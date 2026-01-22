Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Dominik Szoboszlai toả sáng, Liverpool đè bẹp Marseille tại Champions League

​Tiểu Phùng
TPO - Dominik Szoboszlai ghi dấu ấn với pha đá phạt đẳng cấp góp công vào chiến thắng đậm 3-0 của Liverpool trước Marseille trong cuộc đối đầu tại lượt 7 Champions League diễn ra rạng sáng 22/1.

anh-chup-man-hinh-2026-01-22-luc-064954.png
Liverpool thắng đậm Marseille ngay tại sân Stade Velodrome

Đến làm khách trên sân Stade Velodrome, Liverpool đón sự trở lại của tiền đạo Mohamed Salah vừa tham dự cúp châu Phi 2025. Hai đội chơi khá thận trọng trong những phút đầu tiên.

HLV Arne Slot cho các học trò chủ động chơi chắc ở phần sân nhà và chỉ tung đòn ở những thời điểm quyết định. Trên thực tế, Liverpool kiểm soát bóng ít hơn so với Marseille và cũng có số pha dứt điểm ít hơn (13 so với 15). Tuy nhiên, họ lại tỏ ra giỏi hơn Marseille ở khả năng tận dụng cơ hội.

Phút 45+1, tưởng như 2 đội sẽ tạm rời sân với tỷ số hoà 0-0 thì Dominik Szoboszlai toả sáng. Ngôi sao người Hungary thực hiện cú sút phạt tinh quái đưa bóng đi sệt vượt tầm với của thủ môn đội chủ nhà ghi bàn.

anh-chup-man-hinh-2026-01-22-luc-065023.png


Bước sang hiệp 2, Marseille đẩy cao đội hình tấn công gia tăng sức ép. Đây là lúc Liverpool thể hiện bản lĩnh và kinh nghiệm. Họ không bị cuốn theo lối chơi của đội chủ nhà, thay vào đấy kiên nhẫn chơi chắc và chờ sai lầm của đối thủ. Điều đó đã đến ở phút 72 khi thủ môn Rulli lúng túng phản lưới nhà sau một pha bóng tưởng chừng không quá nguy hiểm, giúp Liverpool nhân đôi cách biệt.

Bàn thắng ở những phút cuối trận gần như dập tắt hy vọng lật ngược tình thế của Marseille. Dù gia tăng tấn công trong thời gian còn lại, Marseille không tạo được cơ hội nào thực sự nguy hiểm.

Trái lại, đội chủ nhà còn nhận thêm bàn thua thứ 3 sau pha dứt điểm của Gakpo, qua đó nhận thất bại chung cuộc 0-3. Kết quả giúp Liverpool rộng cửa vào vòng 1/8 Champions League.

​Tiểu Phùng
