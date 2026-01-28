Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thể thao

Google News

CAHN thua trên đất Malaysia, sớm dừng bước ở Cúp C1 Đông Nam Á

Đặng Lai
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Trong trận đấu áp chót vòng bảng Cúp C1 Đông Nam Á vào tối 28/1, CLB Công an Hà Nội (CAHN) đã thể hiện không tốt trước Selangor. Kết quả này khiến họ sớm dừng bước.

620072099-965762193071155-4309375931164689536-n.jpg

Sau gần 2 tháng nghỉ thi đấu ở các sân chơi chính thức, CAHN trở lại với mặt trận Cúp C1 Đông Nam Á, nơi họ nuôi hy vọng tranh vé vào bán kết với các đại diện của Thái Lan, Singapore và Malaysia. Trong trận đấu then chốt với Selangor, CAHN phải làm khách.

Dù được đánh giá nhỉnh hơn về lực lượng nhưng khi mất lợi thế sân bãi, đại diện Việt Nam đã không thể hiện tốt nhất khả năng của mình. Các đường chuyền của CAHN trở nên thiếu tính gắn kết, những pha di chuyển thiếu nhịp nhàng và thậm chí các tình huống xử lý cá nhân cũng không mượt mà.

Trong khi đó, Selangor đang trong thế hưng phấn với 2 chiến thắng liên tiếp ở giải vô địch quốc gia nên họ thi đấu rất tốt. Selangor nhập cuộc đầy tự tin, chủ động đẩy cao đội hình để liên tục gây sức ép bằng các pha lên bóng tốc độ ở hai cánh khiến CAHN chống đỡ vất vả. Alvin Fortes, Chrigor Moraes liên tục có cơ hội nhưng ở hiệp 1, 2 chân sút này kém duyên khiến tỷ số tạm thời là 0-0.

621794511-965677476412960-2817688553889720270-n.jpg
CAHN đã chơi dưới sức trước Selangor

Bước sang hiệp 2, CAHN thi đấu chủ động hơn. Dù vậy, họ vẫn thiếu sáng tạo ở 1/3 phần sân đối phương. Trong khi đó ở hàng thủ, những khoảng trống vẫn liên tục xuất hiện và phút 60, Faisal Halim đã trừng phạt CAHN với pha đá bồi chính xác. 9 phút sau, vẫn tuyển thủ Malaysia tỏa sáng với cú sút quyết đoán từ ngoài vòng cấm làm tung lưới.

Thời gian còn lại, đại diện Việt Nam nỗ lực vùng lên để gỡ gạc hy vọng, nhưng họ không tạo ra nhiều cơ hội để ít nhất tìm được bàn thắng danh dự. Với kết quả thua 0-2, CAHN đứng thứ 2 từ dưới lên. Họ kém vị trí đi tiếp của Pathum United 3 điểm trong khi chỉ còn 1 trận trong tay. Kết quả này khiến đội bóng ngành công an chính thức dừng bước sớm vì theo luật, ngay cả có bằng điểm Pathum, họ vẫn bị loại do thua về đối đầu.

Như vậy, mùa giải này CAHN chỉ còn một mặt trận quốc tế là Cúp C2 châu Á, nơi họ sẽ gặp đại diện của Singapore, Tampines Rovers ở vòng loại trực tiếp. Trong khi đó ở sân chơi Cúp C1 Đông Nam Á, Việt Nam còn 1 đại diện là Nam Định. CLB của Xuân Son sẽ thi đấu vào tối 29/1 và một chiến thắng sẽ giúp họ mở toang cánh cửa vào bán kết.

Đặng Lai
#Cúp C1 Đông Nam Á #Shopee Cup #CAHN #Công an Hà Nội #Quang Hải #Alan #Nguyễn Filip #Việt Nam #Malaysia

