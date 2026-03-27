Đội tuyển Trung Quốc thắng sốc đối thủ dự World Cup, lập cột mốc đáng nhớ sau 16 năm

TPO - Đội tuyển Trung Quốc vừa gây tiếng vang khi đánh bại Curacao, đội tuyển được đánh giá là mạnh hơn họ khá nhiều. Thắng lợi 2-0 giúp màn ra mắt của tân HLV Shao Jiayi được khen ngợi và đặc biệt giúp tuyển Trung Quốc phá cột mốc ấn tượng sau 16 năm.

Trong trận đấu thuộc FIFA Series vừa kết thúc vào chiều 27/3, Trung Quốc ra sân với đội hình mang 100% dòng máu nội. Họ không sử dụng những cầu thủ nhập tịch như Serginho, Tyias Browning… Lực lượng nội địa được tuyển Trung Quốc triển khai phục vụ cho thế trận phòng ngự trước Curacao.

Trận đấu diễn ra đúng như dự đoán của HLV Shao Jiayi, đội tuyển Trung Quốc đã thể hiện trọn vẹn sức mạnh phòng ngự. Họ không pressing tầm cao quá mức. Thay vào đó, các cầu thủ áp dụng cách tiếp cận ôn hòa hơn, lùi sâu hàng phòng ngự xuống thấp.

Tuy nhiên ở các pha chuyển đổi trạng thái, Trung Quốc làm rất tốt. Phút 44, thủ môn Yan Junling tung một đường chuyền dài, tiền đạo cao lớn Zhang Yuning đánh đầu làm tường để Wei Shihao lao lên. Anh tung ra một cú sút xa tuyệt đẹp đưa bóng găm vào góc hiểm đánh bại thủ môn Curacao. Hiệp 1 khép lại với tỷ số 1-0 nghiêng về Trung Quốc, một hiệp đấu mà họ chơi chắc chắn, không cho đối thủ dứt điểm trúng đích lần nào.

Thế trận hiệp 2 cũng tương tự. Phút 59, Wang Yudong tạt bóng khiến hậu vệ Curacao mắc lỗi phá bóng. Và Zhang Yuning dễ dàng dứt điểm vào lưới trống từ cự ly 11 mét nhân đôi cách biệt.

Trong hơn nửa giờ đồng hồ còn lại, Curacao nỗ lực tấn công. Họ tung vào sân những quân bài tốt nhất, điển hình như cựu cầu thủ MU Tahith Chong. Tuy nhiên thế công của Curacao vẫn rất u ám. Đội tuyển này cả trận không dứt điểm trúng đích lần nào. Và đương nhiên, họ cũng không ghi được bàn nào.

Trung Quốc khép lại màn ra mắt như mơ của HLV Shao Jiayi với 3 điểm. Thắng lợi này giúp họ phá mốc lần đầu tiên sau 16 năm đánh bại được một đội tuyển giành vé dự World Cup. Kể từ 2010 sau trận thắng Pháp 1-0 tới trước trận gặp Curacao, Trung Quốc không thắng được đội tuyển nào giành vé dự World Cup.