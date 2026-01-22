Barca ngược dòng thắng đậm Slavia Praha, Lewandowski thành tâm điểm

TPO - Fermin lập cú "đúp" trong khi Lewandowski cũng góp công 1 bàn thắng giúp Barcelona ngược dòng đánh bại Slavia Praha 4-2, qua đó tiến sát tốp 8 vòng loại Champions League.

Barca thắng Slavia Praha đúng dự đoán để mở ra cơ hội đi tiếp ở Champions League

Vắng Lamine Yamal vì án cấm thi đấu, Barca vẫn được đánh giá cao hơn trong chuyến làm khách tới sân của Slavia Praha. Tuy nhiên, Lewandowski và các đồng đội thực tế gặp không ít khó khăn do lối chơi đầy sức mạnh của đối thủ.

Ngay phút 10, đội khách thủng lưới từ một tình huống phạt góc, khi Kusej tận dụng pha đánh đầu chuyền bóng của Holes để mở tỷ số cho Slavia Praha. Trong thời gian còn lại, Slavia Praha chơi phòng ngự số đông, khiến hàng tấn công của Barca khá lúng túng.

Phải đến phút 34, Barca mới có bàn gỡ hoà. Raphinha đánh gót tinh tế cho De Jong, trước khi tiền vệ người Hà Lan chọc khe để Fermin băng xuống dứt điểm quyết đoán ở góc hẹp vào cột gần ghi bàn cân bằng tỷ số 1-1.

Tiếp đà hưng phấn, chỉ 8 phút sau đó Fermin đã hoàn tất cú đúp với một tình huống dứt điểm đẹp mắt. Nhưng kịch tính chưa dừng lại ở đó bởi cuối hiệp 1, Slavia Praha tiếp tục có bàn gỡ hoà 2-2 khi Holes bật lên đánh đầu, bóng chạm nhẹ vào lưng Lewandowski đổi hướng rồi bay vào lưới.

Bước sang hiệp 2, Barca làm chủ thế trận tốt hơn và đến phút 63, đội khách vươn lên dẫn bàn. Hàng thủ Slavia Praha phá bóng không tốt, tạo điều kiện để Dani Olmo khống chế gọn gàng rồi tung cú sút căng như kẻ chỉ, đưa bóng găm thẳng vào góc khung thành.

Chiến thắng 4-2 chung cuộc được ấn định cho Barca với pha ghi bàn tinh tế của Lewandowski ở phút 70. Với kết quả này, Barca áp sát vị trí trong nhóm 8 đội đầu bảng, mở ra cơ hội giành vé đi tiếp ở Champions League.