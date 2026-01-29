Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xác định 8 đội đầu tiên giành suất trực tiếp vào vòng 1/8 Champions League

TPO - Vòng phân hạng Champions League 2025/26 khép lại với 8 cái tên chính thức giành vé trực tiếp vào vòng 1/8 gồm Arsenal, Barcelona, Bayern Munich, Chelsea, Liverpool, Man City, Sporting CP và Tottenham.

screen-shot-2026-01-29-at-075858.png

Vòng phân hạng Champions League 2025/26 chính thức hạ màn rạng sáng 29/1 với 18 trận đấu đồng loạt, xác định thứ hạng cuối cùng và các đội giành vé trực tiếp vào vòng knock-out.

Theo thể thức mới, 8 đội dẫn đầu bảng xếp hạng giành vé trực tiếp vào vòng 1/8, trong khi các đội xếp hạng 9 - 24 phải bước vào vòng play-off hai lượt đi -về tranh 8 suất còn lại.

Danh sách 8 đội đi thẳng vòng 1/8 gồm: Arsenal, Barcelona, Bayern Munich, Chelsea, Liverpool, Man City, Sporting CP và Tottenham.

Arsenal kết thúc vòng phân hạng với thành tích toàn thắng 8 trận, sau chiến thắng 3-2 trước Kairat Almaty, xếp đầu bảng; Bayern Munich xếp thứ hai và cũng đã sớm giành vé. Sporting CP là bất ngờ lớn khi lọt vào nhóm tám đội dẫn đầu nhờ bàn thắng muộn trong trận thắng Athletic Club 3-2.

Ngày hạ màn cũng chứng kiến những cú sốc khó tin. Real Madrid bước vào lượt cuối với vị trí thứ 3, nhưng thất bại 2-4 trước Benfica ngay tại Lisbon đẩy “Kền kền trắng” xuống hạng 9, chỉ kém một bậc so với nhóm giành vé trực tiếp.

Đương kim vô địch PSG cũng không tránh khỏi số phận bi kịch. Trận hòa 1-1 trước Newcastle tại Parc des Princes khiến PSG tụt xuống hạng 11, còn Newcastle xếp thứ 12. Cả hai sẽ phải bước vào vòng play-off cùng Real Madrid, Inter Milan và nhiều “ông lớn” khác.

Những diễn biến ở lượt cuối còn ghi nhận chiến thắng lịch sử của tân binh Na Uy Bodo/Glimt, khi đánh bại Atlético Madrid 2-1 để giành vé knock-out ở vị trí 23. Ngược lại, Marseille và Napoli dừng bước cay đắng: Marseille thua 0-3 trước Club Brugge, còn Napoli, nhà vô địch Serie A, thất thủ 2-3 trước Chelsea ngay trên sân nhà.

Vòng play-off, nơi quy tụ các đội xếp từ hạng 9 đến 24, sẽ được UEFA bốc thăm vào thứ Sáu tới. Với Real Madrid và PSG, hành trình “sinh tử” bắt đầu từ đây, hứa hẹn những trận đấu căng thẳng và kịch tính bậc nhất lịch sử Champions League.

