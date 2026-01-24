Người hùng Cao Văn Bình tiết lộ tuyệt chiêu bắt phạt đền

TPO - Ở lượt sút luân lưu thứ 7, thủ môn Cao Văn Bình trong lần đầu bắt chính tại VCK U23 châu Á 2026 đã xuất sắc cản phá cú sút của U23 Hàn Quốc, qua đó đưa U23 Việt Nam tới vị trí thứ ba chung cuộc. Trong niềm vui chiến thắng, thủ thành 21 tuổi không ngần ngại chia sẻ bí kíp bắt phạt đền.

"Ở loạt đá luân lưu cân não, tôi ghi nhớ những chỉ dạy của các thầy về việc bay người thế nào, thói quen dứt điểm của các cầu thủ U23 Hàn Quốc ra sao. Tôi rất cảm ơn các thầy vì kinh nghiệm, kiến thức đã chia sẻ", thủ môn Cao Văn Bình nói trong hạnh phúc, "Ngoài ra, mỗi khi bước vào cầu môn để chuẩn bị cho một quả phạt đền, tôi lại nhìn thẳng vào mắt các cầu thủ U23 Hàn Quốc. Nhờ đó tôi có thể đoán được hướng sút, bắt bài và cản phá được".

Trong trận tranh hạng ba với U23 Hàn Quốc, khi loạt luân lưu đưa đến lượt thứ 7, hậu vệ Bae Hyun-seo quyết định thực hiện cú sút chìm vào bên phải Cao Văn Bình. Thủ môn thuộc biên chế SLNA đã đoán đúng hướng và đổ người, đẩy quả bóng ra khỏi cầu môn. Ngay sau đó, Thanh Nhàn dứt điểm thành công và U23 Việt Nam giành chiến thắng 7-6.

Trước đó, Cao Văn Bình cũng gây ấn tượng mạnh khi tả xung hữu đột trước áp lực ghê gớm của U23 Hàn Quốc. Đội bóng xứ kim chi đã tung ra 32 cú sút, một con số đáng kinh ngạc. Tuy nhiên với 12 cú sút trúng đích, Cao Văn Bình đã cản phá tới 10. Do vậy, không ngạc nhiên khi thủ môn sinh năm 2005 được bầu chọn là Cầu thủ hay nhất trận.

"Trận đấu này rất quan trọng với toàn đội và cá nhân tôi, nhất là khi tôi lần đầu được bắt chính ở sân chơi tầm cỡ châu lục. Khi được HLV Kim Sang-sik trao cơ hội tôi rất bất ngờ. Qua vài giải đấu tôi mới lại được ra sân. Tôi luôn trân trọng cơ hội có được, quyết tâm thể hiện mình và cũng kêu gọi đồng đội chơi hết sức để giành chiến thắng", Cao Văn Bình chia sẻ khi trận đấu khép lại.

Với màn thể hiện này, không loại trừ khả năng Cao Văn Bình, người đủ tuổi dự Asiad 2026, sẽ bắt chính cho đội Olympic Việt Nam tại môn bóng đá nam của Á vận hội.