Chấn thương nặng, Hiểu Minh chia tay VCK U23 châu Á 2026

TPO - Trung vệ Hiểu Minh đã được đưa tới bệnh viện sau khi dính chấn thương nghiêm trọng đầu gối phải, và sau đó được xác định đứt dây chằng chéo, dẫn đến việc không thể cùng U23 Việt Nam chơi trận còn lại của VCK U23 châu Á 2026.

Phút 32 trận bán kết U23 châu Á 2026 giữa U23 Việt Nam vs U23 Trung Quốc, Hiểu Minh đã ngã xuống sau nỗ lực truy cản Xiang Yuwang bên phía U23 Trung Quốc ở gần cột cờ góc phần sân nhà. Trung vệ của PVF-CAND tỏ ra rất đau đớn, vẫy tay ra hiệu các bác sĩ vào sân chăm sóc.

Sau ít phút, bộ phận y tế ra dấu thay người và Hiểu Minh được cáng ra ngoài. Trung vệ của U23 Việt Nam đã ôm mặt khóc, phần vì tình trạng chấn thương, phần vì bỏ lỡ những phút còn lại của trận đấu vô cùng quan trọng.

Tình huống tranh chấp dẫn đến chấn thương của Hiểu Minh.

Trước tình trạng nghiêm trọng của chấn thương, nhiều khả năng liên quan đến dây chằng đầu gối phải, Hiểu Minh đã lên xe cứu thương trên cáng. Anh cần tới bệnh viện ở Jeddah để được chẩn đoán chính xác cũng như điều trị ban đầu. Theo nguồn tin của Tedtran TV, Hiểu Minh bị đứt dây chằng chéo và phải nghỉ dài hạn.

Mất Hiểu Minh là một tổn thất lớn của U23 Việt Nam. Các học trò của HLV Kim Sang-sik không chỉ đánh mất sự vững chắc mà còn tỏ ra xuống tinh thần, dẫn đến 3 bàn thua phải nhận cùng tấm thẻ đỏ của Lý Đức.

Không thể đi tới chung kết, U23 Việt Nam sẽ chơi trận tranh giải ba với U23 Hàn Quốc vào lúc 22h00 ngày 23/1 tới trên sân King Abdullah Sports City Hall Stadium. Chắc chắn Hiểu Minh không thể góp mặt trận đó. VCK U23 châu Á 2026 chính thức khép lại với cầu thủ sinh năm 2004 sau khi gục xuống trên thảm cỏ Prince Abdullah Al-Faisal Sports City Stadium tối thứ Ba.