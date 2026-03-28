Tuyên Quang bầu các chức danh HĐND, UBND

TPO - Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Tuyên Quang khóa XX đã bầu các chức danh lãnh đạo HĐND và UBND tỉnh. Theo đó, ông Nguyễn Văn Sơn và Phan Huy Ngọc tái đắc cử Chủ tịch HĐND, UBND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031.

Sáng 28/3, HĐND tỉnh Tuyên Quang khóa XX, nhiệm kỳ 2026-2031 tổ chức Kỳ họp thứ I kiện toàn tổ chức bộ máy chính quyền địa phương theo thẩm quyền.

HĐND tỉnh Tuyên Quang khóa XX đã tiến hành bầu các chức danh Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng các Ban của HĐND tỉnh, các Ủy viên UBND tỉnh và bầu Hội thẩm nhân dân theo quy định của pháp luật.

Ông Nguyễn Văn Sơn - Phó Bí thư Tỉnh ủy tái đắc cử Chủ tịch HĐND tỉnh Tuyên Quang -nhiệm kỳ 2026-2031. Ảnh: Nguyễn Ánh.

Tại kỳ họp, ông Nguyễn Văn Sơn - Phó Bí thư Tỉnh ủy - được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Tuyên Quang, nhiệm kỳ 2026-2031. Các phó chủ tịch HĐND gồm ông Hầu Minh Lợi, bà Phạm Thị Minh Xuân và bà Lê Thị Thanh Trà.

Cũng tại phiên họp, ông Phan Huy Ngọc tiếp tục được bầu giữ chức chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang nhiệm kỳ 2026-2031. Các phó chủ tịch UBND tỉnh gồm ông Nguyễn Mạnh Tuấn, ông Hoàng Gia Long và bà Vương Ngọc Hà.

Ông Phan Huy Ngọc tái đắc cử Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang. Ảnh: Báo Tuyên Quang.

Tại kỳ họp, đại diện Ủy ban Bầu cử tỉnh Báo cáo kết quả bầu cử và xác nhận tư cách đại biểu HĐND tỉnh Tuyên Quang khóa XX. Cuộc bầu cử vừa qua, tỷ lệ cử tri đi bầu cử ở Tuyên Quang đạt 99,99%, thuộc nhóm 4 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu cao nhất cả nước.

Đối với bầu cử đại biểu Quốc hội đã bầu đủ 10 đại biểu. Trong đó nữ 6 người, dân tộc thiểu số 7 người, một trẻ tuổi. Các đại biểu đều có trình độ đại học trở lên, cao cấp lý luận chính trị.

Tại kỳ họp, các đại biểu đã nhất trí với dự thảo Nghị quyết xác nhận kết quả Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031, dự thảo Nghị quyết xác nhận kết quả Hội thẩm TAND tỉnh, TAND khu vực nhiệm kỳ 2026-2031, thông qua Nghị quyết phê chuẩn Phó Trưởng ban, Uỷ viên các Ban HĐND tỉnh và Nghị quyết thành lập các tổ đại biểu HĐND tỉnh.