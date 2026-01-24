Nhận định Bournemouth vs Liverpool, 00h30 ngày 25/1: Thắp lại mộng vô địch

TPO - Nhận định bóng đá Bournemouth vs Liverpool, Ngoại hạng Anh - Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Trận đấu hôm nay sẽ là cuộc đối đầu giữa một Liverpool đang nuôi hy vọng cạnh tranh chức vô địch với Bournemouth đang vùng vẫy trụ hạng. Sự tương phản về vận mệnh của hai CLB là rất rõ rệt.

Nhận định trước trận đấu Bournemouth vs Liverpool

Bournemouth đang trải qua giai đoạn khó khăn với chuỗi kết quả tệ hại. Họ chỉ giành được 1 chiến thắng trong 14 trận gần nhất trên mọi đấu trường. Từ chỗ đứng trong Top 4 và có cơ hội đua vô địch, bây giờ Bournemouth đang xếp tận thứ 15. Chuỗi trận này đã gây áp lực đáng kể lên huấn luyện viên trưởng Andoni Iraola.

Tuy nhiên, Bournemouth đã cho thấy những dấu hiệu hồi sinh khả quan kể từ đầu năm. Mặc dù khởi đầu năm 2026 bằng trận thua sít sao 2-3 trước đội đầu bảng Arsenal, song họ đã phản ứng tích cực với chiến thắng ấn tượng 3-2 trước Tottenham, tiếp theo là trận hòa 1-1 trên sân khách trước Brighton, cho thấy đà hồi sinh đang dần xuất hiện.

Hiện tại, họ đang duy trì khoảng cách 10 điểm so với West Ham, đội bóng đầu tiên nằm ngoài khu vực xuống hạng. Khoảng cách này tạo cho họ một chút không gian để thở.

Tuy nhiên, điểm bất lợi là HLV Iraola vẫn đang phải vật lộn với danh sách chấn thương dài. Những cầu thủ chủ chốt như Tyler Adams, Justin Kluivert và Ben Doak đang phải ngồi ngoài, hạn chế các lựa chọn tấn công của Bournemouth vào thời điểm mà họ đang rất cần điểm.

Phong độ, lịch sử đối đầu Bournemouth vs Liverpool

Về phía mình, Liverpool sẽ hành quân đến sân Vitality trong tình thế rất cần một chiến thắng. Họ chỉ giành được 1 điểm trong cả 4 trận đấu từ đầu tháng 1 năm 2026.

Những điểm số bị đánh mất đầy tiếc nuối này không chỉ khiến Liverpool tụt xuống vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng, mà còn làm dấy lên nghi ngờ nghiêm trọng về khả năng bảo vệ chức vô địch của họ. Hiện tại họ kém đội đầu bảng Arsenal tới 14 điểm. Áp lực đang đè nặng lên huấn luyện viên Arne Slot và hôm nay, thầy trò ông phải giành trọn 3 điểm và vực dậy chiến dịch quốc nội.

Bất chấp những khó khăn trong nước, tinh thần của toàn đội đã được nâng cao đáng kể nhờ màn trình diễn ấn tượng ở lượt trận gần nhất ở Champions League. Liverpool đã dễ dàng vượt qua Marseille với 3 bàn thắng, củng cố vị trí của họ trong Top 8 và gửi đi thông điệp rõ ràng rằng tham vọng châu Âu của họ vẫn còn rất lớn.

Mặc dù Liverpool đang trải qua giai đoạn khó khăn với sự vắng mặt của nhiều cầu thủ chủ chốt, nhưng chiều sâu đội hình và tinh thần chiến thắng của họ vẫn là vượt trội. Điều đó sẽ giúp họ vượt qua Bournemouth. Nên nhớ, Bournemouth đã bán đi tiền đạo chủ lực Antoine Semenyo và quyết định này sẽ càng làm suy yếu hàng công vốn đã gặp nhiều trục trặc của họ.