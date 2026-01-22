Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

HLV tuyển U23 Thái Lan vẫn được gia hạn hợp đồng dù gây thất vọng ở VCK châu Á

Đặng Lai

TPO - Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) vừa gia hạn hợp đồng với HLV trưởng đội tuyển U23 - ông Thawatchai Damrong-ongtrakul. Nhà cầm quân này sẽ dẫn dắt đội tuyển đến hết Á vận hội 2026.

dfqror7owzulq5fa7hsfqzjmk5tdpqhiu3vlrttpwyq1yypzcauydlclrvvvzrbay4a.jpg

U23 Thái Lan vừa khép lại chiến dịch U23 châu Á 2026. Họ xếp thứ 4 bảng D với thành tích 2 trận hòa và 1 trận thua. Với vẻn vẹn 2 điểm, U23 Thái Lan tiếp tục trải qua một giải đấu không thành công nữa. Trong 1 năm qua, họ đã gây thất vọng ở U23 Đông Nam Á, SEA Games 33 và U23 châu Á 2026.

Sau khi kết thúc trận cuối vòng bảng với U23 Trung Quốc, dàn cầu thủ U23 Thái Lan đã về nước, và Thawatchai Damrong-ongtrakul cũng chính thức hoàn tất hợp đồng với LĐBĐ Thái Lan sau giải đấu nói trên.

Những ngày qua, người hâm mộ bóng đá xứ chùa vàng rất muốn biết ai sẽ kế nhiệm HLV Thawatchai Damrong-ongtrakul. Nhưng sau cuộc họp của tiểu ban kỹ thuật LĐBĐ Thái Lan, kết luận được đưa ra là HLV này vẫn được tái ký hợp đồng. Ông sẽ tiếp tục chèo lái đội tuyển thêm 9 tháng nữa.

thai-lan-australia-7.jpg
U23 Thái Lan bị loại từ vòng bảng U23 châu Á

Nhiệm vụ của Thawatchai Damrong-ongtrakul là dẫn dắt đội Olympic, với nền tảng là lứa U22 Thái Lan, tham dự Đại hội thể thao châu Á 2026. Sự kiện này diễn ra từ 19/9 đến ngày 4/10 tại Nhật Bản.

Theo Thairaith, việc FAT giữ chân Thawatchai Damrong-ongtrakul là một quyết định không bất ngờ. Thứ nhất, điều này phù hợp với quan điểm của Piyapong Pue-on, người phát ngôn của liên đoàn và Charnvit Pholcheewin, phó chủ tịch FAT. Sau khi đội U23 trở về, bất chấp chỉ trích thì 2 vị quan chức này vẫn bảo vệ Thawatchai Damrong-ongtrakul. Họ cho rằng "HLV Thawatchai Damrong-ongtrakul đã thể hiện những kết quả và cho thấy sự tiến bộ ở đội tuyển”.

Thứ 2, ASIAD 2026 không còn quá xa. Các đội tuyển chỉ còn chưa tới 8 tháng để chuẩn bị. Do vậy việc Thái Lan thay đổi HLV lúc này sẽ tiềm ẩn nhiều rủi ro. Tại Đại hội thể thao châu Á 2026, HLV Thawatchai Damrong-ongtrakul sẽ không phải đối mặt với vấn đề mà ông từng gặp phải trước đây: không có đủ đội hình gồm các cầu thủ chủ chốt do các trận đấu trùng với Ngày FIFA. Vì vậy, đây được coi là cơ hội cuối cùng để Thawatchai Damrong-ongtrakul tìm kiếm một kết quả tích cực để vực dậy niềm tin nơi người hâm mộ Thái Lan.

Xem trọn vẹn Vòng Chung kết U23 Châu Á 2026 trên TV360 tại https://tv360.vn. Trải nghiệm mượt mà trên đa nền tảng, tua lại - xem lại, miễn phí data 4G/5G Viettel.

Đặng Lai
#U23 châu Á #VCK U23 châu Á #U23 Việt Nam #HLV Kim Sang Sik #Thái Lan #Đình Bắc #Văn Khang #Văn Thuận #Trung Kiên #Saudi Arabia #U23 Trung Quốc #Thawatchai Damrong-ongtrakul

