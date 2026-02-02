Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

Google News

Festival taekwondo Hà Nội mở rộng 2026: Sức lan tỏa vượt khỏi Thủ đô

Trọng Đạt

Không chỉ quy tụ gần 2.000 vận động viên của Hà Nội, Festival taekwondo Hà Nội mở rộng - Cúp Thăng Long lần thứ II năm 2026 còn ghi nhận dấu ấn chuyên môn từ nhiều đoàn khách mời các tỉnh, thành; trong đó CLB Taekwondo Kids Việt Nam của Thủ đô giành ngôi nhất toàn đoàn.

1-6048.jpg

Tối 1/2, sau hai ngày tranh tài sôi nổi, Festival Taekwondo Hà Nội mở rộng - Cúp Thăng Long lần thứ II năm 2026 đã chính thức khép lại, ghi dấu ấn đậm nét cả về quy mô lẫn chất lượng. Với thành tích vượt trội, CLB Taekwondo Kids Việt Nam xuất sắc giành ngôi nhất toàn đoàn, khẳng định vị thế hàng đầu trong phong trào taekwondo trẻ của Thủ đô.

Trên bảng tổng sắp huy chương, CLB Taekwondo Kids Việt Nam vững vàng dẫn đầu với 20 HCV, 16 HCB và 34 HCĐ. Kết quả áp đảo này không chỉ đến từ lực lượng vận động viên đông đảo, mà còn cho thấy sự đồng đều về chất lượng chuyên môn ở nhiều lứa tuổi và nội dung thi đấu, từ đối kháng, quyền cá nhân đến các bài thi tập thể. Đây được xem là “trái ngọt” của quá trình đầu tư bài bản, kiên trì theo đuổi chiến lược đào tạo trẻ dài hạn của đơn vị.

Xếp ở các vị trí tiếp theo là CLB Phoenix với 15 HCV, 14 HCB và 18 HCĐ; CLB Văn Quán đứng thứ Ba với 13 HCV, 11 HCB và 22 HCĐ. Top 10 toàn đoàn còn có sự góp mặt của nhiều đơn vị giàu truyền thống trong phong trào taekwondo Thủ đô như CLB Đống Đa, Hải Đăng, CLB phường Cầu Giấy, tạo nên cuộc cạnh tranh sôi động và giàu chiều sâu.

Đáng chú ý, các đoàn khách mời đến từ các tỉnh, thành phố cũng để lại dấu ấn chuyên môn rõ nét. Tiêu biểu, CLB Nhà văn hóa Thiếu nhi Bắc Giang xếp hạng 11 toàn đoàn với 5 HCV, 7 HCB; các đoàn Lào Cai, Hà Giang, Vĩnh Phúc đều có vận động viên giành huy chương, cho thấy sức lan tỏa ngày càng lớn của giải đấu vượt ra ngoài phạm vi Thủ đô.

trao-giai-noi-dung-nhi.jpg
screen-shot-2026-02-02-at-075648.png

Festival Taekwondo Hà Nội mở rộng - Cúp Thăng Long lần thứ II năm 2026 ghi nhận kỷ lục mới về quy mô khi thu hút gần 2.000 vận động viên đến từ 70 đoàn của Hà Nội và 10 tỉnh, thành phố, tăng gần gấp đôi so với dự kiến ban đầu. Đây là con số ấn tượng, phản ánh sức hút mạnh mẽ của giải cũng như sự phát triển nhanh chóng của phong trào taekwondo phong trào và thành tích cao.

Đánh giá về sự bùng nổ này, ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch Liên đoàn Taekwondo Hà Nội, nhận định: “Đây là minh chứng rõ nét cho vị thế của taekwondo Thủ đô. Khi phong trào phát triển rộng khắp, đa dạng từ lứa U8, U10 đến các lão tướng, chúng ta đang xây dựng được nền tảng vững chắc theo mô hình kim tự tháp: đáy tháp càng rộng thì đỉnh tháp, tức thành tích cao, sẽ càng bền vững".

Theo đánh giá của giới chuyên môn, chất lượng thi đấu năm nay có bước tiến rõ rệt, thể hiện qua sự cạnh tranh quyết liệt ở nhiều hạng cân, lứa tuổi, đặc biệt là các nhóm U12 và U14, chiếm hơn một nửa tổng số vận động viên tham dự. Đây được xem là tín hiệu tích cực, cho thấy chiều sâu phong trào cũng như tiềm năng phát triển lâu dài của taekwondo Hà Nội trong những năm tới.

Bên cạnh các câu lạc bộ chuyên nghiệp, giải đấu còn thu hút sự tham gia của nhiều trường học, trung tâm văn hóa, đơn vị đào tạo năng khiếu, tạo nên bức tranh đa dạng, toàn diện về hệ thống phát triển taekwondo trên địa bàn Thủ đô, đồng thời góp phần quan trọng vào công tác phát hiện, bồi dưỡng lực lượng kế cận cho taekwondo Việt Nam.

Trọng Đạt
#Taekwondo #Hà Nội #Festival #Kids Việt Nam #Thành tích

Xem thêm

Cùng chuyên mục