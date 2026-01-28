Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Gia đình cầu thủ Đình Bắc làm 100 mâm cỗ mời hàng xóm để tri ân

Ngọc Tú
TPO - Để tri ân bà con hàng xóm láng giềng thời gian qua đã quan tâm và dành tình cảm, cổ vũ, gia đình cầu thủ Đình Bắc đã quyết định làm 100 mâm cỗ mời người thân, người dân xung quanh thay cho lời cảm ơn.

Ngày 28/1, ông Nguyễn Đình Ấp - bố của cầu thủ Nguyễn Đình Bắc (trú xã Yên Trung, Nghệ An) cho biết, sau khi bàn bạc, gia đình sẽ tổ chức bữa tiệc 100 mâm cỗ mời người thân, bà con hàng xóm láng giềng đến chung vui. Bữa tiệc được tổ chức nhằm bày tỏ lòng tri ân đến người dân quê nhà thời gian qua đã đồng hành cổ vũ và dành tình cảm cho Đình Bắc.

622339386-25543452185281258-5661048724425214704-n.jpg
Từ sáng sớm 28/1, rạp được khẩn trương dựng tại sân vận động xóm Hưng Yên Bắc 2 để chuẩn bị 100 mâm cỗ.

Ông Nguyễn Đình Ấp chia sẻ, những ngày Đình Bắc thi đấu trong màu áo câu lạc bộ, đội tuyển và đặc biệt là U23 Việt Nam, gia đình cảm nhận rõ sự yêu thương, quan tâm chân thành của bà con quê hương. “Có những hôm cả xóm cùng nhau tập trung xem bóng đá, hò reo, gọi tên cháu Bắc. Tình cảm ấy khiến gia đình tôi vô cùng xúc động. Khi Bắc về nhà, hai bố con bàn nhau làm bữa cơm mời bà con, coi như lời cảm ơn từ đáy lòng”, ông Ấp nói.

Trong suốt thời gian Đình Bắc thi đấu xa nhà, gia đình cầu thủ này cũng luôn nhận được những lời hỏi han, động viên từ làng xóm. Chính sự gắn bó ấy đã tiếp thêm động lực để cầu thủ trẻ thêm tự tin, nỗ lực trên con đường bóng đá chuyên nghiệp.

tp-b2.jpg
100 mâm cỗ được chuẩn bị sẵn sàng để tri ân người thân, hàng xóm láng giềng đã dành tình cảm cho cầu thủ Đình Bắc suốt thời gian vừa qua.

Bữa tiệc sẽ được tổ chức vào chiều 28/1 theo phong cách giản dị, đậm chất làng quê, tạo không gian thân mật để mọi người cùng gặp gỡ, chuyện trò và chung vui. Khoảng 100 mâm cỗ được chuẩn bị, không chỉ là bữa cơm sum họp mà còn là dịp để tình làng nghĩa xóm thêm bền chặt.

“Gia đình tôi điều kiện không dư dả, nhưng tình cảm của bà con thì vô giá, rất biết ơn mọi người. Bắc cũng nói với tôi, thành công của cháu hôm nay có sự động viên rất lớn từ quê nhà, nên cháu muốn được tri ân đến tất cả mọi người”, ông Ấp chia sẻ thêm.

tp-b.jpg
Sân khấu, loa đài đang được lắp đặt để mọi người giao lưu cùng cầu thủ Đình Bắc.

Trước đó vào chiều 27/1, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nghệ An phối hợp cùng Báo và Phát thanh truyền hình tỉnh tổ chức buổi giao lưu trò chuyện cùng với các vận động viên người xứ Nghệ An, gồm cầu thủ Đình Bắc, Văn Bình và Quốc Cường.

tp-6.jpg
Tỉnh Nghệ An trao tặng bằng khen cho 3 cầu thủ.

Tại chương trình, người hâm mộ, khán giả đã có buổi giao lưu, chia sẻ thân tình với 3 cầu thủ về hành trình đam mê với trái bóng và những thành tích cũng như kỷ niệm trong quãng thời gian thi đấu. Cũng tại chương trình, tỉnh Nghệ An đã trao bằng khen và khen thưởng mỗi cầu thủ 50 triệu đồng.

Ngọc Tú
