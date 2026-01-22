Trọng tài bắt chính trận thua của U23 Việt Nam được điều chuyển thành trọng tài bàn trận tranh hạng ba

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

TPO - Theo sắp xếp của AFC, trọng tài thứ tư ở trận tranh hạng ba giữa U23 Việt Nam và U23 Hàn Quốc sẽ là ông Alexander George King, người bắt chính ở trận bán kết giữa U23 Việt Nam thua U23 Trung Quốc 0-3.

1000043280.jpg
Trọng tài Abdullah Al Jamali.

Theo phân công của AFC, trọng tài Abdullah Al Jamali người Kuwait là người bắt chính trận tranh hạng ba của VCK U23 châu Á 2026 giữa U23 Việt Nam vs U23 Hàn Quốc. Hỗ trợ cho trọng tài Abdullah Al Jamali là hai trợ lý biên gồm ông Ali Jraq (Kuwait) và ông Nasser Salim Abdullah Ambusaidi (Oman). Trọng tài thứ tư là ông Alexander George King (Australia), người bắt chính ở trận bán kết giữa U23 Việt Nam thua U23 Trung Quốc 0-3.

Trọng tài phòng VAR là ông Mohammed Obaid Khadim Mohammed (UAE), còn trọng tài người Thái Lan, Sivakorn Pu-Udom giữ vai trò trợ lý.

Trọng tài Abdullah Al Jamali sinh năm 1992, được phong cấp FIFA từ năm 2019. Vị vua sân cỏ này thường xuyên được AFC tin tưởng, giao nhiệm vụ ở các giải đấu lớn của châu lục.

Điều chú ý nhất của vị trọng tài này là tính đến thời điểm hiện tại, ông mới chỉ rút ra duy nhất 1 thẻ đỏ trong 80 trận bắt chính, ngoài ra là 80 thẻ vàng. Như vậy, trọng tài người Kuwait chỉ rút ra 0,012 thẻ đỏ/trận và 1 thẻ vàng/trận. Thông số cho thấy ông khá... dễ tính trên sân.

Trận tranh hạng 3 U23 Việt Nam vs U23 Hàn Quốc diễn ra vào lúc 22h ngày 23/1 trên sân King Abdullah Sports City Hall Stadium tại Jeddah (Saudi Arabia).

Xem trọn vẹn Vòng Chung kết U23 Châu Á 2026 trên TV360 tại https://tv360.vn. Trải nghiệm mượt mà trên đa nền tảng, tua lại - xem lại, miễn phí data 4G/5G Viettel.

Thanh Hải
