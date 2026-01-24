Nhận định Man City vs Wolves, 22h00 ngày 24/1: Chấm dứt mạch không thắng

TPO - Nhận định bóng đá Man City vs Wolves, Ngoại hạng Anh - Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Manchester City vẫn chưa thắng trận nào tại Ngoại hạng Anh từ đầu năm 2026. Ngay cả Wolverhampton, đội hiện đứng cuối bảng, cũng làm tốt hơn Man xanh. Giờ là lúc Man xanh phải chấm dứt mạch không thắng.

Nhận định trước trận đấu Man City vs Wolves

Manchester City đang trải qua một cuộc khủng hoảng nhân sự, điều này đã ảnh hưởng ngay lập tức đến kết quả thi đấu của họ. Các trung vệ đá chính đều phải ngồi ngoài vì chấn thương, làm phức tạp đáng kể lối chơi.

Lúc này, cỗ máy Man City đang chuệch choạc thấy rõ. Mặc dù Gianluigi Donnarumma đã nỗ lực nhưng kết quả vẫn không như mong đợi. Trong lần ra sân gần nhất ở Ngoại hạng Anh, City đã phải chịu một thất bại đau đớn trong trận derby Manchester, thua MU (0-2).

Đây là thất bại trên mọi phương diện. Họ suýt bị vùi dập 0-3 nếu như VAR không can thiệp ở tình huống cuối. Sau đó vào giữa tuần, Man City bất ngờ để thua Bodo Glimt 1-3 trong trận đấu áp chót vòng bảng Champions League, làm dấy lên nghi ngờ về tấm vé trực tiếp vào vòng loại trực tiếp của họ.

Rodri, một cầu thủ mà Guardiola đặt nhiều kỳ vọng, đã bị đuổi khỏi sân ở phút 62, càng khiến trận thua này trở nên xấu xí. Như vậy 4 vòng gần nhất ở Ngoại hạng Anh, Man City không thắng nổi trận nào. Bên cạnh đó là trận thua ở Champions League. Nếu tính các giải lớn thì đội bóng này chưa biết thắng là gì kể từ đầu năm 2026.

Việc mất tới 9 trong tổng số 12 điểm tối đa khiến Man City hụt hơi trầm trọng ở cuộc đua vô địch với Arsenal. Giờ là lúc họ phải níu kéo hy vọng khi gặp Wolves.

Phong độ, lịch sử đối đầu Man City vs Wolves

Liệu đã quá muộn để Wolves xoay chuyển tình thế? Đó là câu hỏi mà mọi người đều đang thắc mắc. Đội bóng vẫn bất bại trong năm 2026, nhưng khoảng cách với đối thủ cạnh tranh gần nhất, Burnley, vẫn là khá lớn: 6 điểm. Thậm chí Wolves còn xa hơn nữa so với vị trí an toàn (thứ 17), nơi họ đang kém tới 14 điểm.

Kể từ đầu mùa giải, Wolverhampton chỉ giành được 8 điểm. Ngay cả có đang cải thiện phong độ thì Wolves vẫn cực kỳ ít hy vọng trụ lại Ngoại hạng Anh.

Ở trận đấu trước, thầy trò Rob Edwards đã giành trận hòa 0-0 trước Newcastle. Đây là một kết quả đáng khích lệ. Hòa Newcastle là lần đầu tiên Wolves không ghi bàn sau 6 trận, nhưng 1 điểm trước Newcastle vẫn là tín hiệu lạc quan với Bầy sói. Vấn đề là trước một đối thủ mạnh như Man City, liệu họ có thể duy trì được sự lạc quan ấy khi mà chênh lệch trình độ giữa 2 đội là cực lớn và Wolves có "thói quen" thua ở Etihad (thua 8/9 trận gần nhất ở sân bóng này).

Thông tin lực lượng Man City vs Wolves

Mateo Kovacic, Josko Gvardiol, John Stones, Oscar Bobb và Ruben Dias sẽ không thể ra sân cho đội chủ nhà. Tất cả vẫn đang trong quá trình hồi phục sau chấn thương. Ngược lại, Wolves sẽ có đầy đủ đội hình để lựa chọn.