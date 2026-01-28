AFC xác nhận 7 cầu thủ nhập tịch 'lậu' chưa được trở lại khoác áo tuyển Malaysia

Tổng thư ký AFC, Seri Windsor Paul John

Như đã biết, Tòa án trọng tài thể thao thế giới (CAS) đã tạm thời đình chỉ án treo giò mà FIFA dành cho 7 cầu thủ nhập tịch lậu của Malaysia. Đó là Hector Hevel, Gabriel Palmero, Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Jon Irazabal, Joao Figueiredo và Imanol Machuca. Trong thời gian từ nay đến khi có quyết định chính thức từ CAS, họ sẽ được tạm thời trở lại thi đấu.

Rất nhiều cầu thủ trong nhóm 7 người này đã thể hiện sự ủng hộ và vui mừng trước động thái từ CAS. Tuy nhiên, Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) thì vẫn chưa cho phép họ trở lại khoác áo đội tuyển quốc gia. Trong thông báo mới đây, AFC khẳng định điều này.

Tổng thư ký Seri Windsor Paul John nhấn mạnh AFC vẫn đang chờ thông tin chi tiết đầy đủ từ FIFA. "Cho đến nay, AFC vẫn đang liên hệ với FIFA để có được thông tin chi tiết đầy đủ về quyết định của Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS). Chúng tôi chỉ nhận được một bức thư ngắn gọn từ FIFA về tình trạng của 7 cầu thủ Malaysia. Và chúng tôi xác nhận họ được phép trở lại thi đấu," ông nói.

Hevel chưa rõ có được quay lại phục vụ tuyển Malaysia hay không!

“Điều chúng tôi chắc chắn là 7 cầu thủ này có thể trở lại chơi cho CLB chủ quản. Còn AFC chưa rõ họ có được thi đấu cho đội tuyển quốc gia hay không. Chúng tôi vẫn đang chờ FIFA làm rõ vấn đề này”.

Theo lịch, Bầy hổ sẽ ra sân vào tháng 3 ở vòng loại Cúp châu Á 2027. Trong khi đó, AFC đang đề nghị CAS xử lý vụ việc trước ngày 31/3, thời điểm Việt Nam gặp Malaysia ở trận đấu cuối cùng vòng loại.

Không loại trừ nếu có tuyên bố chính thức về vụ kháng cáo từ CAS, 7 cầu thủ Malaysia sẽ lại phải chấp hành án treo giò. Vậy nên trong kế hoạch chuẩn bị cho màn đại chiến với thầy trò HLV Kim Sang-sik vào ngày 31/3, HLV Peter Cklamovski sẽ phải tính đến phương án không thể sử dụng những Rodrigo Holgado, Jon Irazabal, Joao Figueiredo… Và một khi khả năng này xảy ra, đội tuyển Việt Nam sẽ nắm lợi thế.