Thể thao

Google News

Lượt 7 giải nữ vô địch U19 Quốc gia: Chủ nhà Phong Phú Hà Nam vươn lên dẫn đầu

PV

Hà Nội và Phong Phú Hà Nam là các đội bóng giành chiến thắng ở lượt 7 Giải bóng đá nữ vô địch Quốc gia - cúp Acecook 2026.

Trận đấu sớm của lượt này là cuộc đọ sức giữa Than Khoáng Sản Việt Nam và Hà Nội. Rất cần chiến thắng sau chuỗi trận chưa như ý nhưng Than Khoáng Sản Việt Nam không thể tràn lên tấn công trước sức ép của đối thủ.

Thực tế, đội bóng vùng mỏ vẫn có những cơ hội cho riêng mình nhưng không thể tận dụng. Ngược lại, những gì Hà Nội làm được chưa đủ để họ có được điều mình cần. Hiệp 1 trôi qua mà không có bàn thắng nào được ghi.

Bước sang hiệp 2, Hà Nội dần đẩy cao đội hình tấn công nhưng đội bóng thủ đô vẫn thiếu đi sự hiệu quả cần thiết. Khi nhiều khán giả đang nghĩ về một trận hoà thì bất ngờ xảy ra. Phút 77, từ pha đá phạt góc bên phía cánh phải, Lê Thị Trang bật cao đánh đầu ghi bàn mở tỉ số trận đấu cho Hà Nội. Quãng thời gian còn lại, Than Khoáng Sản Việt Nam nỗ lực tìm bàn gỡ nhưng bất thành, họ đành chấp nhận kết quả thua 0-1 trước Hà Nội.

Ở cuộc đọ sức còn lại giữa TP.HCM và Phong Phú Hà Nam, Lê Hồng Yêu toả sáng với pha lập công duy nhất giúp Phong Phú Hà Nam giành 3 điểm, vươn lên tạm dẫn đầu trên bảng xếp hạng sau 7 lượt trận.

PV
#bóng đá nữ #U19 Quốc gia #Phong Phú Hà Nam #Hà Nội #giải đấu

