảo hết sức chặt chẽ. Chúng tôi lưu ý một số quy định các đoàn và trọng tài cần chú ý, tránh việc VĐV vi phạm quy định bị loại"-ông Nguyễn Trung Hinh cho biết.

Chia sẻ về công tác trọng tài, Phó Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao Gia Lai, ông Ngô Gia Hùng cho biết, đường chạy tại Nha Trang đẹp và tương đối phẳng nhưng cự ly marathon có nhiều khúc cua. Trọng tài vì vậy cần đảm bảo dẫn đường đúng bởi nếu sai, VĐV sẽ chạy nhầm. Ông Hùng cho biết:

"Theo luật VĐV cần nắm đường chạy, nhưng thường họ thấy trọng tài dẫn đường sẽ chạy theo. Vừa qua tại giải đấu lớn ở Mỹ nhưng vẫn xảy ra vấn đề này nên BTC cần lưu ý, quán triệt trọng tài phải đi liên tục để nắm chắc đường đua".

Về vấn đề này theo TTK Liên đoàn điền kinh Việt Nam Nguyễn Mạnh Hùng, BTC đã có kế hoạch để trọng tài khảo sát đường chạy nhiều lần. Chiều nay 28/3, các trọng tài sẽ tiếp tục rà soát lại lần cuối.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng cho biết thêm, có 20 trọng tài trung ương và 6 trọng tài Khánh Hoà tham gia công tác tại giải Vô địch quốc gia Marathon-báo Tiền Phong lần thứ 67.

"Nhiều giải xảy ra hiện tượng nhầm đường nhưng với giải Vô địch quốc gia Marathon-báo Tiền Phong, chúng tôi bố trí chặt mỗi cự ly 1 trọng tài dẫn đường chạy trước mô tô cảnh sát, phía sau là đoàn đua. Tuy nhiên nhiệm vụ của trọng tài là đi giám sát, VĐV chạy nhầm có thể được nhắc nhưng tốt nhất VĐV cần nắm vững đường chạy"-ông Nguyễn Mạnh Hùng cho biết.

Theo ông Nguyễn Mạnh Hùng, giải Vô địch quốc gia Marathon-báo Tiền Phong lần thứ 67 là giải đấu truyền thống lâu đời nhất thể thao Việt Nam. Năm nay 2 cự ly marathon nam và nữ lại tính vào thành tích Đại hội TDTT toàn quốc. Huy chương đại hội 4 năm mới có một lần nên rất danh giá. Chính vì vậy, các trọng tài phải nâng cao tinh thần trách nhiệm, góp phần tạo nên thành công của giải đấu.

#Vô địch quốc gia Marathon báo Tiền Phong #trọng tài #Liên đoàn điền kinh Việt Nam #Đại hội TDTT toàn quốc

