Thể thao

Google News

Nhận định Nam Định vs Lion City, 19h00 ngày 29/1: Nắm chắc tấm vé

Đặng Lai
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Nhận định bóng đá Nam Định vs Lion City, Cúp C1 Đông Nam Á - Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Thép Xanh Nam Định đang dẫn đầu bảng B với 9 điểm trọn vẹn. Nếu thắng Lion City, họ sẽ tiến một bước dài tới tấm vé đi tiếp.

nam-dinh-18.jpg

Nhận định trước trận đấu Nam Định vs Lion City

Nam Định FC bước vào trận đấu này với áp lực không hề nhỏ khi họ đã chính thức trở thành đại diện duy nhất của Việt Nam còn cơ hội vô địch Cúp C1 Đông Nam Á. Hôm qua, CAHN đã thua 0-2 trước Selangor để sớm dừng bước. Lúc này, mọi hy vọng được đặt vào đội bóng của Xuân Son.

Nam Định FC bước vào trận gặp Lion City với ưu thế khá lớn khi đội vẫn đang dẫn đầu bảng nhờ 3 trận thắng, giành 9 điểm tuyệt đối. Nam Định FC chưa gặp đối thủ đáng gờm nhất trong bảng là Johor DT. Vì vậy họ hiểu mình phải tận dụng mọi cơ hội để thắng phần còn lại trước khi bước vào thử thách cực đại.

Hôm nay, trận gặp Lion City là một cơ hội như thế khi đại diện Singapore bị đánh giá thấp hơn, và cũng còn ít hy vọng đi tiếp hơn. Lion City đang đứng thứ 4 bảng B với 4 điểm sau 1 thắng, 1 hòa và 1 thua.

Đội bóng này kém vị trí thứ 2 khoảng cách một trận thắng nhưng cơ hội không còn nhiều với họ. Vì tối nay, nếu không hạ Nam Định FC trong khi Johor DT thắng, Lion City sẽ sớm hết cơ hội đi tiếp. Ngay cả có bằng điểm Johor DT, Lion City cũng không thể đi tiếp vì thua đối thủ Malaysia về đối đầu.

nam-dinh-2-1649.jpg

Phong độ, lịch sử đối đầu Nam Định vs Lion City

Lion City dù sao cũng có điểm tựa trước trận đấu. Đó là phong độ tốt với 7 thắng lợi liên tiếp trên mọi đấu trường. CLB này đến từ Singapore, nền bóng đá không mạnh ở Đông Nam Á nhưng nhân sự của họ vẫn đáng gờm khi Lion City thường chiêu mộ được những cầu thủ ngoại chất lượng.

Sau sự ra đi của Maxime Lestienne vào tháng 12/2025, đã có những lo ngại rằng Lion City Sailors sẽ rất nhớ huyền thoại CLB - người đã ghi được 70 bàn thắng và 97 pha kiến ​​tạo trong 131 trận đấu. Nhưng những lo ngại đó đã tan biến khi Bart Ramselaar xuất hiện. Tiền vệ này ghi 5 bàn và góp 2 kiến tạo sau 7 trận cho Lion City.

Mới nhất, anh ghi 2 bàn thắng và có 2 pha kiến ​​tạo, giúp đội nhà lội ngược dòng đánh bại Hougang United với tỷ số 5-1 tại Giải Ngoại hạng Singapore hôm 24/1.

Bart Ramselaar được định giá 1,2 triệu euro, đắt hơn mọi cầu thủ trong đội hình Nam Định FC. Tsiy William Ndenge cũng đáng chú ý. Tsiy William Ndenge có giá 1,2 triệu euro, từng tung hoành ở giải VĐQG Thụy Sĩ… Những cái tên như thế chắc chắn sẽ khiến Nam Định FC phải lưu tâm dù rằng xét tổng thể, đại diện Việt Nam vẫn được đánh giá cao hơn.

Đội hình dự kiến Nam Định vs Lion City

Nam Định: Nguyên Mạnh, Văn Vĩ, Lucao, Phạm Ba, Hồng Duy, Romulo, Percy Tau, Tuấn Anh, Caio Cesar, Walber, Xuân Son.

Lion City: Mahbud, Van Huizen, Wright, Datkovic, Costa, Syahin, Ndenge, Ramselaar, Lenart Thy, Anderson Lopes, Anuar.

Dự đoán tỷ số: Nam Định 3-1 Lion City

Đặng Lai
#Nhận định trước trận đấu Nam Định vs Lion City #Nhận định Nam Định vs Lion City #Phong độ #lịch sử đối đầu Nam Định vs Lion City #Đội hình dự kiến Nam Định vs Lion City #Dự đoán tỷ số #Nhận định bóng đá #Nam Định vs Lion City #nhận định trận đấu #kết quả bóng đá

