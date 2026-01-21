Vì sao U23 Việt Nam thua, và thua đau đến vậy?

TPO - Điều gì đã xảy ra tại Prince Abdullah Al-Faisal Sports City Stadium vào tối thứ Ba, khi chiến thắng được mong đợi đã không đến, thay vào đó là một thất bại đau đớn? Hãy cùng xem xét tại sao.

HLV Kim Sang-sik cùng học trò không thể đi tới trận chung kết. (Ảnh: AFC)

Thất bại 0-3 trước U23 Trung Quốc thực sự rất khó nuốt trôi. Chúng ta luôn nghĩ về một chiến thắng, về trận chung kết đang chờ đón và về chức vô địch lịch sử, tạo nên một kỳ tích mới trên đất Saudi Arabia. Thế nhưng sau 90 phút tại Prince Abdullah Al-Faisal Sports City Stadium, thứ mà tất cả nhận lại chỉ là một trận thua đau.

Thật ra thì vấn đề chính nằm ở đây. Sau 4 chiến thắng liên tiếp trước các đối thủ sừng sỏ, một phần của chuỗi 15 trận thắng chính thức dưới thời HLV Kim Sang-sik, chúng ta đã quá tự tin, từ người hâm mộ đến các cầu thủ.

Đó là lý do chúng ta không lường trước, và sẵn sàng, cho những gì U23 Trung Quốc mang lại. Không ai nghĩ rằng HLV Antonio Puche lại đi một nước cờ mạo hiểm, thậm chí đảo ngược thói quen thông thường. Thay vì cách tiếp cận thường thấy với hàng phòng ngự lùi sâu và từ chối tham gia vào cuộc chơi kiểm soát bóng, ông lại chỉ đạo các cầu thủ chơi tấn công, chủ động cầm bóng và kiểm soát trận đấu.

U23 Trung Quốc đã trình diễn một diện mạo không ai có thể ngờ. (Ảnh: AFC)

Để phục vụ sự thay đổi này, U23 Trung Quốc cũng có tới 6 sự thay đổi trong đội hình. Đáng chú ý là cặp tiền đạo quen thuộc Wang Yudong và Behram Abduweli ngồi ngoài, nhường chỗ cho Xiang Yuwang và Kuai Jiwen. Bộ đôi Yuwang - Jiwen tuy kém trong tranh chấp nhưng lại giàu kỹ thuật, linh hoạt và thông minh trong di chuyển cũng như chuyền bóng.

U23 Việt Nam hoàn toàn bất ngờ trước cách nhập cuộc của U23 Trung Quốc, và càng bối rối hơn khi nhận thấy đây không phải là kế hoạch B nhằm đánh phủ đầu, mà chính là kế hoạch A họ sẽ gắn bó trong cả trận. Những gì chúng ta hình dung về một đội bóng thụ động và không thành thạo tấn công té ra đều sai lầm. U23 Trung Quốc rất chủ động, và tích cực trong việc đẩy trái bóng sang phần sân U23 Việt Nam, tích cực vây ráp để giành bóng rồi tổ chức những pha phản công nhanh chóng.

Kết quả là đội quân của HLV Kim Sang-sik không thể gây dựng nhịp điệu và loay hoay để thoát ra khỏi phần sân nhà. Phải mất rất nhiều thời gian để chúng ta giành lại chút chủ động và bắt đầu tổ chức các tình huống tấn công. Thật không may, ngay khi ấy tai ương ập đến với chấn thương của Hiểu Minh.

Nỗi buồn của các cầu thủ U23 Việt Nam khi lời hứa về một chiến thắng không đạt được. (Ảnh: AFC)

Sự biến này, cùng với hai bàn thua chóng vánh ngay đầu hiệp hai đã đánh sụp tinh thần các cầu thủ. Như HLV Kim Sang-sik thừa nhận sau trận đấu, các kế hoạch cho trận đấu không thể thực thi khi các diễn biến trên sân đảo lộn tất cả.

Kịch bản trận đấu càng tệ hơn khi các cầu thủ đánh mất sự tự tin, thất bại trong việc kiểm soát cảm xúc (thẻ đỏ của Lý Đức là minh chứng) cũng như đôi chân (liên tiếp các sai lầm mà nếu Trung Kiên không xuất sắc sửa chữa, tỷ số không dừng lại ở 0-3).

Chính bởi quá tự tin, chúng ta suy sụp quá dễ dàng khi mọi thứ không như ý muốn. Bản thân HLV Kim Sang-sik cho biết, ông nghĩ rằng bản thân cũng như các cầu thủ có thể sớm thích ứng và đối phó với mọi thứ, nhưng không phải. U23 Việt Nam không thể đưa ra câu trả lời trong nghịch cảnh, điều họ từng làm rất tốt trong trận chung kết SEA Games 33.

Không phải chung kết, U23 Việt Nam sẽ chơi trận tranh giải ba với U23 Hàn Quốc vào ngày 23/1 tới. (Ảnh: AFC)

Dù sao thì thất bại cũng xảy ra. Và dù không thể kéo dài mạch chiến thắng, đồng thời đi tới trận chung kết mơ ước, VCK U23 châu Á 2026 vẫn là một hành trình xuất sắc, vượt quá kỳ vọng của thầy trò HLV Kim Sang-sik.

Trong hai tuần qua, Những chiến binh Sao vàng trẻ tuổi đã cho thấy sự trưởng thành vượt bậc cả về năng lực cũng như bản lĩnh. Với những gì đã thể hiện, họ hé lộ tương lai tươi sáng về một đội bóng được hình thành bởi cấu trúc, lối chơi rõ ràng cùng tư duy hiện đại. Thế hệ này đủ khả năng đương đầu với các đối thủ hàng đầu ở sân chơi châu lục bằng hệ thống chiến thuật bài bản, không chỉ dựa trên sức mạnh tinh thần.

Trận thua cay đắng tại Prince Abdullah Al-Faisal Sports City Stadium sẽ là bài học lớn cho họ, để họ tiếp tục trưởng thành và hoàn thiện, sau đó trở thành một phiên bản tốt hơn ở những trận đấu khác, cuộc chinh phục khác.



Chắc chắn là vậy.