Phó Chủ tịch Khánh Hòa: Tiền Phong Marathon 2026 lan tỏa tinh thần yêu nước

Trương Định
TPO - Trong không khí trang nghiêm tại Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma, lễ khai mạc Giải Vô địch Quốc gia Marathon - Báo Tiền Phong lần thứ 67, năm 2026 diễn ra với ý nghĩa vượt lên một sự kiện thể thao đơn thuần.

Sáng 28/3, tại Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma ở xã Cam Lâm (tỉnh Khánh Hòa) diễn ra Lễ tưởng niệm các chiến sĩ Gạc Ma, Lễ thượng cờ giải Vô địch Quốc gia Marathon - Báo Tiền Phong lần thứ 67 - năm 2026.

Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Long Biên - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa - nhấn mạnh đây là sự kiện có ý nghĩa chính trị, xã hội sâu sắc, kết nối hài hòa giữa truyền thống lịch sử, tinh thần thể thao và khát vọng phát triển đất nước.

"Trong không khí trang nghiêm tại Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma, chúng ta thành kính tưởng nhớ các cán bộ, chiến sĩ đã anh dũng hi sinh trong sự kiện Gạc Ma 1988 để bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Sự hi sinh cao cả ấy là biểu tượng sáng ngời của lòng yêu nước, ý chí kiên cường và tinh thần bất khuất của dân tộc Việt Nam; là lời nhắc nhở sâu sắc đối với các thế hệ hôm nay về trách nhiệm tiếp nối, gìn giữ và phát huy những giá trị thiêng liêng bằng những hành động cụ thể, thiết thực trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Từ ý nghĩa đó, việc tổ chức giải Vô địch Quốc gia Marathon - Báo Tiền Phong tại Khánh Hòa không chỉ là một sự kiện thể thao đơn thuần, mà còn là hoạt động có ý nghĩa giáo dục truyền thống, lan tỏa tinh thần yêu nước, ý chí vươn lên và trách nhiệm công dân trong toàn xã hội", ông Biên chia sẻ.

tp-c_z7665804648388-1642e15ae11740c9b26d9ac1bb60a8ea.jpg
Ông Nguyễn Long Biên - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Long Biên cũng nhấn mạnh: Giải Vô địch Quốc gia Marathon - Báo Tiền Phong là giải đấu có bề dày truyền thống 67 năm, là một trong những giải thể thao đỉnh cao, uy tín hàng đầu trong hệ thống thi đấu quốc gia, quy tụ đông đảo vận động viên xuất sắc trên cả nước.

Theo ông Biên, việc giải được tổ chức tại tỉnh Khánh Hòa tiếp tục khẳng định năng lực của địa phương trong công tác tổ chức các sự kiện thể thao quy mô lớn, đồng thời góp phần thúc đẩy phong trào rèn luyện thân thể, nâng cao sức khỏe nhân dân theo tinh thần cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại".

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết, với lợi thế về hạ tầng du lịch đồng bộ, cảnh quan thiên nhiên đặc sắc và cung đường ven biển được đánh giá đẹp hàng đầu Việt Nam, tỉnh Khánh Hòa cam kết tạo điều kiện thuận lợi để tổ chức thành công giải đấu, đồng thời tạo dựng không gian trải nghiệm, nơi thể thao gắn kết với du lịch, văn hóa; qua đó, góp phần quảng bá hình ảnh địa phương năng động, thân thiện, giàu tiềm năng đến với bạn bè trong nước và quốc tế.

tp-kkkk.jpg
Lễ khai mạc Giải Vô địch Quốc gia Marathon - Báo Tiền Phong lần thứ 67.

"Xuất phát từ điểm thiêng liêng Gạc Ma, mỗi bước chạy của các vận động viên hôm nay không chỉ là hành trình chinh phục thành tích, mà còn mang theo thông điệp sâu sắc về chí, nghị lực, tinh thần vượt khó và trách nhiệm đối với cộng đồng, xã hội. Đó chính là sự cụ thể hóa sinh động tinh thần khỏe để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, góp phần lan tỏa những giá trị tích cực trong đời sống xã hội", ông Biên nói đồng thời cho biết, tỉnh Khánh Hòa đã tập trung chỉ đạo các sở, ngành, địa phương phối hợp chặt chẽ với Báo Tiền Phong và các đơn vị liên quan, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về cơ sở vật chất, an ninh, an toàn giao thông, y tế và công tác hậu cần, bảo đảm giải đấu được tổ chức an toàn, trang trọng, chuyên nghiệp và hiệu quả.

Giải Vô địch Quốc gia Marathon - Báo Tiền Phong lần thứ 67, năm 2026 sẽ chính thức khởi tranh vào sáng mai 29/3. Trở lại Khánh Hòa sau 17 năm, giải đấu không chỉ có quy mô kỷ lục 12.000 - 15.000 vận động viên mà còn ghi nhận nhiều thay đổi mang tính bước ngoặt. Trong đó, thành tích marathon được tính vào Đại hội Thể thao Toàn quốc.

cum-logo-bao-in-173.jpg
Trương Định
#Khai mạc #Tiền Phong Marathon #Khánh Hòa #đón ánh bình minh #Gạc Ma #giải chạy lâu đời nhất Việt Nam #Nguyễn Long Biên

