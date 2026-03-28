Đề xuất ngày 24/11 hằng năm người lao động được nghỉ làm việc và hưởng nguyên lương

Luân Dũng
TPO - Dự thảo đề xuất trình Quốc hội thông qua lấy ngày 24/11 hằng năm là 'Ngày Văn hóa Việt Nam'. Trong ngày này, người lao động được nghỉ lễ, hưởng nguyên lương, các thiết chế văn hóa, thể thao công lập miễn phí vé vào cửa để phục vụ nhân dân.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa có tờ trình dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đột phá phát triển văn hóa Việt Nam.

Dự thảo được xây dựng nhằm thể chế hóa Nghị quyết số 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam và dự kiến sẽ trình Quốc hội xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI.

Trong đó, dự thảo nghị quyết dành một điều quy định về Ngày Văn hóa Việt Nam. Cụ thể, ngày 24/11 hằng năm là "Ngày Văn hóa Việt Nam" - người lao động được nghỉ làm việc và hưởng nguyên lương.

Trong ngày “Ngày Văn hóa Việt Nam” các thiết chế văn hóa, thể thao công lập miễn phí vé vào cửa phục vụ nhân dân.

283vh.jpg
"Ngày Văn hóa Việt Nam" 24/11 người lao động được nghỉ lễ, hưởng nguyên lương. Ảnh: TP

Đề xuất này phù hợp với quy định tại Nghị quyết 80 của Bộ Chính trị và cũng phù hợp với thẩm quyền của Quốc hội về quy định chính sách cơ bản về kinh tế, xã hội tại Luật Tổ chức Quốc hội.

Cùng với đó, cơ quan soạn thảo cũng đề xuất các chính sách về thu hút nguồn lực đầu tư cho văn hóa để thể chế hóa quan điểm chỉ đạo của Bộ Chính trị tại Nghị quyết 80 và phù hợp với thẩm quyền của Quốc hội.

Cụ thể, dự thảo đề xuất dự án đầu tư công, dự án PPP, dự án đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư lĩnh vực văn hóa, thể thao cần triển khai ngay theo chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng, Đảng ủy Chính phủ. Theo đó, dự án chưa có trong quy hoạch thì được phép triển khai thực hiện và được cập nhật vào quy hoạch tổng thể của tỉnh/thành phố, các quy hoạch khác khi điều chỉnh.

HĐND cấp tỉnh quyết định bổ sung các dự án đầu tư trung hạn trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và bổ sung kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt mà không phải chờ đến kỳ điều chỉnh tiếp theo. Trình tự, thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất, giao đất, cho thuê đất đối với các dự án này được thực hiện theo thủ tục rút gọn do Chính phủ quy định.

Trong khi đó, UBND cấp tỉnh có trách nhiệm bảo đảm bố trí đủ quỹ đất cho thiết chế văn hóa, thể thao, cho phát triển các cụm, khu công nghiệp sáng tạo về văn hóa trong quy hoạch tỉnh, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của địa phương...

Điểm đáng chú ý khác, dự thảo cũng đề xuất các chính sách đãi ngộ, phát triển tài năng văn hóa, thể thao. Theo đó, dự thảo đề xuất cho phép áp dụng cơ chế linh hoạt trong việc thu hút chuyên gia, nghệ sĩ, huấn luyện viên trong nước, người Việt Nam ở nước ngoài và chuyên gia quốc tế tham gia hoạt động đào tạo, bồi dưỡng và truyền nghề; được áp dụng cơ chế thỏa thuận về tiền lương, thu nhập và điều kiện làm việc phù hợp với tính chất đặc thù của hoạt động đào tạo trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, thể thao...

