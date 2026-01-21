Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

HLV của U23 Trung Quốc tiết lộ bí chiêu đánh bại U23 Việt Nam

Thanh Hải
TPO - HLV Antonio Puche đã khiến tất cả bất ngờ với một cách tiếp cận rất khác, nhờ đó vượt qua U23 Việt Nam để U23 Trung Quốc lần đầu tiến vào chung kết U23 châu Á. Khi trận đấu khép lại, ông đã tiết lộ về chìa khóa dẫn tới chiến thắng.

afc-u23-asian-cup-2026-post-match-15.jpg

HLV Antonio Puche đã làm nên lịch sử khi đưa U23 Trung Quốc lần đầu tiên vào chung kết U23 châu Á sau chiến thắng 3-0 trước U23 Việt Nam ở bán kết. Sau màn công kênh của các học trò, chiến lược gia người Tây Ban Nha bước vào phòng họp báo và dành những lời ca ngợi cho các học trò.

"U23 Trung Quốc đã chơi một trận đấu tuyệt vời, cả khi có bóng lẫn không có bóng. Chúng tôi giành chiến thắng xứng đáng và giờ là lúc tận hưởng kết quả mang lại", ông cho biết.

Sau đó, HLV Antonio chia sẻ về kế hoạch trong trận đấu giúp U23 Trung Quốc khắc chế toàn diện U23 Việt Nam trước khi ghi 3 bàn thắng. "Ý tưởng của tôi là kiểm soát bóng tối đa thời gian có thể, và các cầu thủ làm được điều đó. Quan trọng nhất là giữ bóng bên phần sân đối phương càng nhiều càng tốt, giúp chúng tôi luôn ở vị trí thuận lợi để giành bóng trong các pha bóng hai hoặc tương tự. Giữ bóng, kiểm soát trận đấu, sau đó tấn công và gây áp lực liên tục, đó là kế hoạch tổng thể và toàn đội thực hiện hoàn hảo", ông cho biết.

Cũng theo HLV Antonio Puche, yếu tố tiên quyết khiến các ý tưởng mang lại kết quả là việc U23 Trung Quốc "sở hữu những cầu thủ chất lượng", và "chơi ở một đẳng cấp cao". "Chỉ đơn giản là vậy thôi", ông nói, "Bên cạnh đó là những ngày làm việc chăm chỉ. Chúng tôi đã làm việc 50 ngày liên tục không nghỉ, từ tập luyện, đá giao hữu, phân tích video và nhiều hoạt động khác nữa. Đó là chìa khóa để dẫn đến chiến thắng".

"Sau đây chúng tôi sẽ nghĩ về trận chung kết gặp U23 Nhật Bản. Đó là đối thủ rất mạnh, nhưng U23 Trung Quốc quyết tâm đánh bại họ", chiến lược gia người Tây Ban Nha tự tin tuyên bố.

Xem trọn vẹn Vòng Chung kết U23 Châu Á 2026 trên TV360 tại https://tv360.vn. Trải nghiệm mượt mà trên đa nền tảng, tua lại - xem lại, miễn phí data 4G/5G Viettel.

Thanh Hải
