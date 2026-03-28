Chạy cùng tinh thần Việt Nam - bền bỉ, dẻo dai và không bao giờ dừng lại

TPO - Ông Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Trưởng Ban Tổ chức Giải Vô địch Quốc gia Marathon - Báo Tiền Phong lần thứ 67, năm 2026 - nhấn mạnh, khi hơn 12.000 vận động viên xuất phát trên những cung đường ven biển Nha Trang tuyệt đẹp, họ sẽ chạy trong ánh bình minh. Nhưng sâu xa hơn, họ đang chạy cùng lịch sử của một giải đấu đã kéo dài gần 7 thập kỷ; họ đang chạy cùng tinh thần Việt Nam - bền bỉ, dẻo dai và không bao giờ dừng lại.

Sáng 28/3, tại Khu tưởng niệm Chiến sĩ Gạc Ma, tỉnh Khánh Hòa, diễn ra Lễ tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ Gạc Ma; Lễ thượng cờ và khai mạc Giải Vô địch Quốc gia Marathon - Báo Tiền Phong lần thứ 67.

Cờ Tổ quốc tung bay trong Lễ thượng cờ "Vạn dặm Trường Sa - Trong tim Tổ quốc", trong khuôn khổ Giải Vô địch Quốc gia Marathon - Báo Tiền Phong, lần thứ 67, năm 2026, sáng 28/3. Ảnh: Tiền Phong.



Phát biểu tại buổi lễ, ông Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Trưởng Ban Tổ chức Giải Vô địch quốc gia Marathon - Báo Tiền Phong lần thứ 67, năm 2026, - nhấn mạnh, 38 năm trước, ngày 14/3/1988, trên vùng biển Gạc Ma thuộc quần đảo Trường Sa, 64 cán bộ, chiến sĩ Hải quân Nhân dân Việt Nam đã anh dũng ngã xuống khi làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc. Khoảnh khắc ấy đi vào lịch sử dân tộc Việt Nam với một cái tên rất giản dị mà lay động: “Vòng tròn bất tử”.

“Các anh đã nằm lại giữa biển khơi, nhưng hình ảnh ấy không bao giờ phai mờ. “Vòng tròn bất tử” đã trở thành một tượng đài trong trái tim người Việt Nam - nhắc chúng tôi luôn nhớ rằng: Chủ quyền Tổ quốc không phải tự nhiên có, mà được gìn giữ bằng tuổi trẻ, bằng lòng dũng cảm và sự hy sinh. Hôm nay - tại Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma - chúng tôi đứng ở đây không chỉ để tưởng nhớ các anh, mà còn để nhắc nhau: Tinh thần Gạc Ma vẫn đang được tiếp nối, trong những người lính ngày đêm canh giữ biển trời Tổ quốc, trong những con tàu của ngư dân vẫn bền bỉ vươn khơi và trong mỗi người con đất Việt khi nhắc đến hai tiếng Trường Sa”, nhà báo Phùng Công Sưởng bày tỏ.

Anh Bùi Quang Huy - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn; ông Trần Phong - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa; Tổng Biên tập Báo Tiền Phong Phùng Công Sưởng và các đại biểu dâng hương, dâng hoa, tưởng niệm các Anh hùng, liệt sĩ Gạc Ma. Ảnh: Tiền Phong.



Tổng Biên tập Báo Tiền Phong nhấn mạnh, suốt 67 năm qua, Giải Vô địch Quốc gia Marathon - Báo Tiền Phong đã trở thành một phần đặc biệt trong lịch sử thể thao nước nhà. Giải ra đời trong những năm tháng đất nước còn nhiều khó khăn, và bền bỉ đồng hành cùng các thế hệ thanh niên Việt Nam qua dặm dài phát triển của đất nước. Giải chạy đã đi qua nhiều vùng đất của Tổ quốc - từ những thành phố sôi động, những miền quê yên bình, đến những nơi biên cương xa xôi và cả những hòn đảo nơi đầu sóng ngọn gió. Ở mỗi nơi, giải chạy luôn mang theo một tinh thần không thay đổi: Thể thao không chỉ là cuộc đua của tốc độ, mà là cuộc đua của ý chí, của khát vọng và của niềm tin vào những điều tốt đẹp.

“Hôm nay, tại Khánh Hòa - vùng đất của biển xanh, của nắng gió và của những câu chuyện lịch sử - hành trình ấy lại được viết thêm một chương mới. “Đón ánh bình minh” là chủ đề của Giải Vô địch Quốc gia Marathon - Báo Tiền Phong. Nhưng, bình minh mà chúng ta nói đến hôm nay không chỉ là ánh mặt trời đang dần nhô lên từ phía biển. Đó còn là bình minh của niềm tin, của sức trẻ, của một đất nước đang vươn mình mạnh mẽ trong kỷ nguyên phát triển mới”, nhà báo Phùng Công Sưởng nói và nhấn mạnh, ngày mai, khi hơn 12.000 vận động viên xuất phát trên những cung đường ven biển Nha Trang tuyệt đẹp, họ sẽ chạy trong ánh bình minh. Nhưng sâu xa hơn, họ đang chạy cùng lịch sử của một giải đấu đã kéo dài gần bảy thập kỷ. Họ đang chạy cùng tinh thần Việt Nam - bền bỉ, dẻo dai và không bao giờ dừng lại.

Tổng Biên tập Báo Tiền Phong Phùng Công Sưởng - Trưởng Ban Tổ chức Giải Vô địch Quốc gia Marathon - Báo Tiền Phong lần thứ 67, năm 2026 phát biểu khai mạc giải đấu. Ảnh: Tiền Phong.

“Mỗi người đến với Giải Vô địch Quốc gia Marathon - Báo Tiền Phong có thể mang theo những mục tiêu khác nhau. Có người hướng tới chiến thắng. Có người muốn chinh phục giới hạn của bản thân. Có người đơn giản chỉ muốn hòa mình vào bầu không khí của ngày hội thể thao lớn. Nhưng, khi đứng tại Khu tưởng niệm Chiến sĩ Gạc Ma hôm nay, tất cả chúng ta đều có thêm một lý do để chạy: Chúng ta chạy để tri ân. Chúng ta chạy để ghi nhớ rằng giữa Biển Đông có những người đã mãi mãi dừng lại ở tuổi đôi mươi, để Tổ quốc mãi trường tồn”, nhà báo Phùng Công Sưởng chia sẻ.

Tuyên bố khai mạc giải đấu, Nhà báo Phùng Công Sưởng thay mặt Ban tổ chức gửi lời cảm ơn trân trọng đến các ban, bộ, ngành Trung ương; Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; các đồng chí lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa; các đơn vị đồng hành, nhà tài trợ; các cơ quan báo chí và toàn thể lực lượng góp phần tạo nên sự kiện thể thao đặc biệt ý nghĩa này. Nhà báo Phùng Công Sưởng cũng chúc các vận động viên thi đấu thành công, có những trải nghiệm đáng nhớ tại vùng đất Khánh Hoà xinh đẹp, mến khách.