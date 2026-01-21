Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

Google News

Chấn thương nặng, Hiểu Minh chia tay VCK U23 châu Á 2026

Thanh Hải
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Trung vệ Hiểu Minh đã được đưa tới bệnh viện sau khi dính chấn thương nghiêm trọng đầu gối phải, và sau đó được xác định đứt dây chằng chéo, dẫn đến việc không thể cùng U23 Việt Nam chơi trận còn lại của VCK U23 châu Á 2026.

u23-viet-nam-u23-trung-quoc-30-236.jpg

Phút 32 trận bán kết U23 châu Á 2026 giữa U23 Việt Nam vs U23 Trung Quốc, Hiểu Minh đã ngã xuống sau nỗ lực truy cản Xiang Yuwang bên phía U23 Trung Quốc ở gần cột cờ góc phần sân nhà. Trung vệ của PVF-CAND tỏ ra rất đau đớn, vẫy tay ra hiệu các bác sĩ vào sân chăm sóc.

Sau ít phút, bộ phận y tế ra dấu thay người và Hiểu Minh được cáng ra ngoài. Trung vệ của U23 Việt Nam đã ôm mặt khóc, phần vì tình trạng chấn thương, phần vì bỏ lỡ những phút còn lại của trận đấu vô cùng quan trọng.

10.gif
Tình huống tranh chấp dẫn đến chấn thương của Hiểu Minh.

Trước tình trạng nghiêm trọng của chấn thương, nhiều khả năng liên quan đến dây chằng đầu gối phải, Hiểu Minh đã lên xe cứu thương trên cáng. Anh cần tới bệnh viện ở Jeddah để được chẩn đoán chính xác cũng như điều trị ban đầu. Theo nguồn tin của Tedtran TV, Hiểu Minh bị đứt dây chằng chéo và phải nghỉ dài hạn.

Mất Hiểu Minh là một tổn thất lớn của U23 Việt Nam. Các học trò của HLV Kim Sang-sik không chỉ đánh mất sự vững chắc mà còn tỏ ra xuống tinh thần, dẫn đến 3 bàn thua phải nhận cùng tấm thẻ đỏ của Lý Đức.

Không thể đi tới chung kết, U23 Việt Nam sẽ chơi trận tranh giải ba với U23 Hàn Quốc vào lúc 22h00 ngày 23/1 tới trên sân King Abdullah Sports City Hall Stadium. Chắc chắn Hiểu Minh không thể góp mặt trận đó. VCK U23 châu Á 2026 chính thức khép lại với cầu thủ sinh năm 2004 sau khi gục xuống trên thảm cỏ Prince Abdullah Al-Faisal Sports City Stadium tối thứ Ba.

Xem trọn vẹn Vòng Chung kết U23 Châu Á 2026 trên TV360 tại https://tv360.vn. Trải nghiệm mượt mà trên đa nền tảng, tua lại - xem lại, miễn phí data 4G/5G Viettel.

Thanh Hải
#VCK U23 châu Á 2026 #giải U23 châu Á #U23 Việt Nam #tin U23 Việt Nam #đội hình U23 Việt Nam #U23 Việt Nam dự U23 châu Á 2026 #lịch thi đấu VCK U23 châu Á #lịch thi đấu U23 Việt Nam #U23 Việt Nam vs #HLV Kim Sang-sik #HLV Kim Sang-sik U23 Việt Nam #đối thủ U23 Việt Nam #kết quả U23 Việt Nam #trực tiếp bán kết VCK U23 châu Á 2026 #bán kết VCK U23 châu Á 2026 #U23 Việt Nam vs U23 Trung Quốc #nhận định U23 Việt Nam vs U23 Trung Quốc #dự đoán U23 Việt Nam vs U23 Trung Quốc #trực tiếp U23 Việt Nam vs U23 Trung Quốc #đối đầu U23 Việt Nam vs U23 Trung Quốc #U23 Trung Quốc #Đình Bắc #Đình Bắc U23 Việt Nam #tường thuật U23 Việt Nam vs U23 Trung Quốc #U23 Việt Nam vs U23 Trung Quốc live #kết quả U23 Việt Nam vs U23 Trung Quốc #highlights U23 Việt Nam vs U23 Trung Quốc #chấn thương Hiểu Minh #Hiểu Minh U23 Việt Nam chấn thương

Xem thêm

Cùng chuyên mục