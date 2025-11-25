Khi vấn đề của Barca nằm bên ngoài sân cỏ

TPO - Barca lẽ ra đã ở vị trí tốt hơn trên mọi đấu trường mùa này nếu không đối mặt với vấn nạn chấn thương tràn lan. Và điều tồi tệ này lại do... chính họ tạo nên.

Hành quân đến Stamford Bridge trong trận đấu thứ 5 tại vòng phân hạng Champions League 2025/26, Barca sẽ không có sự phục vụ của Pedri. Tiền vệ 22 tuổi đã vắng mặt trong buổi tập tại Ciutat Esportiva sáng Chủ nhật (23/11) bởi vẫn đang trong quá trình hồi phục chấn thương gân kheo gặp phải ở trận El Clasico hồi tháng trước. Ngoài Pedri, Marc-Andre ter Stegen và Gavi cũng sẽ ngồi nhà.

Đây là một tổn thất lớn nhưng Hansi Flick không thể làm gì hơn ngoài chấp nhận. Dù sao ông đã quá quen với việc thiếu đi một vài nhân tố quan trọng ở mọi thời điểm. Mùa giải này, chấn thương trở thành vấn nạn của Barca. Điều tồi tệ là, trong một thời gian, Ban lãnh đạo đội bóng xứ Catalan những tưởng đã giải quyết tốt nỗi lo này.

Mùa hè 2024, ngoài vị trí HLV trưởng, Barca cũng cải tổ mạnh mẽ đội ngũ hỗ trợ. Nhóm các HLV và chuyên thể lực mới được xây dựng, đứng đầu là Julio Tous, người có kinh nghiệm làm việc tại Chelsea, Juventus và Inter. Ban lãnh đạo kỳ vọng sẽ có sự cải thiện đáng kể về thể chất cầu thủ, đồng thời nâng cao cường độ các buổi tập được cho là chưa đủ dưới thời Xavi.

Pedri sẽ vắng mặt ở trận đấu với Chelsea.

Bên cạnh đó, Tous cũng từng khẳng định phương pháp của ông sẽ giúp ngăn ngừa chấn thương, rằng "cơ bắp các cầu thủ được chuẩn bị tốt hơn để đối phó với các tình huống gặp phải”, và rằng "sự khác biệt có thể lên đến 50%".

Sau mùa giải 2024/25 với cú ăn ba quốc nội (La Liga, Copa del Rey và Supercopa de Espana) và lọt vào bán kết Champions League, Ban lãnh đạo Barca rất hài lòng với nhóm của Tous. Trước mùa này, họ được phép tham gia sâu vào đội hình, vừa giám sát phục hồi chức năng vừa thúc đẩy quá trình tái hòa nhập sau chấn thương của các cầu thủ.

Thế nhưng đến thời điểm hiện tại đã có 12 cầu thủ gặp 13 ca chấn thương ở Barca, tăng đáng kể so với 8 ca vào cùng kỳ mùa trước. Lưu ý, con số này không bao gồm những người chấn thương trong giai đoạn tiền mùa giải, chẳng hạn như thủ môn Marc-Andre ter Stegen.

Barca đã hứng chịu 13 ca chấn thương mùa này.

Theo tờ The Athletic, nhiều cầu thủ, bao gồm cả Lamine Yamal, đã phàn nàn với Ban lãnh đạo về các bài tập hồi phục trong mùa giải này. Và họ nghĩ rằng có sự liên quan giữa phương pháp Tous với tình trạng chấn thương tràn lan.

Như đã biết, Yamal được xác định chấn thương xương mu mãn tính và cần được điều trị chuyên sâu. Phải sống với nó cả đời, Yamal cần duy trì sự cân bằng giữa thi đấu và nghỉ ngơi. Thế nhưng khi làm việc với Tous, tình trạng chỉ tệ hơn. Yamal đã 3 lần rời xa sân cỏ mùa này, bằng với cả mùa trước, với tổng số 45 ngày nghỉ chỉ kém cả mùa trước 5 ngày.

Đợt FIFA Days tháng 10, Yamal đã rời đội tuyển Tây Ban Nha để quay về Barcelona hồi phục dưới sự giám sát của Tous. Cầu thủ 18 tuổi tỏ ra không hài lòng với phương pháp mà đội ngũ của Tous tiến hành và mong muốn đổi nhóm chuyên gia khác.

Còn Raphinha, anh buộc phải rời khỏi trận đấu với Real Oviedo ngày 25/9 vì chấn thương gân kheo, sau đó được xác định là nhẹ. Thế nhưng chấn thương kéo dài đến tháng sau, và Raphinha dự kiến ​​trở lại ở trận El Clasico tại Bernabeu ngày 26/10. Rồi Flick đã rất sốc khi chỉ 4 ngày trước trận đấu, chấn thương tái phát và cầu thủ 28 tuổi phải nghỉ tiếp một tháng nữa. Trận thắng Bilbao hôm thứ Bảy tuần trước (22/11), Raphinha mới tái xuất và chơi 9 phút cuối cùng.

Chấn thương của Yamal trở nên phức tạp bởi quá trình phục hồi không đúng cách.

Nguồn tin trong phòng thay đồ cho biết Raphinha đã được giao khối lượng tập luyện quá lớn trong quá trình hồi phục. Đây được cho là nguyên nhân khiến chấn thương tăng nặng, và không có cầu thủ đã ghi 34 bàn ở mọi đấu trường mùa trước, Barca nhận thất bại thảm khốc tại Bernabeu.

Cũng trận này, Pedri bị rách gân kheo và tất nhiên, quá trình phục hồi sau đó được Tous phụ trách. Từ trường hợp của Yamal và Raphinha, nhiều cuộc họp đã diễn ra để xem xét và đánh giá lại. Cuối cùng, Barca quyết định loại bỏ Tous cùng cộng sự khỏi công việc được giao, chỉ thực hiện công tác chuẩn bị thể lực hàng ngày.

Liệu mọi thứ sẽ tốt hơn và cuộc khủng hoảng chấn thương không tái diễn? Rất khó nói trước bởi theo tiết lộ từ The Athletic, hậu trường Barca phức tạp hơn người ta tưởng khi xuất hiện tình trạng bè phái ở đội ngũ y tế và thể lực. Rất nhiều lời khuyên trái chiều được đưa ra cho một trường hợp cụ thể, dẫn tới khó khăn cho Flick khi lên đội hình cũng như tiềm ẩn nguy cơ chấn thương khi cầu thủ được tư vấn thiếu chính xác.

Thế mới có chuyện, một người thân cận với Ban huấn luyện than thở, "Barca là đội bóng số một thế giới về việc... tự hại mình". Bằng không, họ đã ở vị trí tốt hơn trên mọi mặt trận so với hiện trạng thực tế.