Từ Tượng đài tưởng niệm Chiến sĩ Gạc Ma, những vòng tròn nhân lên lòng yêu nước

TPO - Những vòng tròn kết nối của các cán bộ, chiến sĩ Hải quân Nhân dân Việt Nam, của các đoàn viên, thanh niên, của các vận động viên… xuất hiện tại Tượng đài “Những người nằm lại phía chân trời” trong khuôn viên Khu tưởng niệm Chiến sĩ Gạc Ma - là gạch nối giữa các thế hệ người Việt về sự biết ơn, về truyền thống yêu nước, về ý chí và khát vọng bảo vệ, dựng xây Tổ quốc.

Vòng tay quanh tượng đài Những người nằm lại phía chân trời

Sáng 28/3, tại Khu tưởng niệm Chiến sĩ Gạc Ma (tỉnh Khánh Hòa), Lễ tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ Gạc Ma và Lễ thượng cờ, khai mạc Giải Vô địch Quốc gia Marathon - Báo Tiền Phong lần thứ 67 - năm 2026 được tổ chức. Trên 88 bậc thềm dẫn lên Tượng đài “Những người nằm lại phía chân trời”, lực lượng tiêu binh thuộc Đoàn nghi lễ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Khánh Hòa, đứng trang nghiêm.

Cán bộ, chiến sĩ Hải quân Nhân dân Việt Nam và các bạn trẻ tạo các vòng tròn kết nối tại Lễ tưởng niệm các anh hùng, liệt sĩ Gạc Ma. Ảnh: Tiền Phong.



Trước anh linh các anh hùng, liệt sĩ, đoàn đại biểu đã dâng hương, dâng hoa, dành một phút mặc niệm. Sau khi dâng hương, các đại biểu đã đi vòng quanh tượng đài Những người nằm lại phía chân trời, tưởng nhớ đến các anh hùng, liệt sĩ đã hy sinh xương máu bảo vệ chủ quyền biển đảo Tổ quốc.

Có một điều đặc biệt, tại lễ tưởng niệm, Ban tổ chức và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Khánh Hòa đã sắp xếp các cán bộ, chiến sĩ Hải quân Nhân dân Việt Nam đứng trang nghiêm xung quanh Tượng đài “Những người nằm lại phía chân trời” - gợi lên “vòng tròn bất tử” trong sự kiện Gạc Ma năm 1988. Cùng với đó, các đoàn viên, thanh niên cầm cờ Tổ quốc, cũng tạo thành một vòng tròn quanh khu vực có 64 bông hoa muống biển - tượng trưng cho 64 cán bộ, chiến sĩ hy sinh ở Gạc Ma năm xưa.

Trong không khí trang nghiêm, 4 câu thơ của Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm vang lên qua giọng đọc của NSND Lê Chức: “Biển Đông vạn dặm dang tay giữ / Đất Việt muôn năm vững trị bình / Chí những phù nguy xin gắng sức / Cõi bờ xưa cũ tổ tiên mình” như nhắc nhở về quyết tâm gìn giữ, bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc cho các thế hệ người Việt, hôm nay và mai sau.

Các đại biểu dâng hương, dâng hoa, dành phút mặc niệm tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ Gạc Ma. Ảnh: Tiền Phong



Lễ tưởng niệm có sự tham dự của đông đảo đại biểu và các vận động viên. Nhiều người bày tỏ sự xúc động khi được dự lễ tưởng niệm, có dịp tưởng nhớ, tri ân, tận mắt chứng kiến những kỷ vật lịch sử kể về “sự kiện bi hùng Gạc Ma” cách đây 38 năm. Nhiều đoàn vận động viên đã nắm tay nhau, tạo thành một vòng tròn di chuyển quanh tượng đài “Những người nằm lại phía chân trời”, như một hành động tưởng nhớ những thế hệ cha anh đi trước đã ngã xuống vì chủ quyền biển đảo quê hương.

Ngay sau Lễ tưởng niệm, tại quảng trường Khu tưởng niệm Chiến sĩ Gạc Ma diễn ra Lễ thượng cờ. Đây không chỉ là nghi thức khai mở cho giải thể thao mang tầm vóc quốc gia, mà còn là khoảnh khắc để mỗi người Việt Nam cảm nhận rõ hơn rằng Tổ quốc luôn hiện diện trong mỗi hành động của chúng ta.

Càng đặc biệt hơn, khi lá cờ Tổ quốc bắt đầu được kéo lên giữa Khu tưởng niệm Chiến sĩ Gạc Ma, thì từ nơi đầu sóng ngọn gió - Đảo Trường Sa - hình ảnh lễ chào cờ của quân và dân trên đảo hưởng ứng Giải Vô địch Quốc gia Marathon - Báo Tiền Phong, cũng được chiếu trên màn hình trung tâm. Khoảng cách địa lý có thể xa, nhưng trong khoảnh khắc này, đất liền và biển đảo đang cùng chung một nhịp tim - cùng hướng về lá cờ đỏ sao vàng thân yêu.

