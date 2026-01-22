Báo Hàn Quốc gây sức ép lên đội nhà trước trận gặp U23 Việt Nam: Lòng tự trọng của chúng ta đã bị tổn thương

TPO - 1 ngày trước trận tranh hạng ba U23 châu Á 2026, truyền thông Hàn Quốc đã gửi tới thầy trò HLV Lee Min-sung một thông điệp đầy sức nặng. Tờ Chosun nhấn mạnh rằng bóng đá nước nhà đang bị “tổn thương lòng tự trọng” và các cầu thủ phải gỡ gạc lại tất cả khi gặp U23 Việt Nam.

Chosun mở đầu: “Tuyển U23 quốc gia Hàn Quốc, dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Lee Min-sung, đã để thua 0-1 trước U23 Nhật Bản trong trận bán kết. Như vậy, Hàn Quốc đã trải qua kỳ thứ 3 liên tiếp không thể tiến vào chung kết. Đội sẽ thi đấu trận tranh hạng ba với U23 Việt Nam.

Nếu nhìn vào tỷ số thua 0-1 trước U23 Nhật Bản, nhiều người có thể nói đây là một trận đấu khá cân bằng, nhưng diễn biến trận đấu lại hoàn toàn khác. Nhật Bản vượt trội về chiến thuật, các pha phối hợp, thậm chí cả những chi tiết xử lý cơ bản.

Trong khi đó U23 Hàn Quốc để lộ ra nhiều khoảng trống. Lối chơi pressing lỏng lẻo, hàng phòng ngự không kiểm soát được không gian để đối phương thực hiện những đường chuyền xuyên phá. Trong khi Nhật Bản thể hiện lối chơi bóng đá hiện đại, chú trọng nhịp độ và sức ép, thì Hàn Quốc dường như vẫn mắc kẹt trong lối chơi cũ.

Điều gây sốc hơn nữa là sự chênh lệch tuổi tác. Độ tuổi trung bình của Hàn Quốc là 21,1, trong khi của Nhật Bản là 19,4, khiến họ trở thành đội có tuổi trung bình thấp nhất tham gia giải đấu. Trên thực tế, đội hình của Nhật Bản còn có nhiều sinh viên”.

Theo Chosun, màn thể hiện của U23 Hàn Quốc là rất kém triển vọng, và nó đặt ra nhiều áp lực cho bóng đá xứ kim chi vì lứa U23 này chính là các trụ cột trong tương lai của đội tuyển quốc gia.

“Thế hệ mới của đội tuyển quốc gia không tìm thấy câu trả lời nào trước sức ép từ Nhật Bản. Huấn luyện viên dường như đã lên kế hoạch thiếu sót và các cầu thủ thiếu ý chí chiến đấu đều thể hiện rõ. Chính ông Lee Min-sung đã thừa nhận điều đó ‘Các cầu thủ của tôi đã thi đấu rụt rè’. Tất cả những gì còn lại chỉ là nỗi lo lắng về tương lai.

Lòng tự trọng của bóng đá Hàn Quốc đã bị tổn thương. Giờ đây, trận tranh hạng ba với U23 Việt Nam sẽ mang ý nghĩa quan trọng. Không những về kết quả mà đội còn phải thể hiện lối chơi ấn tượng. Bóng đá Hàn Quốc đang đối mặt với câu hỏi: họ có thể thay đổi được gì thông qua thất bại ở giải đấu này?”.

