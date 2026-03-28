400 tình nguyện viên đại học Nha Trang đã sẵn sàng cho giải Tiền Phong Marathon

Phùng Quang

TPO - Trước thềm Giải Vô địch Quốc gia Marathon - Báo Tiền Phong lần thứ 67, khoảng 400 tình nguyện viên là sinh viên đại học Nha Trang đã được tập huấn kiến thức về nhận diện nguy cơ đột quỵ, kỹ năng sơ cấp cứu và xử lý tình huống ngưng tim, góp phần đảm bảo an toàn cho các vận động viên tham gia giải.

Chiều tối 27/3, Ban tổ chức Giải Tiền Phong Marathon﻿ phối hợp cùng Bệnh viện Đa khoa Quốc tế S.I.S Cần Thơ và Trường đại học Nha Trang﻿ tổ chức tập huấn cho 400 tình nguyện viên là các sinh viên của trường. Nội dung tập huấn tập trung vào nhận diện nguy cơ, dấu hiệu của đột quỵ, cũng như kỹ năng sơ cấp cứu trong các tình huống khẩn cấp như vận động viên bị ngưng tim trên đường chạy.
TS.BS Trần Chí Cường - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Quốc tế S.I.S Cần Thơ﻿ trực tiếp hướng dẫn các tình nguyện viên cách nhận biết nhanh các dấu hiệu cảnh báo đột quỵ﻿ thông qua những biểu hiện điển hình như méo miệng, yếu liệt tay chân, nói khó hoặc mất ý thức. Nguyên tắc “thời gian vàng” được nhấn mạnh, bởi việc phát hiện sớm và xử lý kịp thời có thể quyết định khả năng hồi phục của người gặp nạn.
Các tình nguyện viên chăm chú lắng nghe.
Bên cạnh đó, nội dung tập huấn về xử lý tình huống ngưng tim nhận được sự quan tâm đặc biệt.
Trong các giải chạy đường dài, dù hiếm gặp nhưng ngưng tim﻿ đột ngột là tình huống nguy hiểm có thể xảy ra. Do đó, các sinh viên được thực hành kỹ năng hồi sinh tim, bao gồm ép tim ngoài lồng ngực và hỗ trợ hô hấp đúng cách.
Việc sử dụng máy khử rung tim tự động cũng được giới thiệu và hướng dẫn cụ thể, giúp tình nguyện viên có thể can thiệp kịp thời trước khi lực lượng y tế chuyên nghiệp tiếp cận hiện trường.
Nhà báo Nguyễn Văn Tuấn - Phó văn phòng đại diện Báo Tiền Phong khu vực Tây Nguyên - Nam Trung Bộ cảm ơn sự tham gia, hỗ trợ nhiệt tình của các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Quốc tế S.I.S Cần Thơ và các tình nguyện viên Đại học Nha Trang, các y bác sĩ Bệnh viện Quân y 175, Trung tâm cấp cứu 115 Khánh Hòa, cùng các Crew/Leader y tế đã đồng hành cùng Giải Vô địch Quốc gia Marathon - Báo Tiền Phong. "Với sự đồng hành của lực lượng y, bác sỹ dày dạn kinh nghiệm, các tình nguyện viên trẻ đầy năng động, nhiệt huyết, tôi tin tưởng giải đấu năm nay sẽ diễn ra an toàn, thành công, để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp trong lòng vận động viên và người hâm mộ", nhà báo Nguyễn Văn Tuấn cho biết.
Việc tập huấn không chỉ giúp nâng cao chất lượng công tác tổ chức mà còn góp phần đảm bảo an toàn tối đa cho hàng nghìn vận động viên, đồng thời lan tỏa kiến thức y tế cộng đồng trong giới trẻ.

Giải Vô địch Quốc gia Marathon - Báo Tiền Phong lần thứ 67, năm 2026 diễn ra tại tỉnh Khánh Hòa từ ngày 27-29/3/2026, mang theo thông điệp giàu cảm hứng: “Đón ánh bình minh”. Với Khánh Hòa - mảnh đất đón bình minh sớm nhất Tổ quốc, đặc biệt là Trường Sa - thông điệp càng mang ý nghĩa thiêng liêng: Khẳng định chủ quyền biển đảo và niềm tự hào dân tộc. Đồng thời, đánh dấu một thời kỳ chuyển mình mạnh mẽ để trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, trung tâm kinh tế - du lịch - khoa học biển của cả nước. Trở lại Khánh Hòa sau 17 năm, giải đấu không chỉ có quy mô kỷ lục 12.000-15.000 vận động viên mà còn ghi nhận nhiều thay đổi mang tính bước ngoặt. Trong đó, thành tích marathon được tính vào Đại hội Thể thao Toàn quốc.

Phùng Quang
