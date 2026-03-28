‘Sát cánh cùng ngư dân bám biển’ - lan tỏa trách nhiệm xã hội từ Giải Tiền Phong Marathon 2026

TPO - Nằm trong khuôn khổ Giải Vô địch Quốc gia Marathon - Báo Tiền Phong lần thứ 67, năm 2026, chương trình an sinh xã hội “Sát cánh cùng ngư dân bám biển” diễn ra ngày 28/3 tại phường Nam Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) đã trao hàng trăm phần quà thiết thực, góp phần tiếp sức cho người dân vùng biển ổn định cuộc sống, vững tin vươn khơi.

Lan tỏa trách nhiệm từ một giải thể thao giàu truyền thống

Không chỉ là một sự kiện thể thao đỉnh cao, Giải Vô địch Quốc gia Marathon - Báo Tiền Phong suốt 67 năm qua luôn gắn liền với những giá trị nhân văn sâu sắc. Tiếp nối truyền thống đó, năm 2026, báo Tiền Phong phối hợp cùng UBND tỉnh Khánh Hòa và Hội Chữ thập đỏ tỉnh Khánh Hòa tổ chức chương trình an sinh xã hội “Sát cánh cùng ngư dân bám biển” tại hội trường phường Nam Nha Trang.

Chương trình "Sát cánh cùng ngư dân bám biển" diễn ra vào sáng 28/3. Ảnh: Như Ý

Hội trường phường Nam Nha Trang trở thành nơi kết nối các nhà hảo tâm và bà con ngư dân có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Như Ý



Chương trình hướng tới những hộ dân còn khó khăn, đặc biệt là ngư dân – những người đang ngày đêm bám biển mưu sinh và góp phần gìn giữ chủ quyền biển đảo. Đây không chỉ là hoạt động hỗ trợ vật chất đơn thuần mà còn thể hiện sự chung tay, đồng hành đầy trách nhiệm của các cơ quan, doanh nghiệp và cộng đồng xã hội.

Phát biểu tại chương trình, nhà báo Trần Thu Hà – Phó Tổng Biên tập báo Tiền Phong nhấn mạnh, mỗi ngư dân vươn khơi không chỉ là người lao động mà còn là những “cột mốc chủ quyền sống” giữa trùng khơi. Sự kiên cường của bà con trên biển chính là minh chứng cho ý chí bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc. Từ nhận thức đó, chương trình được triển khai như một hành động thiết thực nhằm tiếp thêm động lực để bà con yên tâm bám biển.

Nhà báo Trần Thu Hà tri ân những ngư dân ngày đêm bám biển, góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo Việt Nam. Ảnh: Như Ý

Với sự kết nối của báo Tiền Phong, nhiều doanh nghiệp, nhà tài trợ lớn như Agribank, Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam (Vinataba), Tập đoàn Tân Á Đại Thành đã cùng chung tay đóng góp nguồn lực để hỗ trợ người dân.

Dịp này, 20 căn nhà tình nghĩa với tổng kinh phí 1,3 tỷ đồng được trao tặng cho những hộ gia đình chính sách và ngư dân có hoàn cảnh khó khăn. Bên cạnh đó, 300 bồn nước sinh hoạt dung tích 1.000 lít, trị giá 750 triệu đồng cũng được trao tận tay người dân, góp phần cải thiện điều kiện sinh hoạt thiết yếu.

Tổng kinh phí hơn 2,2 tỷ đồng không chỉ là con số, mà còn là minh chứng cho sự đồng hành bền bỉ của báo Tiền Phong trong công tác an sinh xã hội suốt nhiều năm qua.

Tiếp sức ngư dân từ những điều giản dị nhất

Những phần quà được trao đi tuy giản dị nhưng lại mang ý nghĩa thiết thực đối với đời sống người dân vùng biển. Nguồn nước sạch, điều kiện sinh hoạt ổn định chính là nền tảng để mỗi gia đình yên tâm lao động, phát triển sinh kế lâu dài.

Bà Phùng Thị Bình - Phó Tổng giám đốc Agribank, cho biết, việc đồng hành cùng chương trình là cách để ngân hàng thực hiện cam kết “Ngân hàng vì cộng đồng”. Thông qua các hoạt động như trao nhà tình nghĩa, hỗ trợ bồn nước sạch, Agribank mong muốn góp phần cải thiện chất lượng cuộc sống, giúp bà con yên tâm vươn khơi. Đại diện Agribank khẳng định sẽ tiếp tục đồng hành lâu dài, không chỉ trong lĩnh vực tài chính mà còn trong các hoạt động xã hội, trở thành người bạn tin cậy của ngư dân.