Bình minh của niềm tin, của sức trẻ, của một đất nước đang vươn mình mạnh mẽ

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Long Biên nhấn mạnh rằng, Lễ tưởng niệm, Lễ thượng cờ và Khai mạc giải Vô địch quốc gia Marathon báo Tiền Phong lần thứ 67 năm 2026 được tổ chức trang trọng, xúc động tại Khu tưởng niệm Chiến sĩ Gạc Ma. Đây là sự kiện có ý nghĩa chính trị xã hội sâu sắc, kết nối hài hòa giữa truyền thống lịch sử, tinh thần thể thao và khát vọng phát triển đất nước.

Thành kính tưởng nhớ các cán bộ chiến sĩ đã anh dũng hy sinh trong sự kiện Gạc Ma năm 1988 để bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc, ông Nguyễn Long Biên nhấn mạnh, sự hy sinh cao cả ấy là biểu tượng sáng ngời của lòng yêu nước, ý chí kiên cường và tinh thần bất khuất của dân tộc Việt Nam, cũng là “lời nhắc nhở sâu sắc đối với các thế hệ hôm nay về trách nhiệm tiếp nối, giữ gìn và phát huy những giá trị thiêng liêng bằng những hành động cụ thể, thiết thực trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

Lễ thượng cờ và tôn vinh lá cờ Tổ quốc - một nghi thức đặc biệt của Giải Vô địch Quốc gia Marathon - Báo Tiền Phong tại "địa chỉ đỏ" - Khu tưởng niệm Chiến sĩ Gạc Ma, góp phần giáo dục truyền thống, lan tỏa tinh thần yêu nước, ý chí vươn lên và trách nhiệm công dân trong toàn xã hội. Ảnh: Tiền Phong.



“Từ ý nghĩa đó, việc tổ chức Giải Vô địch Quốc gia Marathon - Báo Tiền Phong tại Khánh Hòa không chỉ là một sự kiện thể thao đơn thuần mà còn là hoạt động có ý nghĩa giáo dục truyền thống, lan tỏa tinh thần yêu nước, ý chí vươn lên và trách nhiệm công dân trong toàn xã hội”, ông Nguyễn Long Biên khẳng định.

Nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Trưởng Ban Tổ chức Giải Vô địch Quốc gia Maraton - Báo Tiền Phong lần thứ 67, năm 2026, nêu rõ: 38 năm trước, ngày 14/3/1988, trên vùng biển Gạc Ma thuộc quần đảo Trường Sa, 64 cán bộ, chiến sĩ Hải quân Nhân dân Việt Nam đã anh dũng ngã xuống khi làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc. Khoảnh khắc ấy đi vào lịch sử dân tộc Việt Nam với một cái tên rất giản dị mà lay động: “Vòng tròn bất tử”. Các anh đã nằm lại giữa biển khơi, nhưng hình ảnh ấy không bao giờ phai mờ. “Vòng tròn bất tử” đã trở thành một tượng đài trong trái tim người Việt Nam - nhắc chúng tôi luôn nhớ rằng: Chủ quyền Tổ quốc không phải tự nhiên mà có, mà được gìn giữ bằng tuổi trẻ, bằng lòng dũng cảm và sự hy sinh.

Nói về lễ tưởng niệm, nhà báo Phùng Công Sưởng nhấn mạnh, tinh thần Gạc Ma vẫn đang được tiếp nối, trong những người lính ngày đêm canh giữ biển trời Tổ quốc, trong những con tàu của ngư dân vẫn bền bỉ vươn khơi và trong mỗi người con đất Việt khi nhắc đến hai tiếng Trường Sa.

“Đón ánh bình minh” là chủ đề của Giải Vô địch Quốc gia Marathon - Báo Tiền Phong. Nhưng, bình minh mà chúng ta nói đến hôm nay không chỉ là ánh Mặt trời đang dần nhô lên từ phía biển. Đó còn là bình minh của niềm tin, của sức trẻ, của một đất nước đang vươn mình mạnh mẽ trong kỷ nguyên phát triển mới. Ngày mai, khi hơn 12.000 vận động viên xuất phát trên những cung đường ven biển Nha Trang tuyệt đẹp, họ sẽ chạy trong ánh bình minh. Nhưng sâu xa hơn, họ đang chạy cùng lịch sử của một giải đấu đã kéo dài gần bảy thập kỷ. Họ đang chạy cùng tinh thần Việt Nam - bền bỉ, dẻo dai và không bao giờ dừng lại”, nhà báo Phùng Công Sưởng chia sẻ.

Cho rằng, mỗi người đến với Giải Vô địch Quốc gia Marathon - Báo Tiền Phong có thể mang theo những mục tiêu khác nhau. Có người hướng tới chiến thắng. Có người muốn chinh phục giới hạn của bản thân. Có người đơn giản chỉ muốn hòa mình vào bầu không khí của ngày hội thể thao lớn, Tổng Biên tập báo Tiền Phong bày tỏ: Khi đứng tại Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma hôm nay, tất cả chúng ta đều có thêm một lý do để chạy: Chúng ta chạy để tri ân. Chúng ta chạy để ghi nhớ rằng giữa Biển Đông có những người đã mãi mãi dừng lại ở tuổi đôi mươi, để Tổ quốc mãi trường tồn.