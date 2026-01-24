Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thể thao

Google News

Lê Chúc An độc chiếm ngôi đầu ngày khai màn giải Trang An - AJGA Intenational Pathway Series 2026

Trọng Đạt
TPO - Golfer nữ số 1 Việt Nam Lê Chúc An tỏa sáng ở vòng mở màn Trang An - AJGA Intenational Pathway Series 2026 khi ghi 67 gậy (-5) để độc chiếm ngôi đầu bảng nữ.

1-909.jpg
Lê Chúc An độc chiếm ngôi đầu bảng nữ.

Giải Trang An - AJGA International Pathway Series 2026, sự kiện do Hiệp hội golf trẻ Mỹ (AJGA) tổ chức lần đầu tiên tại Việt Nam, đã tạo nên những thử thách đầy cam go ngay ngày khai màn.

Thời tiết tại Trang An Golf & Resort lạnh buốt, cùng với những cơn mưa trong các ngày trước đã khiến sân ướt và khó kiểm soát. Thêm vào đó, quy định không sử dụng caddie ở các giải AJGA buộc các VĐV phải tự kéo gậy và quản lý toàn bộ chiến thuật, thử thách thể lực và sự tập trung của mỗi người.

Ở bảng nữ, golfer số 1 Việt Nam cũng là golfer nữ có thứ hạng WAGR tốt nhất giải đấu (hạng 178 thế giới), Lê Chúc An đã thể hiện bản lĩnh. Xuất phát tại hố 10, Lê Chúc An khởi đầu suôn sẻ với 2 birdie và 1 bogey trong 9 hố đầu.

Sang 9 hố cuối, golfer 18 tuổi bứt phá với 4 birdie liên tiếp từ hố 10, khép vòng đấu với 67 gậy (-5), độc chiếm ngôi đầu bảng nữ, hơn golfer Hàn Quốc Yoon Gyu Ri 1 gậy. Thành tích tốt thứ hai của các nữ golfer Việt Nam thuộc về Nguyễn Khánh Linh (76 gậy, +4, tạm xếp T8).

2-9937.jpg
Hose Lee dẫn đầu bảng nam.

Trong khi đó, bảng nam chứng kiến cuộc đua gay cấn khi ngôi đầu liên tục đổi chủ. Golfer Nam Phi Lubanzi Tselane (70 gậy) nắm giữ vị trí số 1 phần lớn thời gian, nhưng hai bogey ở các hố 15 và 18 khiến anh tụt xuống thứ 2. Người vươn lên dẫn đầu là Hose Lee (69 gậy, Hàn Quốc) với 5 birdie và 2 bogey, chốt vị trí số 1 vòng mở màn.

Golfer Việt Nam có thành tích tốt nhất bảng nam là Nguyễn Quốc Bảo Huy (T3). Dù mắc 4 bogey, nhưng với 5 birdie xuất sắc, Bảo Huy chứng minh khả năng thi đấu đầy tiềm năng của các tài năng trẻ Việt Nam.

Hai ngày thi đấu tiếp theo dự báo thời tiết ấm hơn, hứa hẹn nhiều biến động trên bảng điểm và những cuộc rượt đuổi đầy kịch tính tại Trang An - AJGA International Pathway Series 2026.

Trọng Đạt
#Lê Chúc An #Trang An #AJGA #Golf Việt Nam #Pathway Series #giải golf

