Nhận định Hà Lan vs Na Uy, 02h45 ngày 28/3: Bài kiểm tra chất lượng cao

Đặng Lai

TPO - Nhận định bóng đá Hà Lan vs Na Uy, giao hữu quốc tế - Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Đây là trận đấu mà trên lý thuyết có thể được coi là giao hữu, nhưng thực tế đó là một cuộc kiểm tra chiến thuật nghiêm túc và đầy khắc nghiệt cho cả hai bên.

Nhận định trước trận đấu Hà Lan vs Na Uy

Hà Lan bước vào trận đấu với Na Uy sau một chiến dịch vòng loại World Cup đầy tự tin. Họ đứng đầu bảng với 20 điểm sau 8 trận (6 thắng, 2 hòa) và hiệu số bàn thắng bại là 27:4. Con số này cho thấy Hà Lan đã thể hiện cả sức mạnh tấn công lẫn lối chơi phòng ngự bài bản. Nó giúp họ giành được một suất trực tiếp tham dự giải đấu toàn cầu mà không gặp quá nhiều áp lực.

Mặc dù có những thay đổi trong đội hình, Hà Lan vẫn sở hữu một dàn cầu thủ tài năng, và huấn luyện viên Ronald Koeman nhấn mạnh việc duy trì tiềm năng tấn công bằng lối chơi pressing cường độ cao. Trận đấu với Na Uy không chỉ là một trận giao hữu thông thường mà còn là một buổi diễn tập chiến thuật quan trọng để giúp họ tiếp tục duy trì sự ổn định trong cách vận hành đó.

Phong độ, lịch sử đối đầu Hà Lan vs Na Uy

Na Uy bước vào trận đấu với tinh thần hưng phấn sau chiến dịch vòng loại World Cup bùng nổ. Nằm ở bảng đấu có Ukraine hay Italia nhưng họ đã giành chiến thắng cả 8 trận và có hiệu số bàn thắng bại ấn tượng là 37:5. Thành tích này đánh dấu sự trở lại của Na Uy trong làng bóng đá châu Âu, cho thấy họ sẵn sàng cạnh tranh với các đội tuyển quốc gia mạnh nhất.

Haaland sẽ không ra sân trận này

Thậm chí nếu xét về số bàn thắng, Na Uy là đội ghi nhiều nhất vòng loại châu Âu. Họ gấp hơn 2 lần tổng bàn thắng mà Đức và Pháp ghi được, vượt xa Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha. Với những Haaland, Odegaard hay Solorth, Na Uy đủ khả năng khiến hàng thủ Hà Lan phải trầy da tróc vẩy vào đêm nay.

Huấn luyện viên trưởng Stale Solbakken xem trận đấu này là một giai đoạn quan trọng trong quá trình chuẩn bị cho World Cup: để kiểm tra sự cân bằng giữa tấn công và phòng thủ, hoàn thiện sự phối hợp giữa các tuyến và tạo cơ hội thi đấu cho những cầu thủ sẽ đóng vai trò chủ chốt.

Thông tin lực lượng Hà Lan vs Na Uy

Memphis Depay buộc phải rút khỏi đội tuyển Hà Lan vì chấn thương đùi. Robin Roefs, Matthijs de Ligt, Jurrien Timber, Noa Lang và Frenkie de Jong cũng không thể ra sân. Rất nhiều thiếu vắng sẽ khiến Hà Lan không thể vận hành với phong độ cao nhất.

Thông thường, Haaland sẽ là mũi nhọn trên hàng công mạnh mẽ của Na Uy. Tuy nhiên, huấn luyện viên Solbakken xác nhận ngôi sao của Manchester City sẽ được nghỉ ngơi. Thay vào đó, ông có thể dùng Strand Larsen, Sorloth.

Đội khách vẫn thiếu vắng đội trưởng Martin Odegaard do chấn thương, trong khi tiền vệ Thelo Aasgaard - người đã lập hat-trick trong 15 phút vào lưới Moldova hồi tháng 9 năm ngoái - không được triệu tập.

Đội hình dự kiến Hà Lan vs Na Uy

Hà Lan: Verbruggen; Dumfries, Van Dijk, Van de Ven, Ake; Gravenberch, Schouten; Simons, Reijnders, Gakpo; Malen

Na Uy: Nyland; Ryerson, Ostigard, Ajer, Bjorkan; Bobb, Berg, Berge, Hauge; Strand Larsen, Sorloth

Dự đoán tỷ số: Hà Lan 2-2 Na Uy

#Nhận định trước trận đấu Hà Lan vs Na Uy #Nhận định Hà Lan vs Na Uy #Phong độ #lịch sử đối đầu Hà Lan vs Na Uy #Đội hình dự kiến Hà Lan vs Na Uy #Dự đoán tỷ số #Nhận định bóng đá #Hà Lan vs Na Uy #nhận định trận đấu #kết quả bóng đá

