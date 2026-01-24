Tuyển thủ U23 Nguyễn Đình Bắc: Về tới Việt Nam phải ăn phở!

TPO - Nguyễn Thái Sơn, Đình Bắc và các đồng đội chia sẻ niềm vui được trở về nhà sau hành trình dài cùng đội tuyển U23 Việt Nam tham dự VCK U23 châu Á 2026 và các giải đấu trong năm qua.

Đình Bắc và các đồng đội ăn mừng bàn thắng ghi vào lưới đối thủ ở VCK U23 châu Á 2026

"Ngay khi về nhà, em sẽ ăn lẩu", đây là chia sẻ của Nguyễn Thái Sơn trước giờ lên đường trở về Việt Nam. Tiền vệ Khuất Văn Khang trong khi đó cho biết, anh sẽ nghỉ ngơi 2 ngày ở nhà rồi trở lại Thể Công Viettel để chuẩn bị cho cuộc đua ở V.League 2025/26.

Viktor Lê và Nguyễn Đình Bắc thì muốn được...ngủ bù và ăn các món ăn của Hà Nội như phở do xa nhà lâu ngày, nhớ đồ ăn Việt Nam. Tất cả đều tỏ ra hạnh phúc với thành tích đoạt hạng 3 giải U23 châu Á 2026.

Trước đó vào tối 23/1, đội tuyển U23 Việt Nam đã đánh bại U23 Hàn Quốc 7-6 trên chấm luân lưu. Trong 120 phút thi đấu chính thức, 2 đội hoà 2-2. Hai bàn thắng của U23 Việt Nam do Lê Văn Thuận và Đình Bắc thực hiện, cả 2 đều là tuyệt phẩm.

Trong ngày hôm nay, U23 Việt Nam đã lên đường trở về Việt Nam, chia làm 2 nhóm. Nhóm 1 gồm Phó chủ tịch phụ trách chuyên môn Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) Trần Anh Tú, HLV Kim Sang-sik và phần lớn các cầu thủ. Đội dự kiến có mặt tại sân bay quốc tế Nội Bài lúc 19h45 hôm nay.

Trao đổi với Tiền Phong, Phó chủ tịch Trần Anh Tú đánh giá cao sự trưởng thành, nỗ lực và ý chí thi đấu của đội tuyển U23 Việt Nam. Ông Trần Anh Tú là người theo sát đội tuyển U23 Việt Nam trong hơn 1 năm qua, gồm các giải giao hữu và những giải đấu quan trọng như Vòng loại U23 châu Á 2026, Vô địch U23 Đông Nam Á và cả SEA Games 33.

"Qua các giải đấu, các cầu thủ đã có sự trưởng thành vượt bậc về chuyên môn, bản lĩnh cũng như kinh nghiệm thi đấu. Tuy nhiên, tôi đánh giá cao hơn nữa là ý thức trách nhiệm, sự đoàn kết và nỗ lực vì tập thể của các cháu. Đây sẽ là nền tảng để các cầu thủ đạt được nhiều thành tựu hơn trong tương lai"-ông Trần Anh Tú cho biết.

