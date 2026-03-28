Bà Tôn Ngọc Hạnh tái đắc cử Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Nai

TPO - Sáng 28/3, tại Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Đồng Nai khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 đã bầu bà Tôn Ngọc Hạnh, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Nai khóa X giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Nai khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Đồng Nai khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 là dấu mốc có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc kiện toàn tổ chức bộ máy của HĐND và UBND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031, tạo tiền đề để các cơ quan nhanh chóng ổn định tổ chức và triển khai nhiệm vụ ngay từ ngày 1/4.

Tại kỳ họp, Ủy ban Bầu cử tỉnh đã có báo cáo kết quả bầu cử đại biểu HĐND tỉnh và kết quả xác nhận tư cách đại biểu; đồng thời trao giấy chứng nhận cho đại biểu HĐND tỉnh khóa XI.

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh Đồng Nai đã bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Kết quả, bà Tôn Ngọc Hạnh, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Nai khóa X tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XI với số phiếu tín nhiệm tuyệt đối, đạt 100% số đại biểu có mặt tán thành.

Cũng với số phiếu tín nhiệm tuyệt đối, ông Trần Văn Mi, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa X và Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Long Khánh Đặng Minh Nguyệt được bầu giữ chức Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Nai khóa XI.

Ngay sau đó, HĐND tỉnh Đồng Nai đã thông qua nghị quyết xác nhận kết quả bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031.

Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh Đồng Nai sẽ tiến hành bầu Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và Ủy viên UBND tỉnh khóa XI.

Đồng thời, HĐND tỉnh Đồng Nai đã có quyết định thành lập Ban Dân tộc HĐND tỉnh; bầu Trưởng ban các Ban HĐND tỉnh; Hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân tỉnh và Tòa án nhân dân khu vực, nhiệm kỳ 2026-2031.

HĐND tỉnh Đồng Nai cũng sẽ xem xét, cho ý kiến đối với 2 tờ trình quan trọng của UBND tỉnh Đồng Nai về việc thành lập các phường trên cơ sở nguyên trạng các xã: Long Thành, Nhơn Trạch, Trảng Bom, Xuân Lộc, Dầu Giây, Tân Phú, Trị An, Đồng Phú, Tân Khai, Lộc Ninh thuộc tỉnh Đồng Nai và về việc thành lập thành phố Đồng Nai trực thuộc Trung ương.