Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Tuyên Quang bầu các chức danh HĐND, UBND

Phú Nguyễn
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Tuyên Quang khóa XX đã bầu các chức danh lãnh đạo HĐND và UBND tỉnh. Theo đó, ông Nguyễn Văn Sơn và Phan Huy Ngọc tái đắc cử Chủ tịch HĐND, UBND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031.

Sáng 28/3, HĐND tỉnh Tuyên Quang khóa XX, nhiệm kỳ 2026-2031 tổ chức Kỳ họp thứ I kiện toàn tổ chức bộ máy chính quyền địa phương theo thẩm quyền.

Tại kỳ họp, đại diện Ủy ban Bầu cử tỉnh Báo cáo kết quả bầu cử và xác nhận tư cách đại biểu HĐND tỉnh Tuyên Quang khóa XX.

HĐND tỉnh Tuyên Quang khóa XX đã tiến hành bầu các chức danh Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng các Ban của HĐND tỉnh, các Ủy viên UBND tỉnh và bầu Hội thẩm nhân dân theo quy định của pháp luật.

Ông Nguyễn Văn Sơn - Phó Bí thư Tỉnh ủy tái đắc cử Chủ tịch HĐND tỉnh Tuyên Quang -nhiệm kỳ 2026-2031. Ảnh: Nguyễn Ánh.

Tại kỳ họp, ông Nguyễn Văn Sơn - Phó Bí thư Tỉnh ủy - được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Tuyên Quang, nhiệm kỳ 2026-2031. Các phó chủ tịch HĐND gồm ông Hầu Minh Lợi, bà Phạm Thị Minh Xuân và bà Lê Thị Thanh Trà.

Cũng tại phiên họp, ông Phan Huy Ngọc tiếp tục được bầu giữ chức chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang nhiệm kỳ 2026-2031. Các phó chủ tịch UBND tỉnh gồm ông Nguyễn Mạnh Tuấn, ông Hoàng Gia Long và bà Vương Ngọc Hà.

Ông Phan Huy Ngọc tái đắc cử Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang. Ảnh: Báo Tuyên Quang.

Tại kỳ họp, đại diện Ủy ban Bầu cử tỉnh Báo cáo kết quả bầu cử và xác nhận tư cách đại biểu HĐND tỉnh Tuyên Quang khóa XX. Cuộc bầu cử vừa qua, tỷ lệ cử tri đi bầu cử ở Tuyên Quang đạt 99,99%, thuộc nhóm 4 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu cao nhất cả nước.

Đối với bầu cử đại biểu Quốc hội đã bầu đủ 10 đại biểu. Trong đó nữ 6 người, dân tộc thiểu số 7 người, một trẻ tuổi. Các đại biểu đều có trình độ đại học trở lên, cao cấp lý luận chính trị.

Tại kỳ họp, các đại biểu đã nhất trí với dự thảo Nghị quyết xác nhận kết quả Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031, dự thảo Nghị quyết xác nhận kết quả Hội thẩm TAND tỉnh, TAND khu vực nhiệm kỳ 2026-2031, thông qua Nghị quyết phê chuẩn Phó Trưởng ban, Uỷ viên các Ban HĐND tỉnh và Nghị quyết thành lập các tổ đại biểu HĐND tỉnh.

