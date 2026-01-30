Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thể thao

Google News

Alcaraz lần đầu vào chung kết Australian Open sau màn tra tấn thể lực

Khanh Kiều

TPO - Carlos Alcaraz tiến vào trận chung kết Australian Open lần đầu tiên trong sự nghiệp một cách đầy kịch tính. Tay vợt người Tây Ban Nha vượt qua những vấn đề về thể lực để lội ngược dòng ngoạn mục trong set 5 trước Alexander Zverev.

alcaraz-celebration-ao-sf-2026.jpg
Alcaraz nằm xuống sân sau khi trải qua 5 set đấu căng thẳng.

Tay vợt số 1 ATP, Alcaraz đã vượt qua tay vợt số 3 thế giới Zverev với tỷ số 6-4, 7-6, 6-7, 6-7, 7-5 sau 5 giờ 27 phút thi đấu căng thẳng tại Rod Laver Arena. Đây là trận bán kết dài nhất trong lịch sử giải đấu. Sau khi dường như đã hồi phục chấn thương ở phần trên chân phải khiến anh gặp khó khăn ở cuối set thứ ba, tay vợt người Tây Ban Nha đã lội ngược dòng từ tỷ số 3-5 trong set quyết định để giành vé vào chung kết lần đầu tiên tại Melbourne. Anh sẽ đối đầu với Jannik Sinner hoặc Novak Djokovic vào Chủ nhật để tranh chức vô địch.

Carlos Alcaraz chỉ còn cách một chiến thắng nữa để trở thành người trẻ nhất hoàn thành Career Grand Slam (giành chức vô địch đơn nam ở bốn giải Grand Slam). Tuy nhiên, đây sẽ không phải nhiệm vụ dễ dàng, bởi Jannik Sinner đang là nhà vô địch hai lần liên tiếp tại Melbourne Park, trong khi Novak Djokovic nắm giữ kỷ lục 10 lần vô địch giải Grand Slam đầu tiên trong năm.

“Luôn tin tưởng,” Alcaraz nói trong cuộc phỏng vấn trên sân khi được hỏi về cách anh giành chiến thắng. “Tôi luôn nói rằng bạn phải tin vào chính mình, bất kể bạn đang gặp khó khăn hay đã trải qua điều gì. Cho dù thế nào đi nữa, bạn vẫn phải luôn tin tưởng vào bản thân. Tôi đã gặp khó khăn ở giữa set thứ ba. Đây là một trong những trận đấu tốn sức nhất trong sự nghiệp của mình.

“Tôi đã từng ở trong những tình huống như thế này và tôi biết mình phải làm gì. Tôi phải dồn hết tâm huyết vào trận đấu. Tôi nghĩ mình đã làm được và đã chiến đấu đến hơi thở cuối cùng. Tôi biết mình sẽ có cơ hội. Tôi vô cùng tự hào về bản thân với cách mình đã chiến đấu và lội ngược dòng trong set thứ năm.”

“Tôi thực sự rất hạnh phúc khi được chơi trận chung kết đầu tiên của mình tại Melbourne,” Alcaraz nói. “Đó là điều tôi đã theo đuổi rất lâu. Có cơ hội tranh giành chức vô địch. Tôi nghĩ đây là một giải đấu tuyệt vời cho đến nay và trình độ của tôi đang được nâng cao rất nhiều. Nhưng có một điều tôi muốn nói là tôi không thể có mặt ở đây để thực hiện cuộc phỏng vấn này nếu không có các cổ động viên. Thật là một niềm vui khi được thi đấu trước tất cả các bạn. Cách các bạn cổ vũ tôi trong trận đấu thật cuồng nhiệt. Tôi thực sự biết ơn sự ủng hộ của các bạn.”

Khanh Kiều
#Carlos Alcaraz #Australian Open 2026 #Australian Open #Alcaraz thắng sau 5 set #Alexander Zverev #Tây Ban Nha #Quần vợt

