Thông tin mới nhất về chấn thương của trung vệ Nguyễn Hiểu Minh

TPO - Sự vắng mặt của trung vệ Nguyễn Hiểu Minh sau chấn thương đứt dây chằng chéo trước đang đặt ra bài toán nhân sự nan giải cho U23 Việt Nam ở trận tranh giải ba U23 châu Á, nhất là khi đội bóng cũng không có sự phục vụ của Phạm Lý Đức vì án treo giò.

Trong trận bán kết U23 châu Á 2026 gặp U23 Trung Quốc, trung vệ Nguyễn Hiểu Minh không may dính chấn thương nghiêm trọng, buộc phải rời sân ngay trong hiệp một và sẽ phải nghỉ thi đấu dài hạn.

Tình huống xảy ra ở phút 30 của trận đấu, khi cầu thủ Xiang Yuwang (U23 Trung Quốc) nỗ lực cứu bóng sát đường biên ngang bên phần sân U23 Việt Nam. Hiểu Minh băng ra truy cản và xảy ra va chạm mạnh. Trung vệ sinh năm 2004 lập tức nằm sân đau đớn và không thể tiếp tục thi đấu.

Sau khi được đội ngũ y tế sơ cứu tại chỗ, Hiểu Minh được đưa thẳng lên xe cứu thương và chuyển tới bệnh viện. Các kết quả thăm khám chuyên sâu, bao gồm siêu âm cơ xương khớp, chụp X-quang và MRI, xác định cầu thủ này bị đứt dây chằng chéo trước gối phải.

Sau khi trở về Việt Nam, Hiểu Minh sẽ được Liên đoàn Bóng đá Việt Nam đưa tới Trung tâm Chấn thương Chỉnh hình & Y học Thể thao Vinmec để hội chẩn và thống nhất phác đồ điều trị. Với dạng chấn thương dây chằng chéo trước, thời gian hồi phục thông thường kéo dài từ 6 đến 9 tháng.

Tại VCK U23 châu Á 2026, Nguyễn Hiểu Minh là một trong những trụ cột quan trọng nhất nơi hàng phòng ngự U23 Việt Nam. Trung vệ mang áo số 4 đá chính cả 4 trận đã qua, để lại dấu ấn đậm nét cả ở khâu phòng ngự lẫn hỗ trợ tấn công. Ở trận ra quân thắng U23 Jordan 2-0, Hiểu Minh được bầu chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất trận, đồng thời trực tiếp ghi bàn ấn định tỷ số.

Thống kê trước trận bán kết cho thấy Hiểu Minh đứng thứ hai toàn giải về số pha giải nguy (36 lần), chỉ xếp sau trung vệ Xiao Peng của U23 Trung Quốc (46 lần). Cùng với Lý Đức và Nhật Minh, anh tạo thành bộ ba hậu vệ thi đấu ổn định và hiệu quả trong suốt hành trình của U23 Việt Nam tại giải.

Chấn thương nặng của Nguyễn Hiểu Minh là tổn thất lớn đối với U23 Việt Nam bởi trước mắt chúng ta còn trận tranh giải ba với U23 Hàn Quốc vào lúc 22h00 ngày 23/1 tới trên sân King Abdullah Sports City Hall Stadium, đặc biệt là trong bối cảnh hậu vệ Lý Đức không thể góp mặt do phải chấp hành án treo giò sau thẻ đỏ trực tiếp ở trận bán kết gặp U23 Trung Quốc.