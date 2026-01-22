Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

Google News

Báo Hàn Quốc gây sức ép lên đội nhà trước trận gặp U23 Việt Nam: Lòng tự trọng của chúng ta đã bị tổn thương

Đặng Lai

TPO - 1 ngày trước trận tranh hạng ba U23 châu Á 2026, truyền thông Hàn Quốc đã gửi tới thầy trò HLV Lee Min-sung một thông điệp đầy sức nặng. Tờ Chosun nhấn mạnh rằng bóng đá nước nhà đang bị “tổn thương lòng tự trọng” và các cầu thủ phải gỡ gạc lại tất cả khi gặp U23 Việt Nam.

untitled-1.jpg

Chosun mở đầu: “Tuyển U23 quốc gia Hàn Quốc, dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Lee Min-sung, đã để thua 0-1 trước U23 Nhật Bản trong trận bán kết. Như vậy, Hàn Quốc đã trải qua kỳ thứ 3 liên tiếp không thể tiến vào chung kết. Đội sẽ thi đấu trận tranh hạng ba với U23 Việt Nam.

Nếu nhìn vào tỷ số thua 0-1 trước U23 Nhật Bản, nhiều người có thể nói đây là một trận đấu khá cân bằng, nhưng diễn biến trận đấu lại hoàn toàn khác. Nhật Bản vượt trội về chiến thuật, các pha phối hợp, thậm chí cả những chi tiết xử lý cơ bản.

Trong khi đó U23 Hàn Quốc để lộ ra nhiều khoảng trống. Lối chơi pressing lỏng lẻo, hàng phòng ngự không kiểm soát được không gian để đối phương thực hiện những đường chuyền xuyên phá. Trong khi Nhật Bản thể hiện lối chơi bóng đá hiện đại, chú trọng nhịp độ và sức ép, thì Hàn Quốc dường như vẫn mắc kẹt trong lối chơi cũ.

han-quoc.jpg

Điều gây sốc hơn nữa là sự chênh lệch tuổi tác. Độ tuổi trung bình của Hàn Quốc là 21,1, trong khi của Nhật Bản là 19,4, khiến họ trở thành đội có tuổi trung bình thấp nhất tham gia giải đấu. Trên thực tế, đội hình của Nhật Bản còn có nhiều sinh viên”.

Theo Chosun, màn thể hiện của U23 Hàn Quốc là rất kém triển vọng, và nó đặt ra nhiều áp lực cho bóng đá xứ kim chi vì lứa U23 này chính là các trụ cột trong tương lai của đội tuyển quốc gia.

“Thế hệ mới của đội tuyển quốc gia không tìm thấy câu trả lời nào trước sức ép từ Nhật Bản. Huấn luyện viên dường như đã lên kế hoạch thiếu sót và các cầu thủ thiếu ý chí chiến đấu đều thể hiện rõ. Chính ông Lee Min-sung đã thừa nhận điều đó ‘Các cầu thủ của tôi đã thi đấu rụt rè’. Tất cả những gì còn lại chỉ là nỗi lo lắng về tương lai.

Lòng tự trọng của bóng đá Hàn Quốc đã bị tổn thương. Giờ đây, trận tranh hạng ba với U23 Việt Nam sẽ mang ý nghĩa quan trọng. Không những về kết quả mà đội còn phải thể hiện lối chơi ấn tượng. Bóng đá Hàn Quốc đang đối mặt với câu hỏi: họ có thể thay đổi được gì thông qua thất bại ở giải đấu này?”.

Xem trọn vẹn Vòng Chung kết U23 Châu Á 2026 trên TV360 tại https://tv360.vn. Trải nghiệm mượt mà trên đa nền tảng, tua lại - xem lại, miễn phí data 4G/5G Viettel.

Đặng Lai
#U23 châu Á #U23 châu Á 2026 #kết quả bóng đá #U23 Việt Nam #U23 Thái Lan #HLV Kim Sang Sik #Đình Bắc #Văn Khang #Trung Kiên #Trung Quốc #Hàn Quốc

Xem thêm

Cùng chuyên mục