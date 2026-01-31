Hàng nghìn võ sinh tranh tài tại Festival taekwondo Hà Nội mở rộng

Festival taekwondo Hà Nội mở rộng - Cúp Thăng Long lần thứ 2 năm 2026 sẽ diễn ra từ ngày 31/1 đến 1/2, quy tụ hàng nghìn võ sinh trong và ngoài thành phố, hứa hẹn mang đến ngày hội thể thao phong trào quy mô lớn, giàu cảm hứng.

Theo Ban tổ chức, festival năm nay ghi nhận sự góp mặt của hàng nghìn vận động viên thuộc các câu lạc bộ, trường học, trung tâm huấn luyện taekwondo của Hà Nội và nhiều tỉnh, thành phía Bắc, cho thấy sức lan tỏa mạnh mẽ của taekwondo trong cộng đồng, đặc biệt ở lứa tuổi thanh thiếu niên.

Giải đấu quy tụ võ sinh từ lứa tuổi nhỏ nhất U8, U10 đến các nhóm trên 50 tuổi, tạo nên bức tranh phong phú về phong trào rèn luyện thể thao suốt đời. Trong đó, lực lượng kế cận chiếm tỷ lệ áp đảo với 562 vận động viên lứa tuổi U12 và 567 vận động viên lứa tuổi U14, khẳng định sự phát triển bền vững của Taekwondo Hà Nội trong những năm gần đây.

Lễ khai mạc giải được tổ chức sáng 31/1, mở đầu cho các nội dung tranh tài liên tục trên 5-6 sân, gồm: đối kháng (kyorugi), quyền (poomsae), công phá (kyokpa) và biểu diễn đồng đội. Đáng chú ý, các trận đối kháng lứa tuổi 15-17 được áp dụng hệ thống giáp và mũ điện tử KPNP, theo tiêu chuẩn của Taekwondo thế giới (WT), góp phần nâng cao tính chính xác, công bằng và an toàn trong thi đấu.

Cùng với yêu cầu bắt buộc về khám sức khỏe, trang bị bảo hộ đầy đủ, Ban tổ chức cũng siết chặt kỷ luật, đề cao tinh thần thượng võ. Mọi hành vi gian lận, vi phạm đạo đức thể thao sẽ bị xử lý nghiêm, bảo đảm môi trường thi đấu lành mạnh, văn minh.

Chia sẻ về ý nghĩa của giải, ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch Liên đoàn Taekwondo thành phố Hà Nội, Trưởng Ban tổ chức, nhấn mạnh: “Festival không chỉ là nơi tranh tài huy chương mà còn là ngày hội giao lưu, kết nối các câu lạc bộ, góp phần thúc đẩy phong trào ‘Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại’. Đây cũng là dịp quan trọng để đánh giá công tác đào tạo trẻ, phát hiện những gương mặt triển vọng cho taekwondo Thủ đô và cả nước”.

Kết thúc giải, Ban tổ chức sẽ trao huy chương, giấy chứng nhận cho các cá nhân đạt thành tích, đồng thời trao Cúp toàn đoàn cho các đơn vị xuất sắc, ghi nhận nỗ lực đào tạo ở cấp cơ sở.

Festival mở cửa tự do cho người dân và du khách đến cổ vũ. Trong không khí tươi mới của những ngày đầu xuân 2026, Festival taekwondo Hà Nội mở rộng - Cúp Thăng Long lần thứ 2 hứa hẹn trở thành điểm nhấn thể thao phong trào giàu năng lượng, góp phần lan tỏa tinh thần rèn luyện sức khỏe, sống tích cực trong cộng đồng Thủ đô.