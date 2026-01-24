Nhận định U23 Trung Quốc vs U23 Nhật Bản, 22h00 ngày 24/1: Khi đẳng cấp lên tiếng

TPO - Nhận định bóng đá U23 Trung Quốc vs U23 Nhật Bản, chung kết VCK U23 châu Á 2026 lúc 22h00 ngày 24/1 - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. U23 Trung Quốc đã làm nên một hành trình lịch sử, tuy nhiên chung kết sẽ là thời khắc đẳng cấp lên tiếng. Sức mạnh vượt trội của U23 Nhật Bản sẽ ngăn không cho bất cứ cú sốc nào xảy ra.

Nhận định trước trận đấu U23 Trung Quốc vs U23 Nhật Bản

U23 Trung Quốc đã khiến tất cả ngạc nhiên, sau đó nhìn nhận đội bóng của HLV Antonio Puche bằng con mắt khác. Long chi đội đã đi một chặng đường dài với thứ bóng đá thực dụng, sự kỷ luật và một cấu trúc phòng ngự chặt chẽ. Nhưng ở trận bán kết với U23 Việt Nam, chiến thắng thuyết phục 3-0 chứng minh rằng họ cũng có thể chơi theo cách khác hiện đại hơn, thông qua kiểm soát bóng, pressing và tấn công.

Vì vậy, sự hiện diện của U23 Trung Quốc ở trận chung kết, lần đầu tiên trong lịch sử, là hoàn toàn xứng đáng, khuyến khích người hâm mộ ở đất nước tỷ dân mơ về chức vô địch, mở ra bình minh mới cho bóng đá Trung Quốc sau thời gian dài tăm tối.

Mặc dù vậy, HLV Antonio cũng thừa nhận nhiệm vụ giành chiến thắng trước U23 Nhật Bản là không dễ dàng. “Khoảng cách giữa bóng đá Trung Quốc và bóng đá Nhật Bản là rất lớn, điều này hết sức rõ ràng. Chúng tôi cần đối mặt với thực tế. Các đội tuyển Nhật Bản có sức mạnh tổng thể vượt trội, không chỉ ở châu Á mà còn ở cấp độ World Cup”, HLV người Tây Ban Nha cho biết, “Nhưng điều thú vị của bóng đá là không thể đoán trước, và U23 Trung Quốc quyết tâm làm nên điều đặc biệt”.

Với U23 Nhật Bản, họ sẽ cố gắng để điều đặc biệt đó không xảy ra. Những Samurai xanh đến với VCK U23 châu Á 2026 với dàn cầu thủ U20, bao gồm nhiều sinh viên đại học. Tuy nhiên bằng lối chơi khoa học, kỹ thuật và có tính đồng bộ cao để luôn kiểm soát trận đấu, đội quân của HLV Go Oiwa ở một đẳng cấp khác hẳn so với phần còn lại của giải đấu. Vì vậy, họ hoàn toàn có thể giành chức vô địch thêm lần nữa sau hai lần đăng quang trước đây.

Phong độ, lịch sử đối đầu U23 Trung Quốc vs U23 Nhật Bản

U23 Nhật Bản vào chung kết với thành tích ghi bàn xuất sắc. Họ đã nã vào lưới các đối thủ 12 bàn, nhiều hơn bất cứ đội bóng nào khác tại VCK U23 châu Á 2026. Sato cùng đồng đội cũng đang là đội dẫn đầu về số pha dứt điểm (79) và dứt điểm trúng đích (29). Tuy vậy, U23 Trung Quốc tự tin với hàng phòng ngự chưa một lần thủng lưới qua 5 trận, đồng thời sở hữu thủ môn Li Hao xuất sắc với 28 tình huống cản phá thành công.

Tại các VCK U23 châu Á trước đây, U23 Trung Quốc và U23 Nhật Bản từng hai lần chạm trán. Kết quả khá cân bằng khi Long chi đội thắng 2-1 ở vòng bảng năm 2017 còn Những Samurai xanh thắng 1-0 ở vòng bảng năm 2024. Mở rộng hơn ở mọi đấu trường, hai đội gặp nhau 8 lần và mỗi đội có 4 chiến thắng. Tuy nhiên U23 Nhật Bản đã ghi 10 bàn vào lưới U23 Trung Quốc nhưng chỉ nhận 5 bàn thua.

Thông tin lực lượng U23 Trung Quốc vs U23 Nhật Bản

Hậu vệ đội trưởng, người đóng vai trò quan trọng và cũng là cầu thủ có giá trị nhất trong đội hình U23 Nhật Bản, Rion Ichihara dính chấn thương, không loại trừ khả năng sẽ vắng mặt ở trận chung kết. Nếu xảy ra, đây sẽ là tổn thất lớn cho Những Samurai xanh.

Bên phía U23 Trung Quốc, lực lượng được bảo toàn và HLV Antonio có đầy đủ nhân tố tốt nhất. Những gì đã diễn ra ở trận bán kết đã cho thấy chiến lược gia người Tây Ban Nha có rất nhiều lựa chọn, thậm chí thay đổi 6 vị trí trong đội hình xuất phát nhưng sức mạnh vẫn đảm bảo.

Đội hình dự kiến U23 Trung Quốc vs U23 Nhật Bản U23 Trung Quốc: Li Hao, Hu Hetao, Wumitijiang, Liu Haofan, Xiang Yuwang, Peng Xiao, Bao Shengxin, Wang Bohao, Yang Alex, Chen Zeshi, Kuai Jiwen. U23 Nhật Bản: Araki, Mori, Okabe, Ichihara, Umeki, Ozeki, Ogura, Sato, Ishibashi, Yokohama, Nwadike.

Dự đoán tỷ số U23 Trung Quốc 0-2 U23 Nhật Bản

