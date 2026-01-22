Vì sao nhiều giải bỏ trận tranh hạng ba, VCK U23 châu Á vẫn duy trì?

TPO - Rất nhiều giải đấu quốc tế không còn duy trì trận tranh hạng ba, bao gồm cả Giải vô địch châu Á (Asian Cup) và các giải U17, U19 châu Á. Vậy tại sao giải U23 châu Á vẫn có thêm trận đấu giữa hai đội thua ở bán kết?

Năm 2024, U23 Indonesia thua U23 Iraq ở trận tranh hạng ba VCK U23 châu Á.

Trận tranh hạng ba tại các giải bóng đá quốc tế là một chủ đề gây tranh cãi. Có rất nhiều ý kiến khác nhau về việc trận đấu này có thực sự cần thiết hay không?

Ngay như giải vô địch châu Á (Asian Cup), câu trả lời là không. Kể từ năm 2019 đến nay, hai đội thua ở bán kết coi như đồng hạng ba, thay vì có thêm một trận đấu để phân định. Điều này cũng tương tự giải vô địch châu Âu (EURO). Kể từ năm 1980, trận tranh vị trí thứ ba đã bị loại hẳn khỏi lịch trình thi đấu.

Với giải vô địch Bắc Trung Mỹ và Caribe (GOLD Cup), trận tranh hạng ba bị loại bỏ vào năm 2000 nhưng được đưa trở lại ở hai kỳ sau đó, rồi bị bỏ trong 5 kỳ tiếp theo trước khi trở lại lần nữa vào năm 2015. 5 kỳ trở lại đây nó hoàn toàn biến mất.

Trận tranh hạng ba được ưa chuộng hơn tại Giải vô địch Nam Mỹ (Copa America). Kể từ khi chuyển sang thể thức chia bảng thay vì đấu vòng tròn, ngoại trừ 3 kỳ đầu (1975, 1979, 1983), trận đấu này luôn được tổ chức. Một phần lý do vì giải này có ít đội và ít trận, nên cần làm phong phú lịch trình. Những kỳ gần đây khi Copa America theo hướng thương mại hóa và bổ sung thêm các đội khách mời, trận tranh hạng ba cũng giúp ích về khía cạnh tài chính.

U23 Việt Nam chuẩn bị chơi trận tranh hạng ba của VCK U23 châu Á 2026.

Tài chính cũng là lời giải thích cho việc tại sao trận tranh hạng ba luôn được tổ chức ở Giải vô địch thế giới (World Cup). Để tối đa hóa lợi nhuận, FIFA không ngừng nâng số lượng đội tham dự để thêm số trận, qua đó tăng nguồn thu từ vé, bản quyền truyền hình cũng như nhà tài trợ. Vì vậy không có lý do gì để bớt đi trận tranh hạng ba. Với hai đội góp mặt ở trận này, ngoài phân thứ hạng, kết quả còn giúp tăng tiền thưởng. Như tại World Cup 2022, đội đứng thứ ba nhận 27 triệu USD trong khi đội thứ tư là 25 triệu.

Câu chuyện tài chính và tiền thưởng lại không liên quan gì đến VCK U23 châu Á. Như đã biết, AFC không áp dụng cơ chế tiền thưởng cho các đội tham dự bởi coi các giải trẻ là sân chơi để tích lũy kinh nghiệm thi đấu quốc tế và chuẩn bị lực lượng kế cận cho các đội tuyển quốc gia. Cũng nhằm mục đích tăng trải nghiệm và cơ hội cọ xát, trong khi các giải U17 và U20 châu Á bỏ trận tranh hạng ba từ lâu, ở U23 vẫn được duy trì.

Bên cạnh đó, xen kẽ các kỳ tổ chức trước, VCK U23 châu Á còn mang ý nghĩa quyết định tấm vé tham dự Olympic. Như năm 2024, các đội vô địch, á quân và thứ ba sẽ có vé trực tiếp đến Thế vận hội Paris 2024, còn đội thứ tư đá play-off với đại diện châu Phi. Vậy nên trận phân định vị trí thứ ba là hoàn toàn cần thiết, đồng thời cũng là cơ hội để các cầu thủ trẻ ghi dấu ấn trong sự nghiệp chỉ mới bắt đầu.