Bà Phùng Thị Bình thay mặt ngân hàng Agribank cam kết đồng hành lâu dài và trở thành người bạn đáng tin cậy của ngư dân. Ảnh: Như Ý

Với nhiều gia đình, món quà nhận được không chỉ có giá trị vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần lớn. Cụ Trần Hòa Hiệp (90 tuổi, phường Nam Nha Trang) xúc động chia sẻ, gia đình từng thuộc diện hộ nghèo, cuộc sống phụ thuộc vào người con trai làm nghề biển với thu nhập bấp bênh. Khi công việc gặp khó khăn do chi phí tăng cao, việc được hỗ trợ bồn nước đã giúp gia đình cải thiện sinh hoạt và thêm niềm tin vào sự quan tâm của xã hội. “Món quà này rất thiết thực, giúp chúng tôi ổn định cuộc sống và yên tâm hơn trong những ngày khó khăn”, cụ nói.

Không chỉ người dân, chương trình còn để lại nhiều cảm xúc với những người tham dự. Khi đi cùng đoàn tới tận nhà người dân tại xóm Muỗi, tổ dân phố Thành Đạt, phường Nam Nha Trang, Đinh Hoàng Linh Đan, Đại sứ Thể thao và Thời trang Hoa hậu Việt Nam 2024, cho biết đây là lần đầu cô được trực tiếp chứng kiến cuộc sống của người dân làng chài. Qua những trải nghiệm thực tế, cô càng thấu hiểu hơn những vất vả của ngư dân và mong muốn các chương trình an sinh như thế này sẽ tiếp tục được lan tỏa, góp phần giảm bớt khó khăn cho người dân vùng biển.

Nguyễn Phương Nhi - Đại sứ Nhân ái Hoa hậu Việt Nam 2024, chia sẻ khi đến thăm nhà các ngư dân ở phường Nam Nha Trang, cô mới thấm thía còn có nhiều hoàn cảnh thực sự khó khăn, ngay cả thứ thiết yếu là nước sạch cũng thiếu thốn.

"Những bồn chứa nước có thể giá trị không quá lớn nhưng đáp ứng được nhu cầu cấp bách của những hộ ngư dân bám biển. Nhờ đó, họ có thể tích trữ nước ngọt, tạo điều kiện thuận lợi hơn trong sinh hoạt và làm việc. Tôi ấm lòng khi nhìn thấy những nụ cười rạng ngời trên gương mặt các ông, bà, chú, bác lúc nhận món quà từ đại diện Báo Tiền Phong và các doanh nghiệp. Tôi cũng vui và tự hào được đồng hành với chương trình 'Sát cánh cùng ngư dân bám biển'. Tôi tự hứa với lòng mình sẽ đóng góp nhiều hơn nữa trong hoạt động thiện nguyện, để xứng đáng với danh hiệu Đại sứ Nhân ái", người đẹp bày tỏ.

Cụ Trần Hòa Hiệp cảm ơn báo Tiền Phong và các đơn vị vì sự giúp đỡ kịp thời trong giai đoạn khó khăn. Ảnh: Như Ý

Có thể thấy, đằng sau mỗi hoạt động an sinh là sự bền bỉ của đơn vị tổ chức và sự chung tay của nhiều tấm lòng vì cộng đồng. Báo Tiền Phong không chỉ khẳng định vai trò của một cơ quan báo chí uy tín mà còn là cầu nối hiệu quả, kết nối nguồn lực xã hội để hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn.

Thông qua những chương trình thiết thực như “Sát cánh cùng ngư dân bám biển”, tinh thần nhân ái, sẻ chia và trách nhiệm xã hội tiếp tục được lan tỏa mạnh mẽ. Đây cũng chính là giá trị cốt lõi giúp Giải Vô địch Quốc gia Marathon - Báo Tiền Phong không chỉ dừng lại ở một sự kiện thể thao, mà còn trở thành hành trình gắn kết cộng đồng, hướng tới sự phát triển bền vững của xã hội.

Những phần quà ý nghĩa được trao tận tay các hộ gia đình ngư dân ở Nam Nha Trang. Ảnh: Như Ý

Báo Tiền Phong và các nhà tài trợ mong muốn phần nào hỗ trợ ngư dân ổn định cuộc sống, vững vàng bám biển. Ảnh: Như Ý

Các đại sứ, người đẹp của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2024 đồng hành cùng chương trình. Ảnh: Như Ý