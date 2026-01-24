Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

Google News

Người hùng Cao Văn Bình tiết lộ tuyệt chiêu bắt phạt đền

Thanh Hải
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Ở lượt sút luân lưu thứ 7, thủ môn Cao Văn Bình trong lần đầu bắt chính tại VCK U23 châu Á 2026 đã xuất sắc cản phá cú sút của U23 Hàn Quốc, qua đó đưa U23 Việt Nam tới vị trí thứ ba chung cuộc. Trong niềm vui chiến thắng, thủ thành 21 tuổi không ngần ngại chia sẻ bí kíp bắt phạt đền.

z7461944748035-f1b083ee3b689ac2e921468d338dc550-2465.jpg

"Ở loạt đá luân lưu cân não, tôi ghi nhớ những chỉ dạy của các thầy về việc bay người thế nào, thói quen dứt điểm của các cầu thủ U23 Hàn Quốc ra sao. Tôi rất cảm ơn các thầy vì kinh nghiệm, kiến thức đã chia sẻ", thủ môn Cao Văn Bình nói trong hạnh phúc, "Ngoài ra, mỗi khi bước vào cầu môn để chuẩn bị cho một quả phạt đền, tôi lại nhìn thẳng vào mắt các cầu thủ U23 Hàn Quốc. Nhờ đó tôi có thể đoán được hướng sút, bắt bài và cản phá được".

Trong trận tranh hạng ba với U23 Hàn Quốc, khi loạt luân lưu đưa đến lượt thứ 7, hậu vệ Bae Hyun-seo quyết định thực hiện cú sút chìm vào bên phải Cao Văn Bình. Thủ môn thuộc biên chế SLNA đã đoán đúng hướng và đổ người, đẩy quả bóng ra khỏi cầu môn. Ngay sau đó, Thanh Nhàn dứt điểm thành công và U23 Việt Nam giành chiến thắng 7-6.

Trước đó, Cao Văn Bình cũng gây ấn tượng mạnh khi tả xung hữu đột trước áp lực ghê gớm của U23 Hàn Quốc. Đội bóng xứ kim chi đã tung ra 32 cú sút, một con số đáng kinh ngạc. Tuy nhiên với 12 cú sút trúng đích, Cao Văn Bình đã cản phá tới 10. Do vậy, không ngạc nhiên khi thủ môn sinh năm 2005 được bầu chọn là Cầu thủ hay nhất trận.

"Trận đấu này rất quan trọng với toàn đội và cá nhân tôi, nhất là khi tôi lần đầu được bắt chính ở sân chơi tầm cỡ châu lục. Khi được HLV Kim Sang-sik trao cơ hội tôi rất bất ngờ. Qua vài giải đấu tôi mới lại được ra sân. Tôi luôn trân trọng cơ hội có được, quyết tâm thể hiện mình và cũng kêu gọi đồng đội chơi hết sức để giành chiến thắng", Cao Văn Bình chia sẻ khi trận đấu khép lại.

Với màn thể hiện này, không loại trừ khả năng Cao Văn Bình, người đủ tuổi dự Asiad 2026, sẽ bắt chính cho đội Olympic Việt Nam tại môn bóng đá nam của Á vận hội.

Xem trọn vẹn Vòng Chung kết U23 Châu Á 2026 trên TV360 tại https://tv360.vn. Trải nghiệm mượt mà trên đa nền tảng, tua lại – xem lại, miễn phí data 4G/5G Viettel.

Thanh Hải
#VCK U23 châu Á 2026 #giải U23 châu Á #U23 Việt Nam #tin U23 Việt Nam #đội hình U23 Việt Nam #U23 Việt Nam dự U23 châu Á 2026 #lịch thi đấu VCK U23 châu Á #lịch thi đấu U23 Việt Nam #U23 Việt Nam vs #HLV Kim Sang-sik #HLV Kim Sang-sik U23 Việt Nam #đối thủ U23 Việt Nam #kết quả U23 Việt Nam #U23 Việt Nam thua U23 Trung Quốc #chung kết U23 châu Á 2026 #trận tranh hạng ba U23 châu Á 2026 #U23 Hàn Quốc vs U23 Việt Nam #tranh hạng ba U23 Hàn Quốc vs U23 Việt Nam #U23 Hàn Quốc 2-2 U23 Việt Nam #highlights U23 Hàn Quốc 2-2 U23 Việt Nam #bàn thắng U23 Hàn Quốc 2-2 U23 Việt Nam #U23 Việt Nam thắng U23 Hàn Quốc #kết quả U23 Hàn Quốc 2-2 U23 Việt Nam #thủ môn Cao Văn Bình

Xem thêm

Cùng chuyên mục