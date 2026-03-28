Ông Nguyễn Văn Út tái đắc cử Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2026 - 2031

Sáng 28/3, kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Đồng Nai khóa XI đã kiện toàn tổ chức bộ máy của HĐND và UBND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031.

Kết quả, ông Nguyễn Văn Út, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh khóa X, tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh khóa XI với số phiếu tuyệt đối, 85/85 đại biểu có mặt tán thành, đạt 100%.

Cũng với số phiếu tín nhiệm tuyệt đối gồm ông Nguyễn Kim Long, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh khóa X; ông Lê Trường Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh khóa X; ông Hồ Văn Hà, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh khóa X; bà Nguyễn Thị Hoàng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh khóa X tiếp tục được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh khóa XI.

HĐND tỉnh đã thông qua nghị quyết xác nhận kết quả bầu Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031.