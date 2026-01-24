HLV của U23 Hàn Quốc thừa nhận không biết cách giành chiến thắng khi chơi hơn người

TPO - Nhận thất bại trước U23 Việt Nam, HLV Lee Min-sung thừa nhận đã không thể làm tốt trong bối cảnh chơi hơn người, đồng thời cho biết U23 Hàn Quốc còn rất nhiều điều phải cải thiện sau giải đấu.

Sau khi ngậm ngùi xếp vị trí thứ tư ở VCK U23 châu Á 2026 và chứng kiến U23 Việt Nam chiếm vị trí thứ ba, HLV Lee Min-sung của U23 Hàn Quốc buồn bã chia sẻ: "Tôi thấy rất tiếc, đáng lẽ chúng tôi cần thi đấu bình tĩnh hơn.

Khi thi đấu với đội bạn chơi thiếu người, lẽ ra chúng tôi nên củng cố nhiều hơn về mặt kỹ thuật. Rất tiếc vì chúng tôi không thể làm như vậy. Đội chúng tôi chưa ở trạng thái hoàn thiện, sẽ cần tiếp tục trau dồi để tiến bộ hơn".

Ông cũng thừa nhận U23 Hàn Quốc khá mong manh trong phòng ngự. "Chúng tôi quá dễ bị thủng lưới, nên có thể nói tôi chưa hài lòng về khả năng phòng bị của đội. Nhưng đội cũng có những trận tốt như trước U23 Lebanon hay U23 Australia và có điểm. Tuy nhiên, nếu có thể phát triển kỹ hơn, sâu hơn về mặt kỹ thuật, di chuyển thì đội sẽ hoàn thiện hơn nhiều nữa", chiến lược gia 53 tuổi cho biết.

HLV của U23 Hàn Quốc không chia sẻ gì thêm, nhanh chóng rời khỏi phòng họp báo sau những chia sẻ ngắn ngủi. Trước trận đấu, dư luận Hàn Quốc đã bày tỏ sự bất bình với kết quả cũng như những màn trình diễn nghèo nàn của đội U23 dưới sự dẫn dắt của HLV Lee Min-sung. Thậm chí trước trận tranh giải ba, nhiều người hâm mộ Hàn Quốc còn hy vọng đội nhà... sẽ thua, bởi điều này sẽ khiến HLV Kim Sang-sik củng cố vị thế tại Việt Nam, đồng thời thúc đẩy khả năng HLV Lee Min-sung bị sa thải.

Khi thất bại thành sự thật, việc chiến lược gia 53 tuổi mất ghế gần như không thể tránh khỏi.