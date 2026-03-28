Hà Nội: Không di dời toàn bộ bệnh viện, trường học ra khỏi khu vực trung tâm

TPO - Giải trình các vấn đề trong Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội 100 năm, Hà Nội cho biết, đồ án sẽ được điều chỉnh định hướng di dời hạ tầng xã hội, không di dời toàn bộ các bệnh viện tuyến cuối và các trường đại học hàng đầu ra khỏi khu vực trung tâm.

UBND TP Hà Nội vừa có ý kiến tiếp thu, giải trình kết luận của Thường trực Chính phủ về Quy hoạch tổng thể thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm.

Theo đó, một số nội dung kết luận và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Hà Nội tập trung triết lý cốt lõi lấy con người làm trung tâm, chủ thể; hướng tới đô thị văn minh, phồn vinh, hạnh phúc và đậm đà bản sắc.

Giải trình, Hà Nội cho biết, đồ án sẽ tiếp thu định hướng phát triển lấy con người làm trung tâm, không chạy theo chỉ tiêu GDP đơn thuần; thiết lập và thể hiện rõ "ranh giới cứng" (bảo tồn văn hóa, tỷ lệ cây xanh sinh thái) và "ranh giới mềm" cho không gian phát triển kinh tế.

Trường Đại học Dược Hà Nội. Ảnh minh họa

Đối với nhóm vấn đề không gian kinh tế - văn hóa - xã hội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhất trí đưa công nghiệp văn hóa thành kinh tế mũi nhọn và làm rõ không gian văn hóa sông Hồng. Đồng thời, Bộ đề xuất chỉ giữ lại 196 ha vùng lõi của Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, phần diện tích còn lại (khoảng 1350ha) ủng hộ bàn giao cho Hà Nội quản lý, khai thác.

Trong khi đó, Bộ Tư pháp lưu ý không nên di dời toàn bộ bệnh viện tuyến cuối và các trường đại học hàng đầu ra khỏi trung tâm, vì đây là một phần "hơi thở và văn minh" của đô thị nội đô.

Tiếp thu ý kiến về giữ gìn "hơi thở và văn minh" của nội đô, Đồ án sẽ được điều chỉnh định hướng di dời hạ tầng xã hội, không di dời toàn bộ các bệnh viện tuyến cuối và các trường đại học hàng đầu ra khỏi khu vực trung tâm. Đồng thời, làm rõ định hướng đưa công nghiệp văn hóa thành ngành kinh tế mũi nhọn, chi tiết hóa không gian văn hóa trục sông Hồng và phương án quy hoạch không gian đối với phần diện tích hơn 1.350ha của Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam sau khi tiếp nhận quản lý.

UBND TP Hà Nội khẳng định, việc ưu tiên sử dụng quỹ đất sau khi di dời các cơ sở ô nhiễm, trường đại học, trụ sở bộ ngành ra khỏi nội đô để xây dựng trường học công lập, y tế, bãi đỗ xe và công viên, kiên quyết không chuyển đổi thành nhà ở thương mại.

Về công tác bảo tồn di sản văn hóa và nội đô lịch sử, trong đó có hệ sinh thái tri thức và giáo dục, theo UBND TP Hà Nội, đối với các công trình có giá trị lịch sử như Trường Đại học Dược Hà Nội, giới trí thức và sinh viên kiến nghị bảo tồn gắn liền với chức năng đào tạo (bảo tồn động).

Các ý kiến cho rằng việc chuyển đổi thuần túy sang không gian bảo tàng được cho là sẽ làm lãng phí nguồn lực tri thức và giảm tính sống động của di sản, theo UBND TP Hà Nội.

Đồ án cũng sẽ bố trí không gian phù hợp cho các trung tâm hành chính mới sau khi thực hiện sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã/phường, đồng thời quy hoạch các khu tái định cư tập trung, đồng bộ để phục vụ giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm.