Ngôi sao Vương Ngọc Đống của U23 Trung Quốc và câu chuyện 'bán nhà cho con theo bóng đá'

TPO - Vương Ngọc Đống hiện là ngôi sao đang lên, đại diện cho thế hệ tài năng mới của bóng đá Trung Quốc. Tuy nhiên câu chuyện thành công của cầu thủ này khó có thể nhân rộng, bởi không phải ai cũng làm được như cha của anh.

28 phút sau khi vào sân từ ghế dự bị, Vương Ngọc Đống (Wang Yudong) che chắn trước mặt Thái Sơn, xử lý tốt đường chuyền dài từ tuyến dưới khi đánh đầu chuyền cho Lý Trấn Toàn (Li Zhenquan), người chọc khe để Bái Hợp Lạp Mộc (Behram Abduweli) băng xuống bên trái, sau đó trả ngược để chính Vương Ngọc Đống dứt điểm thành công, ấn định chiến thắng 3-0 cho U23 Trung Quốc trước U23 Việt Nam.

Đó là bàn đầu tiên của tiền đạo mang áo số 10 của Long chi đội tại VCK U23 châu Á 2026. Theo tiết lộ của tiền vệ Bào Thịnh Hâm (Bao Shengxin), ngay sau đó khi về đội, Vương Ngọc Đống đã phát bao lì xì cho toàn đội. "Ai cũng vui vẻ cả, nên chúng tôi mong cậu ấy sẽ tiếp tục ghi bàn ở trận tới", Bào Thịnh Hâm cười.

Trong một cuộc phỏng vấn với tờ Phoenix Sports, ông Vương Mạnh Nghĩa (Wang Meng Yi) nói rằng phẩm chất nổi bật của cậu con trai Vương Ngọc Đống, bên cạnh lòng kiên trì là sự hào phóng. Và tính cách này dĩ nhiên được di truyền từ ông. Ví dụ, cứ mỗi khi cậu con trai ghi bàn, ông lại nhắn tin qua WeChat và gửi kèm một phong bì đỏ tiền thưởng.

Vương Ngọc Đống ăn mừng bàn thắng ở trận bán kết VCK U23 châu Á 2026.

Là một người làm nghề lái xe tải, ông Vương Mạnh Nghĩa không phải rất giàu có. Nhưng với tình yêu bóng đá mãnh liệt, ngay khi nhận thấy Vương Ngọc Đống cũng có chung đam mê, lại sở hữu tài năng thiên phú, ông không tiếc tiền bạc, dồn hết cho con trai.

Nhiều năm trước, ông Vương Mạnh Nghĩa được nhà nước đền bù cho ngôi nhà bị tháo dỡ. Toàn bộ số tiền nhận được ông mua một mảnh đất để làm sân bóng đá, đồng thời thành lập CLB thể thao tư nhân mang tên Thiết Ngưu (Bò Sắt).

"Tất cả họ hàng đều nói bố tôi bị điên, nhưng ông bảo tôi: Tiền có thể kiếm lại được, nhưng một khi đánh mất ước mơ, nó sẽ mất mãi mãi", Vương Ngọc Đống nhớ lại.

Để Vương Ngọc Đống được học tập trong môi trường tốt để phát triển tài năng bóng đá, ông Vương Mạnh Nghĩa bỏ qua các trường tiểu học gần nhà (quận Phong Hoa, thành phố Ninh Ba, tỉnh Chiết Giang) để chọn Đông Phương ở tận Thâm Quyến.

Cùng với đó, ông cũng quyết định chuyển nhà tới Thâm Quyến (và làm sân bóng Thiết Ngưu tại đây). Sau này khi Vương Ngọc Đống gia nhập các CLB chuyên nghiệp, đi tập huấn hay thi đấu xa, bố mẹ anh vẫn thường đi theo, thậm chí luôn mang theo nồi cơm điện. Bố anh bảo ăn cơm cho chắc dạ, và gia đình trở thành điểm tựa vững chắc.

"Sau mỗi trận đấu, kể cả khi thất bại hay mắc sai lầm, tôi biết khi về nhà, chờ đón mình là vẫn là bữa cơm nóng", anh nói, "Tôi cũng tự thấy mình may mắn hơn các bạn. Trong khi họ ngồi ăn một mình, tôi vẫn ăn uống đầy đủ bên gia đình".

Ông Vương Mạnh Nghĩa, người bán nhà cho con theo bóng đá.

Vậy là 5 ngày trong tuần cậu tập luyện ở trường, 2 ngày còn lại tập tại Thiết Ngưu cùng bố. Trong một bài viết trên Sohu, Vương Ngọc Đống được coi là cầu thủ bóng đá đường phố hiếm hoi của Trung Quốc hiện đại, với phong cách phóng khoáng, kỹ thuật điêu luyện và sự ngẫu hứng được hình thành từ những trận đấu tại Thiết Ngưu, nơi tập hợp con cái của những người lao động ở Thâm Quyến. Ngoài ra, anh cũng được bố đưa đến đá giao lưu với những người bạn của bố. Họ tất nhiên chả nể nang gì, ép cậu nhóc phải trưởng thành sớm trên sân cỏ.

Bây giờ, công sức và rất nhiều tiền bạc mà bố Vương Ngọc Đống bỏ ra đã đơm hoa kết trái. Anh đang là ngôi sao của China Super League trong màu áo Chiết Giang FC, có 6 lần chơi cho ĐTQG Trung Quốc và theo đuổi danh hiệu vô địch U23 châu Á 2026 cùng đội U23. Vương Ngọc Đống cũng bắt đầu tính chuyện đến châu Âu thi đấu, và việc chị gái đang thi IELTS ở Giang Tô sau khi tốt nghiệp đại học ở Quảng Châu chính là bước chuẩn bị của gia đình.

Trên Sohu, câu chuyện thành công trở thành chủ đề nóng. Mặc dù vậy, cư dân mạng Trung Quốc cũng thừa nhận quá trình tôi luyện nên ngôi sao Vương Ngọc Đống khó có thể được sao chép và nhân rộng, bởi không phải ông bố nào cũng sẵn sàng bán nhà cho con theo bóng đá. Họ cũng nói rằng, Trung Quốc không cần Messi thứ hai, mà cần hàng triệu ông bố sẵn sàng làm như bố của Vương Ngọc Đống.