Ông Nguyễn Văn Út tái đắc cử Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2026 - 2031

Sáng 28/3, kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Đồng Nai khóa XI đã kiện toàn tổ chức bộ máy của HĐND và UBND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031.
Kết quả, ông Nguyễn Văn Út, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh khóa X, tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh khóa XI với số phiếu tuyệt đối, 85/85 đại biểu có mặt tán thành, đạt 100%.
Cũng với số phiếu tín nhiệm tuyệt đối gồm ông Nguyễn Kim Long, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh khóa X; ông Lê Trường Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh khóa X; ông Hồ Văn Hà, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh khóa X; bà Nguyễn Thị Hoàng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh khóa X tiếp tục được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh khóa XI.
HĐND tỉnh đã thông qua nghị quyết xác nhận kết quả bầu Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031.
Tiểu sử tân Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2026 - 2031
Họ và tên: Nguyễn Văn Út
Chức danh: Phó Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai nhiệm kỳ 2025-2030; Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai, nhiệm kỳ 2021-2026.
Sinh ngày 30/12/1969
Quê quán: Xã Đức Huệ, tỉnh Tây Ninh
Chuyên môn, nghiệp vụ: Thạc sĩ Kinh tế, Cử nhân Kinh tế;
Lý luận chính trị: Cao cấp.
Quá trình công tác:
- Tháng 1/1993 – tháng 6/2025: Ông Nguyễn Văn Út trải qua nhiều trải qua nhiều cương vị công tác trong Đảng, Đoàn, chính quyền, từ Phó Bí thư, Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Hòa Khánh Đông; Huyện ủy viên, Phó Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy Đức Hòa; Phó Bí thư Đảng ủy thị trấn Đức Hòa; Bí thư Đảng ủy thị trấn Đức Hòa; Phó Chủ tịch UBND huyện Đức Hòa; Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Đức Hòa; Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Đức Hòa; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An.
-Từ 11/2020 - 6/2025: Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Long An.
-Từ ngày 30/6/2025: Ông Nguyễn Văn Út được Bộ Chính trị chỉ định giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh, nhiệm kỳ 2020-2025; được Thủ tướng Chính phủ chỉ định giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh, nhiệm kỳ 2021-2026.
-Ngày 10/10/2025: Ông Nguyễn Văn Út được Bộ Chính trị chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tây Ninh, nhiệm kỳ 2025-2030; giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh, nhiệm kỳ 2025-2030.
-Ngày 18/11/2025, Ban Bí thư quyết định điều động, chỉ định đồng chí Nguyễn Văn Út, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh nhiệm kỳ 2025 - 2030; điều động, chỉ định đồng chí Nguyễn Văn Út tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai nhiệm kỳ 2025 - 2030. HĐND tỉnh Đồng Nai đã bầu đồng chí Nguyễn Văn Út giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai, nhiệm kỳ 2021-2026.
-Ngày 28/03/2026, tại Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Đồng Nai khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031, tái đắc cử Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2026 – 2031.