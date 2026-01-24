Nhận định Villarreal vs Real Madrid, 03h00 ngày 25/1: Đánh chìm 'tàu ngầm'

TPO - Nhận định bóng đá Villarreal vs Real Madrid, La Liga - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Nếu đả bại Villarreal, thầy trò HLV Arbeloa sẽ phả hơi nóng lên nhà đương kim vô địch Barcelona trong cuộc chiến giành danh hiệu La Liga.

Real Madrid hướng đến chiến thắng để tạm thời chiếm ngôi đầu của Barcelona.

Nhận định Villarreal vs Real Madrid

Sau 19 vòng đấu, "Tàu ngầm vàng" Villarreal giành 41 điểm với 13 chiến thắng, 2 trận hòa và chỉ 4 thất bại, giữ vị trí thứ ba trên bảng xếp hạng. Khoảng cách với Real Madrid và Barcelona lần lượt là 7 và 8 điểm, nhưng điều quan trọng là Villarreal vẫn còn trong tay một trận chưa đấu.

Điều này mở ra cơ hội không nhỏ cho thầy trò HLV Marcelino trong việc thu hẹp khoảng cách với nhóm dẫn đầu. Nếu giành trọn ba điểm ở vòng đấu sắp tới, Villarreal không chỉ cải thiện vị trí mà còn phát đi tín hiệu rõ ràng rằng họ sẵn sàng tham gia cuộc cạnh tranh ngôi vương, thay vì chỉ đóng vai kẻ bám đuổi. Phong độ sân nhà đang là nền tảng vững chắc cho thành công của Villarreal mùa này. Họ đã thu về 25 điểm sau 10 trận tại La Ceramica, cho thấy sự ổn định và hiệu quả trong lối chơi.

Tuy nhiên, đối thủ của họ lại là Real Madrid, đội bóng sở hữu thành tích sân khách rất đáng nể. Đội bóng Hoàng gia đã giành 21 điểm sau 10 chuyến làm khách tại La Liga, cho thấy họ không hề nao núng khi phải thi đấu xa nhà. Cuộc đối đầu vì thế hứa hẹn sẽ là màn so tài cân não giữa hai đội bóng đang đạt phong độ cao ở giải quốc nội.

Real Madrid bước vào trận đấu với tinh thần rất cao sau chiến thắng đậm 6-1 trước Monaco tại Champions League. Ở La Liga, Real Madrid cũng đang tăng tốc mạnh mẽ. Chiến thắng 2-0 trước Levante vào tuần trước giúp họ áp sát Barcelona, khi khoảng cách giữa hai đội chỉ còn một điểm. Đoàn quân của HLV Alvaro Arbeloa chắc chắn đặt mục tiêu giành trọn ba điểm ở chuyến làm khách này, qua đó tạm thời chiếm ngôi đầu.

Xét về lịch sử đối đầu, Real Madrid là đội chiếm ưu thế rõ rệt. Họ chỉ để thua 6 trong tổng số 54 lần chạm trán Villarreal và từng đánh bại đối thủ 3-1 ở trận lượt đi mùa giải năm nay. Đáng chú ý, Real Madrid cũng không thua Villarreal trên sân khách kể từ tháng 1/2023 và chỉ hai lần trắng tay tại đây trong hơn 15 năm qua.

Phong độ, lịch sử đối đầu Villarreal vs Real Madrid

Real Madrid chỉ thua 1/6 vòng đấu gần nhất tại La Liga và giành được 5 chiến thắng. Villarreal đạt thành tích thắng 4, thua 2.

Real Madrid đang bất bại trước Villarreal trong 5 trận (thắng 4, hòa 1). Lần gần nhất Villarreal được hưởng niềm vui đã diễn ra cách đây gần 3 năm.

Thông tin lực lượng Villarreal vs Real Madrid

Villarreal thiếu Kambwala, Logan Costa, Cabanes, Comesana và Mourino.

Về phía Real Madrid, Tchouameni vắng mặt do án treo giò. Alexander-Arnold, Ferland Mendy, Militao và Rudiger dính chấn thương.

Đội hình dự kiến ​​của Villarreal vs Real Madrid

Villarreal: Junior; Navarro, Veiga, Foyth, Pedraza; Buchanan, Parejo, Gueye, Moleiro; Perez, Mikautadze.

Real Madrid: Courtois; Valverde, Huijsen, Asencio, Carreras; Guler, Camavinga, Bellingham; Rodrygo, Mbappe, Vinicius.

Dự đoán tỷ số Villarreal 1-2 Real Madrid