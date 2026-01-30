Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thể thao

Google News

AFC cảnh báo vụ 7 cầu thủ nhập tịch 'lậu' Malaysia trở lại sân cỏ, gây rối loạn giải đấu

Hương Ly
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) yêu cầu Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) khẩn trương làm rõ các nguy cơ có thể xảy ra khi 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia được gỡ án treo giò tạm thời.

image.png

Theo thông báo mới từ CAS, 7 tuyển thủ nhập tịch của Malaysia được xóa án treo giò tạm thời cho đến khi có phán quyết cuối cùng. Ngay lập tức, CLB Johor Darul Ta’zim đưa Figueiredo, Hevel và Irazabal trở lại đội hình, xếp họ đá chính ở trận gần nhất tại Cúp CLB Đông Nam Á. Tổng thư ký AFC, ông Datuk Seri Windsor Paul, lên tiếng cảnh báo về rủi ro khi các cầu thủ tạm thời được thi đấu trở lại.

Ông Windsor Paul chia sẻ: "Có rủi ro lớn khi các cầu thủ được thi đấu trở lại trong thời gian bị kỷ luật. Họ có thể tạm thời ra sân nhưng phán quyết cuối cùng từ CAS có thể làm xoay chuyển cục diện, khiến tình hình trở nên hỗn loạn".

Ông Windsor lo ngại sẽ phát sinh vấn đề chồng chéo đến khi CAS đưa ra quyết định cuối cùng cho đơn kháng cáo của Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM). Cụ thể là 7 cầu thủ có thể ra sân từ lúc này, nếu CAS bác kháng cáo, họ lại bị treo giò theo án phạt từ FIFA. Nếu điều đó xảy ra, ai chịu trách nhiệm cho các trận đấu mà 7 tuyển thủ nhập tịch ra sân?

Trang The Star của Malaysia tiếp tục đặt câu hỏi về kịch bản CAS sẽ bác đơn kháng cáo, 7 cầu thủ tiếp tục bị treo giò: "Liệu kết quả ở các trận đấu còn được giữ nguyên hay không, ảnh hưởng như thế nào đến bảng xếp và tính toàn vẹn của giải đấu".

Tổng thư ký AFC chia sẻ tiếp: "Trách nhiệm này thuộc về CLB và cầu thủ. Ban tổ chức sẽ vô can".

Sau cùng, ông Windsor khẳng định khi CLB quyết đưa cầu thủ ra sân trở lại ở giai đoạn này, họ phải sẵn sàng đối diện kịch bản xấu nếu 7 cầu thủ bị treo giò trở lại. "Chúng tôi tuân thủ quy định do AFC và FIFA đưa ra. Sẽ không có ngoại lệ nào từ chúng tôi để giúp các CLB tránh khỏi rủi ro như thế", ông tuyên bố.

Theo động thái mới nhất từ AFC, cơ quan quản lý cao nhất bóng đá châu Á đã liên hệ với CAS để làm rõ 2 vấn đề. Đầu tiên là việc 7 cầu thủ được thi đấu trở lại trong lúc chờ quyết định cuối cùng, hệ quả sẽ thế nào nếu án treo giò của họ chỉ được xóa tạm thời? Tiếp theo, liệu có cơ chế đặc biệt nào để giải đấu diễn ra toàn vẹn từ thời điểm này đến khi có phán quyết cuối.

Hương Ly
