Festival taekwondo Hà Nội mở rộng 2026: Sức lan tỏa vượt khỏi Thủ đô

Không chỉ quy tụ gần 2.000 vận động viên của Hà Nội, Festival taekwondo Hà Nội mở rộng - Cúp Thăng Long lần thứ II năm 2026 còn ghi nhận dấu ấn chuyên môn từ nhiều đoàn khách mời các tỉnh, thành; trong đó CLB Taekwondo Kids Việt Nam của Thủ đô giành ngôi nhất toàn đoàn.

Tối 1/2, sau hai ngày tranh tài sôi nổi, Festival Taekwondo Hà Nội mở rộng - Cúp Thăng Long lần thứ II năm 2026 đã chính thức khép lại, ghi dấu ấn đậm nét cả về quy mô lẫn chất lượng. Với thành tích vượt trội, CLB Taekwondo Kids Việt Nam xuất sắc giành ngôi nhất toàn đoàn, khẳng định vị thế hàng đầu trong phong trào taekwondo trẻ của Thủ đô.

Trên bảng tổng sắp huy chương, CLB Taekwondo Kids Việt Nam vững vàng dẫn đầu với 20 HCV, 16 HCB và 34 HCĐ. Kết quả áp đảo này không chỉ đến từ lực lượng vận động viên đông đảo, mà còn cho thấy sự đồng đều về chất lượng chuyên môn ở nhiều lứa tuổi và nội dung thi đấu, từ đối kháng, quyền cá nhân đến các bài thi tập thể. Đây được xem là “trái ngọt” của quá trình đầu tư bài bản, kiên trì theo đuổi chiến lược đào tạo trẻ dài hạn của đơn vị.

Xếp ở các vị trí tiếp theo là CLB Phoenix với 15 HCV, 14 HCB và 18 HCĐ; CLB Văn Quán đứng thứ Ba với 13 HCV, 11 HCB và 22 HCĐ. Top 10 toàn đoàn còn có sự góp mặt của nhiều đơn vị giàu truyền thống trong phong trào taekwondo Thủ đô như CLB Đống Đa, Hải Đăng, CLB phường Cầu Giấy, tạo nên cuộc cạnh tranh sôi động và giàu chiều sâu.

Đáng chú ý, các đoàn khách mời đến từ các tỉnh, thành phố cũng để lại dấu ấn chuyên môn rõ nét. Tiêu biểu, CLB Nhà văn hóa Thiếu nhi Bắc Giang xếp hạng 11 toàn đoàn với 5 HCV, 7 HCB; các đoàn Lào Cai, Hà Giang, Vĩnh Phúc đều có vận động viên giành huy chương, cho thấy sức lan tỏa ngày càng lớn của giải đấu vượt ra ngoài phạm vi Thủ đô.

Festival Taekwondo Hà Nội mở rộng - Cúp Thăng Long lần thứ II năm 2026 ghi nhận kỷ lục mới về quy mô khi thu hút gần 2.000 vận động viên đến từ 70 đoàn của Hà Nội và 10 tỉnh, thành phố, tăng gần gấp đôi so với dự kiến ban đầu. Đây là con số ấn tượng, phản ánh sức hút mạnh mẽ của giải cũng như sự phát triển nhanh chóng của phong trào taekwondo phong trào và thành tích cao.

Đánh giá về sự bùng nổ này, ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch Liên đoàn Taekwondo Hà Nội, nhận định: “Đây là minh chứng rõ nét cho vị thế của taekwondo Thủ đô. Khi phong trào phát triển rộng khắp, đa dạng từ lứa U8, U10 đến các lão tướng, chúng ta đang xây dựng được nền tảng vững chắc theo mô hình kim tự tháp: đáy tháp càng rộng thì đỉnh tháp, tức thành tích cao, sẽ càng bền vững".

Theo đánh giá của giới chuyên môn, chất lượng thi đấu năm nay có bước tiến rõ rệt, thể hiện qua sự cạnh tranh quyết liệt ở nhiều hạng cân, lứa tuổi, đặc biệt là các nhóm U12 và U14, chiếm hơn một nửa tổng số vận động viên tham dự. Đây được xem là tín hiệu tích cực, cho thấy chiều sâu phong trào cũng như tiềm năng phát triển lâu dài của taekwondo Hà Nội trong những năm tới.

Bên cạnh các câu lạc bộ chuyên nghiệp, giải đấu còn thu hút sự tham gia của nhiều trường học, trung tâm văn hóa, đơn vị đào tạo năng khiếu, tạo nên bức tranh đa dạng, toàn diện về hệ thống phát triển taekwondo trên địa bàn Thủ đô, đồng thời góp phần quan trọng vào công tác phát hiện, bồi dưỡng lực lượng kế cận cho taekwondo Việt Nam.